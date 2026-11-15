ETV Bharat / politics

মাজুলীত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা; ভাঙি লণ্ডভণ্ড কেইবাখনো বাহন

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং চাংগা সমষ্টিত বিজেপি আৰু গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকৰ সংঘাত ।

MAC election Violence
মাজুলী নিৰ্বাচনী হিংসাত চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : অহা ৩০ নৱেম্বৰত ৪০ টা সমষ্টিত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । যাক লৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে দলবোৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে মাজুলীত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মাজুলীৰ ১ নং বনৰীয়া চাপৰিত বিজেপি আৰু গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হোৱা দেখা যায় । দুয়োটা দলৰ কাজিয়া মীমাংসা কৰিবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকক চোকা অস্ত্ৰ আৰু লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ।

ঘটনাৰ ভিডিঅ' কৰি থকা যুৱকৰ পৰা আক্ৰমণকাৰীয়ে মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মাজুলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হয় । ইফালে এখন চাৰিচকীয়া বাহনখন ১০-১২ খন দুচকীয়া বাহনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।

মাজুলীত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা (ETV Bharat)

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং চাংগা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজুলীৰ ১ নং বনৰীয়া চাপৰি গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই ভয়ংকৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি নিশাৰ ভাগত গাঁওখনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্জিত পেগুৰ সমৰ্থনত ২-৩ খন বাহনেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এটা দল আহিছিল । সেই সময়তে প্ৰায় ১৫-২০ খনৰো অধিক মটৰচাইকেল আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনত গণশক্তি তথা টিএমপিকেৰ প্ৰায় ৫০ জনীয়া এটা দল উপস্থিত হয় ।

MAC election Violence
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত মাজুলীত হিংসাত্মক ঘটনা (ETV Bharat)

তাৰ পিছতে দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা আৰু মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত হয় । হুলস্থূল শুনি গাঁৱৰ লোক ওলাই আহি তেওঁলোকৰ গাঁৱত ৰাজনীতি বা কাজিয়া নকৰি বাহিৰত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেতিয়াই একাংশ লোকে গাঁওবাসীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই আক্ৰমণত গাঁওখনৰ ত্ৰৈলোক্য মিলিকে ধৰি ৩ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আনহাতে গাঁৱৰ চোতালত থকা বাহনৰ আইনা ভাঙি দিয়া আৰু জুই লগাই দিয়াৰো ভাবুকি দিয়া বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে । আনকি সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি থকা গাঁওবাসীৰ মোবাইল ফোনো আক্ৰমণকাৰী দলে কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

MAC election Violence
৩০ নং চাংগা সমষ্টিত বিজেপি আৰু গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকৰ সংঘাতৰ মাজতে চাৰিচকীয়া বাহন লণ্ডভণ্ড (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত উত্তেজিত গাঁওবাসীয়ে চিকাৰী গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা গণশক্তি তথা এমএমকেৰ সমৰ্থকক আবদ্ধ কৰি ৰাখে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱত কাজিয়া হৈ আছিল । মই ক'বলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ৰাজনৈতিক কথা পাতিবলৈ আহিছে বাহিৰত পাতক । আমাৰ গাঁৱে ৰাজনীতিৰ কথা নাজানে । তেনেকৈ কওঁতেই মোক আক্ৰমণ কৰিছে ।"

MAC election Violence
নিৰ্বাচনী হিংসাত দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষতি (ETV Bharat)

ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি গণশক্তি দলৰ সমৰ্থকে হাতত দা আৰু চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল । ইফালে গাঁওবাসীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰখা লোককেইজনে কাজিয়া মীমাংসা কৰিবলৈহে অহা বুলি দাবী কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন

TAGGED:

MAJULI ELECTION VIOLENCE
MAC ELECTION 2026
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
বিজেপি গণশক্তিৰ সংঘৰ্ষ
চাংগা সমষ্টিত উত্তেজনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.