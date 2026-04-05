মাজবাট সমষ্টি : কোন হ'ব 'কিং মেকাৰ', কি কয় ভোটাৰে ?

মাজবাট সমষ্টি : কোন হ'ব 'কিং মেকাৰ', কি কয় ভোটাৰে ?
মাজবাট সমষ্টিত চাৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা । জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰৱেশে সলনি কৰিব নেকি সমীকৰণ ?
Published : April 5, 2026 at 7:59 PM IST
তেজপুৰ : ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত ৪৭ নং মাজবাট বিধানসভা সমষ্টি । অসম ৰাজনীতিত সদায়েই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ কাষত অৱস্থিত এই অঞ্চলটো ভৌগোলিক দিশত যেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেদৰে ৰাজনৈতিক সমীকৰণো যথেষ্ট জটিল । এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজবাটত এক স্পষ্ট ঢৌ নথকাৰ মাজতেই দেখা গৈছে এখন তীব্ৰ চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । য'ত প্ৰতিটো ভোটেই নিৰ্ণায়ক ৰূপ ল'ব পাৰে ।
জনসংখ্যা আৰু ভোটৰ সমীকৰণ
মাজবাট সমষ্টিৰ মূল শক্তি ইয়াৰ বহুজাতিক গঠন । বড়ো, আদিবাসী (বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী), সংখ্যালঘু আৰু অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ সমন্বয়ে গঢ়ি উঠা এই অঞ্চলত কোনো এটা সম্প্ৰদায়ে এককভাৱে ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে ।
বড়ো ভোটাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সংগঠিত আৰু সিদ্ধান্তমূলক হ'ব পাৰে আদিবাসী বা চাহ জনগোষ্ঠীসকল । নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সংখ্যালঘু ভোটাৰো কিছুমান অঞ্চলত প্ৰভাৱশালী । এই বহুমাত্ৰিক ভোট সমীকৰণে প্ৰায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনক অনিশ্চয়তাৰ মাজত পেলাই ৰাখে ।
ৰাজনৈতিক দলৰ সংঘৰ্ষ
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মাজবাটত মূলতঃ ৪ টা ৰাজনৈতিক শক্তি মুখামুখি হৈছে । এনডিএ (বৰ্তমানৰ বিধায়ক চৰণ বড়ো), ইউপিপিএল, বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগতে নতুন শক্তি জয় ভাৰত পাৰ্টী (জেএমএম সমৰ্থিত) । উল্লেখ্য যে বড়ো ৰাজনীতিৰ দুই মূল শক্তি ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ একে ভোট বেংকৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে । এই ভোট বিভাজনেই ফলাফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
ফেক্টৰ হ'ব নেকি জয় ভাৰত পাৰ্টী ?
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ লক্ষণীয় দিশ হৈছে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ উত্থান । চাহ জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীক আগত ৰাখি এই দলটোৱে তৃণমূল স্তৰত সক্ৰিয়তা দেখুৱাইছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে জয় ভাৰত পাৰ্টী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটত উল্লেখযোগ্য প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন কৰিব পাৰে । অথবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজেই 'ডাৰ্ক হৰ্চ' হিচাপে ওলাই আহিব পাৰে ।
উন্নয়ন বনাম অসন্তুষ্টি
বিশেষকৈ উন্নয়নক লৈ ভোটাৰৰ মাজত এইবাৰ এক স্পষ্ট অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে । প্ৰধান ইচ্ছ্যুসমূহ হৈছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ দুৰ্বল অৱস্থা (মেলেৰিয়াৰ প্ৰকোপ), শিক্ষকৰ অভাৱ, পানী আৰু বিদ্যুতৰ সমস্যা, ৰাস্তা-ঘাট আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ, ভূমিৰ অধিকাৰৰ সমস্যা । বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱে ভোটাৰৰ ক্ষোভ বৃদ্ধি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত এজন যুৱকে কয়, "বিপিএফৰ দিনত বা বিগত চৰকাৰৰ দিনত তেনেকৈ উন্নয়নৰ মুখ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই । বিশেষকৈ ভৈয়াম অঞ্চলত পানীৰ সমস্যা এতিয়াও আছে । পাহাৰৰ কাষৰীয়া কিছুমান ঠাই আছে । তাত ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক মেলেৰিয়া প্ৰৱণতা আছে । যদি উন্নয়ন কৰিছে তাত পানীৰ ব্যৱস্থাটো কিয় কৰিব পৰা নাই । আজি নলা-নৰ্দমাৰ পৰা পানী খাবলগীয়া হৈ আছে । এইবাৰ ৰাইজে নিশ্চয় বিবেক ভোট দিব ।"
ভৌগোলিক আৰু কৌশলগত গুৰুত্ব
মাজবাটৰ অৱস্থানক এক কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তোলে । সমষ্টিটো ভূটান সীমান্তৰ ওচৰতে আছে । লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰো নিকট মাজবাট সমষ্টি ।
মূল দাবী
মাজবাট ৰে'লৱে ষ্টেচনক জংচনলৈ উন্নীত কৰাৰ দাবী বহুদিনীয়া । এই দাবী বাস্তৱায়িত হ'লে অঞ্চলটোৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি এজন যুৱ ভোটাৰে কয়, "চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এই সমষ্টিত যথেষ্ট সমস্যা আছে । আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উন্নত ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আছে । চাহ বাগিচা অঞ্চলত আদৰ্শ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ আছে ।"
ফলাফলৰ সম্ভাব্য দিশ
বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি স্পষ্ট বিজয়ী চিহ্নিত কৰা কঠিন । ভোট বিভাজন নিশ্চিত যেন অনুমান কৰিব পাৰি । চাহ জনগোষ্ঠী আৰু বড়ো ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব । এনডিএ সাংগঠনিক শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত বডো ভোট বিভাজনে খেল সলনি কৰিব পাৰে । একেদৰে কংগ্ৰেছৰ বাবে সংখ্যালঘু আৰু আদিবাসী ভোটাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰৱেশে সমীকৰণ সম্পূৰ্ণ সলনি কৰিব পাৰে । সেয়ে মাজবাট এইবাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হ'ব । মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়, বৰং ই এখন সামাজিক-অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টিৰ প্ৰতিফলন । উন্নয়ন, অধিকাৰ আৰু পৰিচয়-এই তিনিটা মূল বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাইজে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত ল'ব । শেষত মাজবাটত বিজয়ী কোন হ'ব-সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটাৰৰ নিঃশব্দ আৰু শক্তিশালী সিদ্ধান্তই ।
