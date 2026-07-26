ETV Bharat / politics

শৈক্ষিক সংকটৰ মাজত দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আছিল: লুৰীণজ্যোতি গগৈ

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনাই শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ দাবী অজাপ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৷

Lurinjyoti Gogoi welcomed Dharmendra Pradhan's resignation
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনালে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল সংস্কাৰৰ দাবী জনাইছে । দেওবাৰে তিনিচুকীয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গগৈ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, "লাডাখৰ সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুক আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে, দেশৰ নৱপ্ৰজন্মই চলোৱা আন্দোলনৰ ফলত এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে । আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত সকলোকে অভিনন্দন ।"

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনালে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়,"নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত অবাধে বিক্ৰী হোৱাৰ ঘটনা দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে এক চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক অধ্যায় । এনে ভয়াৱহ শৈক্ষিক সংকটৰ মাজত দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আছিল । আগন্তুক সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থাক স্বচ্ছ, নিৰপেক্ষ আৰু বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কঠোৰ আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"

অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"সংগ্ৰামৰ জৰিয়তেহে অধিকাৰ আদায় কৰিব পাৰি আৰু এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা সজীৱ হৈ থকাৰ প্ৰমাণ দিছে । জনতাৰ শক্তিয়েই গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটি আৰু কোনো চৰকাৰৰ অহংকাৰ বা স্বৈৰাচাৰী মনোভাৱ চিৰস্থায়ী হ'ব নোৱাৰে । এই পদত্যাগে সেই সত্যক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।"

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে,"বিশ্বৰ ইতিহাসত সংঘটিত অধিকাংশ গণ আন্দোলন আৰু বিপ্লৱৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজৰ ভূমিকাই মুখ্য স্থান দখল কৰিছে । সেইবাবে ছাত্ৰ শক্তিক দেশৰ ভৱিষ্যৎ বুলি কোৱা হয় আৰু ক্ষমতাত অধিষ্ঠিতসকলে এই সত্য উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।" লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দাবী উত্থাপন কৰি কয়, "ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতো তেওঁক পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত কোনো মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব দিয়া উচিত নহয় । ইয়াৰ উপৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নীট কেলেংকাৰীৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰ সমাজৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে ।"

শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লাঠীচাৰ্জত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আৰু ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ দাবীও অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই যিখিনি কৈছে সেয়া ভুল কৈছে : মুখ্যমন্ত্রী

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; বিগত দুটা দশকত কোনে কোনে এৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব ?

TAGGED:

লুৰীণজ্যোতি গগৈ
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
তিনিচুকীয়া
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.