মাজুলীত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা; ভাঙি লণ্ডভণ্ড কেইবাখনো বাহন
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং চাংগা সমষ্টিত বিজেপি আৰু গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকৰ সংঘাত ।
Published : November 15, 2026 at 1:47 PM IST
মাজুলী : অহা ৩০ নৱেম্বৰত ৪০ টা সমষ্টিত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । যাক লৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে দলবোৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে মাজুলীত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মাজুলীৰ ১ নং বনৰীয়া চাপৰিত বিজেপি আৰু গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হোৱা দেখা যায় । দুয়োটা দলৰ কাজিয়া মীমাংসা কৰিবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকক চোকা অস্ত্ৰ আৰু লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ।
ঘটনাৰ ভিডিঅ' কৰি থকা যুৱকৰ পৰা আক্ৰমণকাৰীয়ে মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মাজুলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হয় । ইফালে এখন চাৰিচকীয়া বাহনখন ১০-১২ খন দুচকীয়া বাহনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং চাংগা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজুলীৰ ১ নং বনৰীয়া চাপৰি গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই ভয়ংকৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি নিশাৰ ভাগত গাঁওখনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্জিত পেগুৰ সমৰ্থনত ২-৩ খন বাহনেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এটা দল আহিছিল । সেই সময়তে প্ৰায় ১৫-২০ খনৰো অধিক মটৰচাইকেল আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনত গণশক্তি তথা টিএমপিকেৰ প্ৰায় ৫০ জনীয়া এটা দল উপস্থিত হয় ।
তাৰ পিছতে দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা আৰু মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত হয় । হুলস্থূল শুনি গাঁৱৰ লোক ওলাই আহি তেওঁলোকৰ গাঁৱত ৰাজনীতি বা কাজিয়া নকৰি বাহিৰত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেতিয়াই একাংশ লোকে গাঁওবাসীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই আক্ৰমণত গাঁওখনৰ ত্ৰৈলোক্য মিলিকে ধৰি ৩ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আনহাতে গাঁৱৰ চোতালত থকা বাহনৰ আইনা ভাঙি দিয়া আৰু জুই লগাই দিয়াৰো ভাবুকি দিয়া বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে । আনকি সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি থকা গাঁওবাসীৰ মোবাইল ফোনো আক্ৰমণকাৰী দলে কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ইয়াৰ পিছত উত্তেজিত গাঁওবাসীয়ে চিকাৰী গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা গণশক্তি তথা এমএমকেৰ সমৰ্থকক আবদ্ধ কৰি ৰাখে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱত কাজিয়া হৈ আছিল । মই ক'বলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ৰাজনৈতিক কথা পাতিবলৈ আহিছে বাহিৰত পাতক । আমাৰ গাঁৱে ৰাজনীতিৰ কথা নাজানে । তেনেকৈ কওঁতেই মোক আক্ৰমণ কৰিছে ।"
ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকে হাতত দা আৰু চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল । ইফালে গাঁওবাসীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰখা লোককেইজনে কাজিয়া মীমাংসা কৰিবলৈহে অহা বুলি দাবী কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :