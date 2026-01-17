মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ঠাকৰেৰ দুৰ্গ খহালে মহাযুটিয়ে; ভোটাৰক ধন্যবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায়বোৰ পৌৰ নিগমতে মহাযুটিয়ে কংগ্ৰেছ, শিৱসেনা (ইউ বি টি) আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাক ধূলিসাৎ কৰি বিজয়ী হয় ।
Published : January 17, 2026 at 8:01 AM IST
মুম্বাই : দেশৰ আটাইতকৈ চহকী নাগৰিক সংস্থা বৃহনমুম্বাই পৌৰ নিগমত (Brihanmumbai Municipal Corporation, BMC) আৰু নাথাকিব ঠাকৰে পৰিয়ালৰ ৰাজ । বি এম চিত দুটা দশকজোৰা ঠাকৰে পৰিয়ালৰ ৰাজত্বৰ অন্ত পেলায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুটিয়ে । ২০২৬ চনৰ বি এম চি নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া মহাযুটিয়ে লাভ কৰিব গৈ আছে নতুন মেয়ৰ ।
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ বি এম চি নিৰ্বাচনত উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু ৰাজ ঠাকৰে নেতৃত্বাধীন ক্ৰমে শিৱসেনা (ইউ বি টি) আৰু এম এন এছে হাত মিলাইছিল । চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী হিচাপ অনুসৰি, ২২৭ জন সদস্যৰ সদনত বিজেপিয়ে একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি ৮৯ খন আসন লাভ কৰে । আনহাতে, মিত্ৰদল শিৱসেনাই ২৯ খন আসন লাভ কৰে আৰু দুয়োৱে মিলি মেজিক সংখ্যা অতিক্ৰম কৰে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এই দুটা দলৰ আসন সংখ্যা ১১৮ খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, শিৱসেনাই (ইউ বি টি) ৬৫ খন আসন আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাই মাত্ৰ ৬ খনহে আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে কংগ্ৰেছে ২৪ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এ আই এম আই এমে ৮ খন আসন লাভ কৰে । সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে ২ খন আসন, এন চি পিয়ে ৩ খন আৰু এন চি পি (এছ পি)য়ে এখন আসন লাভ কৰে ।
আনহাতে, বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি (ভি বি এ)ৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন লাভ কৰে । ইফালে চুবুৰীয়া থানে পৌৰ নিগমত শিৱসেনাই ৭৫ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মুম্বাইৰ চুবুৰীয়া চহৰখনত ইয়াৰ মেয়ৰ লাভ কৰিব । ১৩১ জনীয়া সদনত বিজেপিয়ে ২৮ খন আসন লাভ কৰে । থানেত কংগ্ৰেছ আৰু এম এন এছ খালী হাতেৰে উভতিবলগা হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসেনাই (ইউ বি টি) মাত্ৰ এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইয়াৰ উপৰি ১১১ সদস্যৰ নৱী মুম্বাইতো ৬৫ খন আসন লাভ কৰি বিজেপিয়ে একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । এতিয়া নৱী মুম্বাইতো গেৰুৱা দলটোৰ মেয়ৰ থাকিব ।
মুম্বাই মহানগৰ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কল্যাণ ডম্বীৱালীত শিৱসেনাই ৫৪ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৫০ খন আসন লাভ কৰে আৰু মহাযুটিৰ তাত মেয়ৰ থাকিব । ৯২ জনীয়া সদস্যৰ মীৰা-ভয়ান্দৰতো বিজেপিয়ে ৫২ খন আসন লাভ কৰি মেয়ৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
একেদৰে ১২২ জন সদস্যৰ নাচিকত ৭২ খন আসন লাভ কৰি শাসন হাতত লৈছে বিজেপিয়ে । আনহাতে, দলটোৱে ক্ৰমে ১০২ আৰু ৯৬ খন আসন লাভ কৰাৰ পিছত নাগপুৰ আৰু পুনেতো এতিয়া গেৰুৱা দলৰ মেয়ৰ থাকিব ।
উল্লেখ্য যে ২৯ টা পৌৰ নিগমৰ বি এম চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা শুকুৰবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে চলে । বি এম চিয়ে জাৰি কৰা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে মুঠ ২২৭ খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ৭৩ খন আসনত আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে শিৱসেনাই ২০ খনত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে ২ খন আসনত আগবাঢ়ি আছিল ।
ইফালে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত দলৰ অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । X পোষ্টত ফাড়নবিছে কয়, "২০২৫-২৬ চনৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ ইতিহাস ৰচিলে ! মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাজী, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিতভাই শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনজী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বিধায়ক ৰবীন্দ্ৰ চাৱন আৰু দলৰ সকলো কৰ্মীৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাত বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ ৰাজ্যত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জয়লাভ কৰিছে ! এই বিজয়ে প্ৰতিফলিত কৰে যে জনসাধাৰণে বিকাশ আৰু উন্নতিৰ প্ৰতি থকা ভিজনক বিশ্বাস কৰে ।"
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ এই প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰে ।
Thank you Maharashtra!— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
The dynamic people of the state bless the NDA’s agenda of pro-people good governance!
The results of various municipal corporation elections indicate that NDA’s bond with the people of Maharashtra has further deepened. Our track record and vision for…
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক X পোষ্টত কয়, "ধন্যবাদ মহাৰাষ্ট্ৰ ! ৰাজ্যৰ গতিশীল জনসাধাৰণে এন ডি এৰ জনসমৰ্থক সুশাসনৰ এজেণ্ডাক আশীৰ্বাদ দিয়ে ! বিভিন্ন পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ইংগিত দিয়ে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে এন ডি এৰ বান্ধোন আৰু অধিক গভীৰ হৈছে । আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আৰু উন্নয়নৰ দৃষ্টিভংগীয়ে এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা । এইটো প্ৰগতিৰ গতি বৃদ্ধি আৰু ৰাজ্যখনৰ সৈতে জড়িত গৌৰৱময় সংস্কৃতিক উদযাপনৰ বাবে কৰা ভোট ।"