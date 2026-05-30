অজাপৰ উপ-সভাপতি মৈনাক পাত্রই এৰিলে দল, নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ...!

অসম জাতীয় পৰিষদত দল ত্যাগৰ ধুমুহা, বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতে দলত্যাগ কেইবাগৰাকী নেতাৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 3:30 PM IST

গুৱাহাটী/ ডিব্ৰুগড় : বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতে বিপদে লগ এৰা নাই অসম জাতীয় পৰিষদক । নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছতে এজনৰ পাছত আন এজন অজাপৰ নেতাই ত্যাগ কৰিছে দল ৷ সংগ এৰিছে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি ত্যাগ কৰি অজাপত যোগদান কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁয়ে বিগত ১৮ মে’ত দল ত্যাগ কৰিছিল ৷

জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ দল ত্যাগৰ মাত্ৰ ১২ দিনৰ ভিতৰতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ আন এগৰাকী নেতা তথা দলটোৰ উপ-সভাপতি মৈনাক পাত্ৰই পদত্যাগ কৰিছে দলটোৰ পৰা । দলটোৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদো ত্যাগ কৰিলে মৈনাক পাত্ৰই । উল্লেখ্য যে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মৈনাক পাত্রই । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পৰাজয়ৰ পাছতে দল ত্যাগ কৰিলে মৈনাক পাত্রই । শনিবাৰে পদত্যাগ পত্র তেওঁ দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰে । পদত্যাগ পত্রত তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

পদত্যাগ পত্রত তেওঁ সভাপতিক উদ্দেশি কয়, "মই আপোনাক জনাবলৈ পাই দুঃখিত হৈছো যে মই মোৰ ব্যক্তিগত কাৰণত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদ আৰু কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । দলৰ নিয়ম অনুসৰি আজিৰ পৰা মই সকলো কাম কাজৰ পৰা অব্যাহতি ল’লো । অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ লগত কাম কৰা সময়ছোৱাত মই লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালো ৷ আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত ম‍ই কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লো । শেষত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো ।"

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতে যোৱা ১৮ মে’ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ ত্যাগ কৰিছিল ৰাজেন গোহাঁয়ে ৷ বিজেপি এৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰা এসময়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অজাপৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল যদিও পৰাস্ত হ’ব লগা হৈছিল ৷

