ETV Bharat / politics

আকৌ খেলিমেলি ! গৌৰৱৰ '১০০খন আসন'ৰ ঘোষণাই জোকাৰিছে 'মিত্ৰ'ক

গৌৰৱ গগৈয়ে ১০০খন আসনৰ কথা ক'লেও এই কথা আলোচনাত বহাৰ পাছতহে চূড়ান্ত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

2026 Assam Assembly
বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : শাসক দল বিজেপিয়ে ’২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱা সময়ত ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে গঠন কৰিবলৈ লোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত দেখা গৈছে সমষ্টি ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ ব্যাপক অৰিয়াঅৰি ।প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে অকলে ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম বুলি ঘোষণা কৰা পাছতে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে অকলে ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম বুলি ঘোষণা কৰা পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ডিব্ৰুগড়ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈয়ে ১০০ খন আসনৰ কথা ক'লেও এই কথা আলোচনাত বহাৰ পাছতহে চূড়ান্ত হ'ব । গৌৰৱ গগৈয়ে ১০০ খন আসনৰ কথা কোৱা মানে বিৰোধী ঐক্যৰ বিষয়টো তেওঁলোকে যোগাত্মকভাৱে লৈছে ।‌ আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আগৰে পৰাই মিত্ৰতা হ'ব বুলি দাবী কৰি আহিছো । মিত্ৰতা নহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।’’

‘‘বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিলেহে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ বাবে সুবিধা হ'ব । সাংগঠনিক ভেটি কাৰ-ক'ত শক্তিশালী আৰু কাৰ-ক'ত জিকিব পৰা সক্ষমতা আছে তাৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কথাটো গুৰুত্ব লাভ কৰিব । আমি যোৱাবাৰ ক'ত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিছিলো, ক'ত আমাৰ ভাল প্ৰাৰ্থী আছে, কোনবিলাক জাতীয়তাবাদী ভেটি আছে সেই সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব ।’’

‘‘আগন্তুক দিনত আলোচনাৰ মাজেদি সকলো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব । গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱা ১০০ খন আসনৰ মাজত বি টি আৰৰ আসন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেনে নাই সেয়াও চাব লাগিব । গতিকে সমষ্টি ভাগ-বিতৰণৰ বিষয়টো আলোচনাৰ মাজেদি কৰিব লাগিব । তেতিয়াহে সঠিক উত্তৰ ওলাব ।’’

লগতে পঢ়ক : ১০০ খন আসনত খেলিব কংগ্ৰেছে, ৰাজপাট হেৰুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে; ২০২৬ক লৈ আত্মবিশ্বাসী গৌৰৱ গগৈ

লগতে পঢ়ক : মিত্ৰতা নৌহওতেই নাওবৈচা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিয়েই দিলে অখিল গগৈয়ে

TAGGED:

2026 ASSAM ASSEMBLY
LURINJYOTI GOGOI ON GAURAV GOGOI
বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.