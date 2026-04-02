মৌলিক প্ৰশ্ন সুধিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু-মুছলমান, খাদ্যলৈ গুচি যায় : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

মৌলিক প্ৰশ্ন সুধিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু-মুছলমান, খাদ্যলৈ গুচি যায় : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
মধ্য গুৱাহাটীৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰ দিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
Published : April 2, 2026 at 7:40 PM IST
ডিব্ৰুগড়: "মাতৃগৰাকীক কিয় কৈছে ? প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কথা কোৱাৰ যোগ্যতা আছে নেকি ? কিমান উচ্চ শিক্ষিত ছোৱালী । লণ্ডন স্কুল অৱ ইকনমিক্সৰ পৰা এম বি এ কৰি অহা এগৰাকী ২৭ বছৰীয়া ছাত্ৰী । তেওঁৰ ছোৱালীতকৈ সৰু । সেইগৰাকীৰ লগত ডিবেট কৰিব পৰা নাই ।" মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃক আঁজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
খোৱাঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে গগৈয়ে কয়,"ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে, যে আজিলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড কিয় নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই ? এইটো মৌলিক প্ৰশ্ন সুধিলে হিন্দু মুছলমান, খাদ্যলৈকে গৈছে । গুৱাহাটীৰ যানজঁট কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নহয় ? মাটিৰ পট্টা পাহাৰৰ মানুহে কিয় নাপায় ? কিয় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই ? পাকিস্তানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব খুজিছে নেকি ? আমি অসম জানো, মধ্য গুৱাহাটী জানো । এগৰাকী বহিৰাগত বণিয়াক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । এইফালে এগৰাকী আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত, প্ৰতিভাসম্পন্ন, গুণগতভাৱে উচ্চ মানসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মূৰৰ কামোৰণি হ'ল ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "তাৰ মানে তেওঁক ভৰি পিটিকি থকা মানুহ লাগে, তেওঁক পদলেহন কৰি থকা মানুহ লাগে । এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে ভাবিব পাৰে । এইখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত প্ৰত্যেকৰে নিজস্বতা আছে । নিজৰ চিন্তা আছে, অধিকাৰ আছে, নিজৰ মৰ্যাদা আছে । তেওঁ কোনোবা পদলেহনকাৰী বিচাৰিব পাৰে । ইয়াত তেওঁৰ আঙুলিৰ ঠাৰত সকলো মানুহে ঘূৰিব বুলি যদি ভাবিছে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে । বিৰাট দুৰ্নীতিত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ থকাৰ পাছতো ধুৱাই-পখলাই যিসকলে তেওঁক বিজেপিত জইন কৰোৱাইছিল সেইসকলকে লেং মাৰি দিলে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মৰা যিটো নীতি, যিটো চৰিত্ৰ সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেজত আছে । যিমান গুৰু আছে সকলোকে ডেগাৰ মাৰিছে । প্ৰথম আছিল ভৃগু ফুকন তেওঁক ডেগাৰ মাৰিলে, দ্বিতীয় গুৰু তেওঁৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে । তৃতীয় গুৰু তেওঁৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে, চতুৰ্থ গুৰু তৰুণ গগৈ তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে । তাৰ পিছৰ গুৰু, যিজনে তেওঁক মধ্য গুৱাহাটীত টিকট নিদিলে আৰু নতুন গুৰু যি আহিব তেওঁলোককো মাৰিব । অমিত শ্বাহকো কেতিয়া মাৰে ঠিক নাই । মোদীয়ে বাৰু জেগাটো দিয়াই নাই, মোদীয়ে সুযোগ দিয়া নাই ।"
তেওঁ কয়,"যিজন মানুহক লগ পাবলৈ এটা সময়ত ৰৈ থাকিব লগা হৈছিল, বেলেগক অনুৰোধ কৰি থাকিব লগা হৈছিল সেই ৰাম মাধৱকো পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মাৰিলে । ডেগাৰ মৰা চৰিত্ৰটো তেওঁৰ জিনত সোমাই আছে । তেওঁ মধ্য গুৱাহাটীৰ কথা কওক, আমি মধ্য গুৱাহাটীৰ ইছ্যুত কথা-বতৰা পাতিম । তেওঁ খাদ্যত কিয় লাগি আছে ? জুবিন দাইতো কৈ গৈছে "কোনো ধৰ্ম নাই, জাতি নাই" । মানুহে কি খাইছে, ক'লৈ গৈছে, কি ধৰ্ম লৈছে এইটো নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত ।"
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়,"মই যেতিয়া তেওঁৰ কথাবোৰৰ উত্তৰ দিওঁ , জুবিন দাৰ কথাক লৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰো তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মোৰ বিয়ালৈ গুচি যায় । এইটোৱেই তেওঁৰ চৰিত্ৰ । তেওঁ ভাবিছে যে এইটো কৈ কৈ পাতল কৰিব । মইতো সেইটো ডিবেটত নাযাওঁ । মই এতিয়াও কৈছো যে আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত জুবিন দাৰ নশ্বৰ দেহ আনিবলে গৈ চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত নানি সেইখন ফ্লাইট ব্যৱহাৰ কৰি কিয় পিতৃপক্ষক পূজা কৰিবলৈ ডেৰাডুনলৈ গ'ল ? যিটো ষ্টেডিয়ামত ৰাখিছিল, মাজত ৰাখিম বুলি কৈছিল, কিয় কাৰ পাৰ্কিঙত ৰাখিলে ? আমি জানিব খুজিছোঁ । সেইটো সময়ত মনে মনে আছিলো কাৰণ আৱেগ আছিল । জীৱনত এৰি নিদিওঁ তেওঁক । যিটো অন্যায় জুবিন দাক কৰা হ'ল জীৱনত তেওঁ সাৰি নাযায় । নিৰ্বাচন জিকিব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁ যিবোৰ কাম কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম আৰু মাত মাতি আছো ।"
মধ্য গুৱাহাটীৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা কৰাৰ পাছত এই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । উল্লেখযোগ্য যে খোৱাং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মধ্য গুৱাহাটীৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে গো-মাংস ভক্ষণৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত দি সনাতনী পৰম্পৰাক অপমান কৰা লগতে আন কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল ।