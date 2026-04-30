পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ২০০ খনতকৈও অধিক আসন লাভৰ দাবী মমতা বেনাৰ্জীৰ
‘পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ ইংগিত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ আমি পুনৰবাৰ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম’ - এই দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷
Published : April 30, 2026 at 12:54 AM IST
গুৱাহাটী: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ সামৰণি ৷ বুধবাৰে দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰে ৷ বহু সংস্থা, ব্যক্তিগত চেনেলে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এগজিট প’লৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
অৱশ্যে এই সকলোবোৰক বাদ দি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জয়লাভৰ দাবী কৰিছে ৷ প্ৰায় ২০০ খনতকৈও অধিক আসন লাভৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷
ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে এগজিট প’লে যিয়েই দাবী নকৰক কিয়, তৃণমূল কংগ্ৰেছেই জয়ী হ’ব । দলটোৰ শীৰ্ষ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰে প্ৰায় ৪ বজাত ভোটদান কৰে । ভোটদানৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীয়ে বহু অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ তেওঁলোকে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো আমি ২০০ খন আসনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিম । ৰাইজে চূড়ান্ত ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিব ।’’
মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘কালি নিশাৰে পৰা হাৰাশাস্তি আৰম্ভ হৈছে । আমাৰ দলৰ বহু কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । মই আগতে কেতিয়াও গণতন্ত্ৰৰ এনে অৱস্থা দেখা নাই । তৃণমূল জয়ী হৈছে । বিৰোধীয়ে প্ৰেছ আৰু সংবাদ মাধ্যমক যি কয়, সেয়াই সম্প্ৰচাৰ হয় । কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছো তৃণমূল সঁচাকৈয়ে জয়ী হৈছে ।’’
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিজয়ৰ সন্দৰ্ভত নেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ ইংগিত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ আমি পুনৰবাৰ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম ।’’
কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘চিআৰপিএফে এনে বৰ্বৰতা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকে প্ৰায় সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দখল কৰিছে । তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হৈছে সীমান্ত ৰক্ষা কৰা ৷ তাৰ সলনি তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে । আগতে এনেকুৱা একো দেখা নাছিলো । ১৯৮৪ চনৰ পৰা মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছো, তথাপিও এনে ভয়ানক দমনৰ সাক্ষী কেতিয়াও হোৱা নাই । তেওঁলোকে বৰ্বৰতাত লিপ্ত হৈছে ৷ ভোটগ্ৰহণকাৰী এজেণ্টক বলপূৰ্বকভাৱে আঁতৰাইছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কাম কৰিছে । মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।’’
তৃণমূলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মতে, ‘‘ইয়াত কালিঘাটৰ পৰা ভবানীপুৰলৈ যি ঘটিছে, সেয়া আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা কথা । তেওঁলোকে আমাৰ ল’ৰাক মাৰপিট কৰি ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছে । ৰাণাঘাটৰ পৰা কল্যাণী, আৰমবাঘ, খানাকুল, গঘাট আৰু পূব আৰু পশ্চিম কেনিঙলৈকে আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । সঁচাকৈয়ে এয়া এক মুক্ত আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন হয়নে ?’’
দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা ভবানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । এই আসনখনৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ একালৰ বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা যায় । নির্বাচনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশাটো উজাগৰে কটোৱা নেত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ ইফালে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা ভবানীপুৰত ‘জয় বাংলা’ আৰু ‘জয় শ্ৰী ৰাম’ ধ্বনিৰ বাবে দলীয় সমৰ্থক-কৰ্মীসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ ঘটা দেখা যায় ৷
লগতে পঢ়ক: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : বিজেপিৰ পক্ষত এগজিট প’লৰ সমীক্ষা