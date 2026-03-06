ভোটাৰে কি কয় : মাজুলী সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা

ভোটাৰে কি কয় : মাজুলী সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
যোৱা পাঁচটা বছৰত মাজুলীৰ ৰাইজে কি পালে আৰু কি নাপালে ? এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন-
Published : March 6, 2026 at 1:12 PM IST
মাজুলী : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তৎপৰতা বাঢ়িছে শাসক-বিৰোধীৰ । নিতৌ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে । ব্য়তিক্ৰম নহয় মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ দৃশ্য়পট । বিগত পাঁচ বছৰত এই সমষ্টিটোৰ কিমান উন্নয়ন হ'ল আৰু ভোটাৰে এইবাৰ কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে এই সম্পৰ্কে ই টিভি ভাৰত এক প্ৰতিবেদন -
২০২৬ ৰ এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলী সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰকৃততে কি বিচাৰে ? পৰিবৰ্তন নে একেধাৰে উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতা ? এই সন্দৰ্ভত সমষ্টিটোৰ কেইগৰাকীমান ভোটাৰৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে এইদৰে ।
১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাজুলী এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । কিয়নো এই সমষ্টিটোৰ পৰাই জয়ী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । সেই সময়ৰ পৰাই আজিলৈকে মাজুলীত ব্যাপক উন্নয়ন আৰু পৰিবৰ্তন হোৱা বুলি দাবী কৰি আহিছে চৰকাৰখনে । উন্নয়নৰ গংগাই অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ লগতে মাজুলীৰ চুকে-কোণে স্পৰ্শ কৰি গৈছে বুলি চৰকাৰৰ দাবী কৰিছে ; কিন্তু প্ৰকৃততে চৰকাৰে দাবী কৰা মতে সকলো আঁচনিয়েই জনসাধাৰণক ঢুকি পাইছেনে ? যোৱা পাঁচটা বছৰত মাজুলীৰ ৰাইজে কি পালে আৰু কি নাপালে ?
উন্নয়নৰ জয়গান:
মাজুলীৰ অধিকাংশ লোকে চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । বিগত দহ বছৰৰ তুলনাত মাজুলীৰ দৃশ্যপট সলনি হোৱা বুলি ৰাইজে স্বীকাৰ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভোটাৰে কয়,"মাজুলীত স্বাস্থ্য়খণ্ডৰ বাহিৰে আন ক্ষেত্ৰত উন্নতি হৈছে । স্বাস্থ্য় সেৱাত দুৰ্বল হৈ আছে । ৰাস্তা-ঘাটৰ লগতে নামঘৰ আদিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে । "
যাতায়াত আৰু যোগাযোগ:
যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ উন্নয়ন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "যোৰহাট-মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী চেলেক-ধুনাগুৰি দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যই ৰাইজক যথেষ্ট আশাবাদী কৰি তুলিছে । ইয়াৰ উপৰি গাঁৱৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তা-ঘাট আৰু পকী পথ নিৰ্মাণৰ কামো দ্ৰুতগতিত চলিছে ।
চৰকাৰী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ :
চৰকাৰী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিয়ে মাজুলীত ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি মাটিৰ পট্টা নথকা লোকসকলে পট্টা লাভ কৰি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে । অৰুণোদয়, বিনামূলীয়া ৰেচন আৰু কৃষি ভিত্তিক আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰি ৰাইজ যথেষ্ট সুখী ।"
ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু হতাশা: কিহৰ অভাৱ মাজুলীত...
উন্নয়নৰ বিপৰীতে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মাজত কিছু গুৰুতৰ সমস্যা আৰু ক্ষোভো আছে । চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি এগৰাকী ভোটাৰে কয়," দুৰ্বল স্বাস্থ্যখণ্ড আৰু চিকিৎসকৰ অভাৱ । মাজুলীত গৰমুড়ত ১০০ খন বিছনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হ'ল যদিও উন্নত চিকিৎসা আৰু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসকৰ অভাৱ । সাধাৰণ ৰোগ বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত আজিও ৰোগীক যোৰহাট বা ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাবলগীয়া হয় । নদীদ্বীপ হোৱা বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যাতায়াতৰ যন্ত্ৰণাই ৰাইজক বাৰুকৈয়ে হতাশ কৰিছে ।"
সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ ৰাইজৰ স্পষ্ট মত...
মাজুলীবাসীক এনে এজন প্ৰতিনিধি লাগে যিয়ে মাজুলীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নক আগুৱাই নিব পাৰে । লগতে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মাজত থাকি মাজুলীৰ সমস্যা সমূহ সমাধান কৰিব পৰা বিধায়ক লাগে ৰাইজক । সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে, ৰাস্তা-ঘাট, দলং আৰু অভিলাষী আঁচনিৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে ;কিন্তু যিমান দিনলৈকে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ দৰে মৌলিক বিষয়সমূহত চৰকাৰে বাস্তৱিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, সিমান দিনলৈকে মাজুলীৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন অসম্পূৰ্ণ হৈয়েই ৰ'ব ।