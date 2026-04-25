অমিত শ্বাহৰ 'হিংসাত্মক মন্তব্য'ৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে

অমিত শ্বাহৰ 'হিংসাত্মক মন্তব্য'ৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ ।
By ANI
Published : April 25, 2026 at 7:44 PM IST
হুগলি (পশ্চিমবংগ) : পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক যুঁজ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ 'হিংসাত্মক বক্তব্য'ৰ বাবে আইনী গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে জানিবলৈ দিয়ে এই কথা । হুগলীত এখন সভাত ভাষণ দি মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "অমিত শ্বাহৰ হিংসাত্মক বক্তব্যৰ বাবে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ ওলাইছো । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এনে মন্তব্য দিব নোৱাৰে ।"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "এজন গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে ? নিৰ্বাচনৰ পিছত মানুহক ওলোটাকৈ ওলোমাই দিব বুলি কোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" তেওঁ আৰু কয়, "এই মানসিকতাৰে আপুনি কেতিয়াও বংগক জিকিব নোৱাৰিব — কেতিয়াও নোৱাৰে !"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে টিএমচি দলৰ কথিত 'গুণ্ডা'ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকীয়নী দিয়ে । আৰামবাগত এক সভাত ভাষণ দি শ্বাহে কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয় যে যদি ২৯ তাৰিখে আৰামবাগৰ জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰা হয় তেন্তে ৫ মে’ৰ পিছত কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
তেওঁ লগতে কয়, "মই দিদিৰ গুণ্ডাবোৰক ২৯ মে'ত ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবলৈ সকীয়াই দিছো । যদি ২৯ মে'ত আৰামবাগবাসীক হাৰাশাস্তি কৰা হয়, তেন্তে ৫ মে'ৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ওলোটাকৈ ওলোমাই পাঠ শিকাম ।"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী ভোটদানৰ বাবে ভোটাৰক অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লগতে শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক প্ৰশংসা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ