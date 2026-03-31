গৌৰৱ গগৈক বিধানসভাৰ পৰিৱৰ্তে লোকসভাতে থকাৰ পৰামৰ্শ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অসমৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মোদী-শৰ্মা আছে ৷ যোৰহাটত ক'লে দেবেন্দ্ৰ ফাড়নৱিশে ।
Published : March 31, 2026 at 7:17 PM IST
যোৰহাট: এগৰাকী অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু আনগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নেতা গৌৰৱ গগৈ । এইবাৰ ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিত হ'ব দুই প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সম্ভ্ৰান্ত ৰাজনৈতিক যুঁজ ।
সেয়েহে বিজেপি মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰত নামিল মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নৱিশে । প্ৰথমতে মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰত সেৱা জনাই যোৰহাট এ.টি ৰোডৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ।
প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে অসমীয়াতে ৰাইজক সম্বোধন কৰে । তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"ভাৰতীয় সীমা ৰক্ষাকে আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসমে কাম কৰিছে । যিদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিত ছত্ৰপতি শিৱাজী, ঠিক সেইদৰে অসমত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথাৰ পৰিক্ৰমা নেদেখুৱা হ'লে আজি অসমক ভাৰতে দেখা নাপালোঁহেতেন । মধ্যপ্ৰাচ্যত যি যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ আমাৰ কাষৰীয়া দেশসমূহত পৰিছে, তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে ইন্ধনৰ, দুই তিনিদিন ধৰি সেই দেশসমূহে বন্ধৰ দৰে সূচী ৰাখিছে ,কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিপ্ৰকাৰ নেতৃত্ব দেখুৱাইছে ,সেয়া আমি দেখিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"নিয়ামীয়াকৈ দেশত সূলভ হৈ আছে পেট্ৰল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছ ৷ তাৰ বিপৰীতে ব্যৱসায়িক ৰন্ধন গেছ ৭০শতাংশ উপলব্ধ হৈ আছে । কিন্তু কংগ্ৰেছে দেশবাসীক মিছা খবৰ বিয়াপাইছে । অষ্টলক্ষ্মীৰ উন্নয়ন হ'লেহে দেশৰ উন্নয়ন হ'ব । সেয়েহে মোদীৰ নেতৃত্বত অষ্টলক্ষ্মীৰ বিকাশ আৰু উন্নয়ন হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যোৰহাটৰ সাংসদজন এই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত ১০ বাৰ মানহে আহিছে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমলৈ ৩৫বাৰ আহিছে । দেশৰ পূৰ্বৰ সকলো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মিলালেও অসমলৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমানবাৰ অহা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম অৰ্থনৈতিক দিশত দ্ৰুতগতিত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু অসমত দ্ৰুত হাৰত উন্নয়ন, বিকাশ হৈছে । লগতে অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প হৈ আছে । এই প্ৰকল্পত ত্ৰিশ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।"
মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "গৌৰৱ গগৈ বিধানসভাৰ পৰিৱৰ্তে লোকসভাতে থাকক, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লগত আছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি যায় ।" উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে বিজেপি বহু জেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে ।