যিয়ে দল এৰি যাব বিচাৰে তেওঁলোক যাব পাৰে, মই দলটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম: মমতা বেনাৰ্জী

যিয়ে দল এৰি যাব বিচাৰে তেওঁলোক যাব পাৰে, মই দলটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম: মমতা বেনাৰ্জী
মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৈঠক ৷ এই বৈঠকতে দলৰ পৰৱৰ্তী ৰণনীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা ।
Published : May 16, 2026 at 11:45 AM IST
কলকাতা: ‘‘মই আকৌ দলটো গঠন কৰিম ৷ কোনো লোককে মই জোৰ কৰি ৰাখি নথওঁ ৷ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে মোৰ দল ত্যাগ কৰি যাবগৈ পাৰে ৷’’ এই মন্তব্য টিএমচিৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷
আচলতে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতে টিএমচিৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক সংগঠনটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ লগতে তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিসকলে দলটো এৰিব বিচাৰে তেওঁলোক বৰ্তমান স্বাধীন, মনৰ ইচ্ছা অনুসৰি দলটো ত্যাগ কৰিবও পাৰে ।
জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ কালিঘাটস্থিত বাসগৃহত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো দলটোক পুনৰ উত্থান ঘটাব বুলি কয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।
মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পাছত দলটোৰ যিসকলে আন দললৈ গুচি গৈছে, তেওঁলোকক এৰি দিয়ক । মই দলটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম । মোৰ লগত থকাসকলক মই আহ্বান জনাইছো যে ক্ষতিগ্ৰস্ত দলৰ কাৰ্যালয়বোৰ মেৰামতি কৰাৰ লগতে ৰং কৰি পুনৰ খুলিব লাগে । প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজেই সেই কাৰ্যালয়বোৰ ৰং কৰিম ।’’
বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে কয়, "মই জানো যে দলৰ বহুতে আন পাৰ্টীলৈ যাব । তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছু বাধ্যবাধকতা থাকিব পাৰে । এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই । যিয়ে যাব বিচাৰে তেওঁলোকে যাব পাৰে । মই কাকো বলপূৰ্বকভাৱে দলটোত ৰাখি থোৱাত বিশ্বাস নকৰো ।"
To every soldier of the Trinamool Congress family, I thank you from the bottom of my heart for your courage, resilience, and relentless fight for justice. Despite an extremely difficult and compromised election, you never gave up hope.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 14, 2026
নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তৃণমূল কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলিও উক্ত বৈঠকতে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় । ফলত দলৰ বহু কৰ্মী গৃহহীন হৈছে বুলি দাবী কৰিছে দলটোৱে । এই বৈঠকতে গৃহহীন লোকসকলৰ নামৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে দলটোৰ শীৰ্ষ মহলক নিৰ্দেশ দিছে ।
জিলাই জিলাই যাব দলৰ নেতা-কৰ্মী
ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ তৃণমূল নেতাগৰাকীয়ে ব্লক, নগৰ আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ত সৰু সৰু সভা আৰু শোভাযাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে । বিজেপি সমৰ্থিত দুষ্কৃতিকাৰী, নিৰ্বাচনৰ পিছত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দলটোৱে বিশেষ গোট গঠন কৰিছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি শনিবাৰৰ পৰা দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত কাম আৰম্ভ কৰিছে । দলটোৰ প্ৰতিনিধিয়ে মূলতঃ তিনিখন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব ।
আই টি চেলৰ পৰিৱৰ্তন
নিৰ্বাচনৰ পাছতে তৃণমূলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দলৰ আই টি চেলত বৃহৎ সালসলনি কৰিছে । দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত আই টি চেলৰ বৰ্তমানৰ কমিটীখন ভংগ কৰা হৈছে । ইয়াৰে সলনি ৬ জনীয়া এখন মূল সমিতি গঠন কৰা হৈছে । এই নৱগঠিত কমিটীয়ে ভোটগণনা আৰু ইভিএমত ৰিগিঙৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আগন্তুক দিনত ইয়াৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব ।
মন কৰিবলগীয়া যে, বিধানসভা নিৰ্বাচনত বংগত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক সালসলনি হোৱা দেখা যায় । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত তৃণমূলে ২১৫খন আসন লাভ কৰি বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল ৷ কিন্তু এইবাৰ ইায়াৰে বিপৰীত ছবিহে পৰিস্ফুট হ’ল ৷