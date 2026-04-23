প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি : মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি : মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কানছাৰীপাৰা শীতলা মন্দিৰৰ পৰা পটুৱাপাৰা ক্ৰছিঙলৈ হোৱা পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
By ANI
Published : April 23, 2026 at 9:46 PM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰে ৷ ৰাজ্যখনত সন্ধিয়া ৭ বজালৈ অভিলেখসংখ্যক ৯১.৩৫ শতাংশ লোকে ভোটদান কৰে ৷ এই নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ নাছিল, ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নিৰ্বাচনৰ দিনটোত কেইবাটাও সৰু-বৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
এই সকলোবোৰৰ মাজতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পশ্চিমবংগৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সন্ধিয়া ৬ বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত হয় । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত পশ্চিমবংগত চলিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ৷ ২৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বেনাৰ্জীয়ে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হৈ কানছাৰীপাৰা শীতলা মন্দিৰৰ পৰা পটুৱাপাৰা ক্ৰছিঙলৈ হোৱা পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পদযাত্ৰাৰ ভিডিঅ’সমূহ নিজৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজত শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁ এই সময়ছোৱাত এটা জৈন মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, খড়গপুৰৰ ছেৰছা ষ্টেডিয়ামৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দিনটোৰ শেষলৈকে কোনো ভোটাৰ উপস্থিত নোহোৱাত ভোটগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় কাম-কাজ স্তব্ধ হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়াত দিনটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰে ।
সম্প্ৰতি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন(ইভিএম) ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য ৷ এই নিৰ্বাচনত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া চাৰি মে’ত স্পষ্ট হ’ব ৷
নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে ইভিএমসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে ৷ ৰাজ্যখনত দক্ষিণ দিনাজপুৰ সৰ্বাধিক ৯৩.১২% ভোটদান সম্পন্ন হয় ৷ তাৰপিছতে কোচবিহাৰত ৯২.০৭%, বীৰভূমত ৯১.৫৫%, মুৰ্ছিদাবাদত ৯১.৩৬% আৰু জলপাইগুৰিত ৯১.২০% ভোটদান হোৱা দেখা যায় ৷
আনহাতে, ঝাৰগ্ৰামত ৯০.৫৩%, পশ্চিম মেদিনীপুৰত ৯০.৭০%, বাংকুৰাৰত ৮৯.৯১% আৰু মালদাত ৮৯.৫৬% ভোটগ্ৰহণ হয় ৷ তুলনামূলকভাৱে কম ভোটদানৰ হাৰ দাৰ্জিলিঙত হোৱা দেখা যায় ৷ দাৰ্জিলিঙত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৬.৪৯% ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫.২ শতাংশ । পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্যখনত এইবেলি বৃদ্ধি পাইছে ভোটদানৰ হাৰ । পশ্চিমবংগৰ বাকী ১৪২ খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে ২৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে ৪ মে’ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: পশ্চিমবংগত টিএমচি কৰ্মী আৰু এজেইউপি প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত