ক্ষমতা হেৰুৱাই থাউনি নোপোৱা হৈছে মমতাই: উধৰ পৰা মূধলৈ তৃণমূলৰ নেতৃত্বকেই সলাই পেলালে
শাসনত থাকোতে অখণ্ড প্ৰতাপী হৈ পৰা ভতিজাক অভিষেকৰো ক্ষমতা সীমিত কৰা হ'ল ৷ সলনি কৰিলে ৰাজ্যিক সভাপতিও ৷
Published : June 6, 2026 at 7:15 AM IST
কলকাতা: নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয় আৰু দলৰ বিভাজনক শক্তিশালী হাতেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । মমতাই দলৰ সকলো পুৰণি সমিতি ভংগ কৰি দল পুনৰ সংগঠিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । শুকুৰবাৰে বিয়লি কালীঘাটত ৰাষ্ট্রীয় কার্যকৰী সমিতিৰ বৈঠকত প্রস্তুত কৰা হয় চূড়ান্ত ৰূপৰেখা ৷ সুব্ৰত বক্সীৰ ঠাইত দলৰ নতুন ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে চন্দ্ৰিমা ভট্টাচাৰ্যক । আনহাতে যোৱা সময়ছোৱাত একপ্ৰকাৰ দলটোৰ দ্বিতীয় মুৰব্বীস্বৰূপ হৈ থকা মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজাক অভিষেক বেনাৰ্জীৰো ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হৈছে ।
ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠক অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । বৈঠকৰ অন্তত তৃণমূলৰ জ্যেষ্ঠ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে চৰম দুৰ্যোগৰ পিছত দলটোক ক্ষিপ্ৰতাৰে শক্তিশালী কৰি এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই বৈঠকত শাৰীৰিকভাৱে ২৬ জন নেতা উপস্থিত আছিল আৰু ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা ৫ৰ পৰা ৬জনে ভাৰ্চুৱেলভাৱে সংযুক্ত হৈছিল ।" বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মমতা বেনাৰ্জী দলটোৰ অধ্যক্ষ আৰু অভিষেক বেনাৰ্জী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে অধিস্থিত হৈ থাকিব । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ডেৰেক অ’ব্ৰায়েন আৰু ড’লা সেন যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে থাকিব । সুব্ৰত বাক্সীৰ পৰিৱৰ্তে চন্দ্ৰিমা ভট্টাচাৰ্যক নতুন ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু কুনাল ঘোষ ৰাজ্যৰ মুখপাত্ৰ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও যুৱ সভানেত্ৰী হিচাপে ছায়নী ঘোষ, মহিলা সভানেত্ৰী হিচাপে মালা ৰায় আৰু তৃণমূল ছাত্ৰ পৰিষদৰ (টিএমচিপি)ৰ সভানেত্ৰী হিচাপে প্ৰিয়ংকা অধিকাৰীক নিযুক্তি দিয়া হয় ।
তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলৰ সংগঠনক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সংগঠনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত সালসলনি কৰা হয় । মলয় ঘটকক INTTUCৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, মদন মিত্ৰক হকাৰ সংগঠনৰ বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু বিমান বেনাৰ্জীক আইনী কোষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্টভাৱে কয় যে সকলো ক্ষমতা দলৰ অধ্যক্ষক দিয়া হৈছে আৰু অহা ৭ দিনৰ ভিতৰত জিলা সমিতিসমূহৰ সভাপতি কোন হ’ব সেয়া নিজেই চূড়ান্ত কৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে ।
কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে অভিযোগ কৰে যে নিৰ্বাচনৰ পিছৰ হিংসাৰ বাবে ফিল্ডিং আৰু আইনী ব্যৱস্থা দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন । বিজেপিৰ বৰ্বৰতা, দলীয় কৰ্মীক প্ৰহাৰ আৰু চিবিআয়ে সকলোকে অবৈধভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে অনাগত দিনত তীব্ৰ যুঁজ দিয়াৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় । সংবাদ মাধ্যমৰ এটা অংশৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কৰা বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াক অবৈধ বুলি অভিহিত কৰি সোমবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে।
বিজেপি শিবিৰৰ সৈতে দলৰ ১৮ জন সাংসদ সংস্পৰ্শত আছে নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধাত ক্ষুব্ধ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে কয়, "আপুনি সকলো উত্তৰ এজনক দিব নোৱাৰে। চিঞৰ-বাখৰ কৰাটো সাংবাদিকতা নহয় । আমি কাহিনী নাজানো, আপুনি কাহিনীটো জানে । আপুনি ১৮ জন লোকৰ নাম উল্লেখ কৰক । কিন্তু মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম ।"
সংবাদ মাধ্যমৰ এটা অংশক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ লগতে কয় যে, “২৪ ঘণ্টীয়া নাটক বা চাৰ্কাছ নকৰিব ।” মুঠৰ ওপৰত কালীঘাটৰ এই বৈঠকৰ পৰাই তৃণমূলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কেৱল নতুন-পুৰণি মুখৰ ভাৰসাম্যৰে সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰাই নহয়, বিৰোধী শিবিৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক আক্ৰমণ চলোৱাৰ কৌশলো শুকুৰবাৰে নিৰ্দিষ্ট কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মমতাৰ অগ্নিময় বেলি মাৰ যোৱাৰ পথত ! টি এম চি বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত ঋতব্ৰত