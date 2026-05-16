যিয়ে দল এৰি যাব বিচাৰে তেওঁলোক যাব পাৰে, মই দলটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম: মমতা বেনাৰ্জী

মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৈঠক ৷ এই বৈঠকতে দলৰ পৰৱৰ্তী ৰণনীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা ।

মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৈঠক (All India Trinamool Congress' FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 11:45 AM IST

কলকাতা: ‘‘মই আকৌ দলটো গঠন কৰিম ৷ কোনো লোককে মই জোৰ কৰি ৰাখি নথওঁ ৷ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে মোৰ দল ত্যাগ কৰি যাবগৈ পাৰে ৷’’ এই মন্তব্য টিএমচিৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷

আচলতে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতে টিএমচিৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক সংগঠনটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ লগতে তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিসকলে দলটো এৰিব বিচাৰে তেওঁলোক বৰ্তমান স্বাধীন, মনৰ ইচ্ছা অনুসৰি দলটো ত্যাগ কৰিবও পাৰে ।

জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ কালিঘাটস্থিত বাসগৃহত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো দলটোক পুনৰ উত্থান ঘটাব বুলি কয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পাছত দলটোৰ যিসকলে আন দললৈ গুচি গৈছে, তেওঁলোকক এৰি দিয়ক । মই দলটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম । মোৰ লগত থকাসকলক মই আহ্বান জনাইছো যে ক্ষতিগ্ৰস্ত দলৰ কাৰ্যালয়বোৰ মেৰামতি কৰাৰ লগতে ৰং কৰি পুনৰ খুলিব লাগে । প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজেই সেই কাৰ্যালয়বোৰ ৰং কৰিম ।’’

বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে কয়, "মই জানো যে দলৰ বহুতে আন পাৰ্টীলৈ যাব । তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছু বাধ্যবাধকতা থাকিব পাৰে । এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই । যিয়ে যাব বিচাৰে তেওঁলোকে যাব পাৰে । মই কাকো বলপূৰ্বকভাৱে দলটোত ৰাখি থোৱাত বিশ্বাস নকৰো ।"

নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তৃণমূল কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলিও উক্ত বৈঠকতে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় । ফলত দলৰ বহু কৰ্মী গৃহহীন হৈছে বুলি দাবী কৰিছে দলটোৱে । এই বৈঠকতে গৃহহীন লোকসকলৰ নামৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে দলটোৰ শীৰ্ষ মহলক নিৰ্দেশ দিছে ।

জিলাই জিলাই যাব দলৰ নেতা-কৰ্মী

ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ তৃণমূল নেতাগৰাকীয়ে ব্লক, নগৰ আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ত সৰু সৰু সভা আৰু শোভাযাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে । বিজেপি সমৰ্থিত দুষ্কৃতিকাৰী, নিৰ্বাচনৰ পিছত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দলটোৱে বিশেষ গোট গঠন কৰিছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি শনিবাৰৰ পৰা দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত কাম আৰম্ভ কৰিছে । দলটোৰ প্ৰতিনিধিয়ে মূলতঃ তিনিখন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব ।

আই টি চেলৰ পৰিৱৰ্তন

নিৰ্বাচনৰ পাছতে তৃণমূলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দলৰ আই টি চেলত বৃহৎ সালসলনি কৰিছে । দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত আই টি চেলৰ বৰ্তমানৰ কমিটীখন ভংগ কৰা হৈছে । ইয়াৰে সলনি ৬ জনীয়া এখন মূল সমিতি গঠন কৰা হৈছে । এই নৱগঠিত কমিটীয়ে ভোটগণনা আৰু ইভিএমত ৰিগিঙৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আগন্তুক দিনত ইয়াৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব ।

মন কৰিবলগীয়া যে, বিধানসভা নিৰ্বাচনত বংগত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক সালসলনি হোৱা দেখা যায় । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত তৃণমূলে ২১৫খন আসন লাভ কৰি বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল ৷ কিন্তু এইবাৰ ইায়াৰে বিপৰীত ছবিহে পৰিস্ফুট হ’ল ৷

