ETV Bharat / politics

মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ মৰ্যাদা ৰাখি কথা ক'ব লাগে, নিজে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ নহ'ব: লুৰীণজ্যোতি গগৈ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপযুক্ত নহয় বুলি মন্তব্য অজাপৰ সভাপতিৰ ।

Lurinjyoti Gogoi is not satisfied with the discussions in Assam Legislative Assembly
অসম বিধানসভাত চলা আলোচনাকলৈ সন্তুষ্ট নহয় গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 7:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক, শাসক বিৰোধীৰ বাক-বিতণ্ডাৰ মাজেৰে অন্ত পৰিল অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন । জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ ভাৱাৰ্থৰ পৰা বিয়াৰ প্ৰসংগয়ো স্থান পালে সদনত । বিধানসভাত আলোচিত বিষয়ক লৈ সন্তুষ্ট নহয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ । সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুণ্ণ সভাপতিগৰাকী ।

শনিবাৰে বিশ্বনাথৰ পাভৈত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে গগৈয়ে । জাতীয় বিষয় তথা অসমৰ জলন্ত সমস্যা উত্থাপন নোহোৱাক লৈ গগৈয়ে কয়,"বিধানসভাত যিবোৰ জাতীয় বিষয়, যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবোৰহে পতাৰ বিষয় । আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমাণ কৰি দিছে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে অকণমানো উপযুক্ত নহয় ।"

অসম বিধানসভাত চলা আলোচনাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় গগৈ (ETV Bharat Assam)

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "সমগ্ৰ জনগণ বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত, লাখ লাখ মানুহে চাকৰি-বাকৰি পোৱা নাই । ২ লাখ কোটি টকা ঋণৰ বোজা, কৰ-কাটল কিমান বঢ়াইছে সকলোৱে জানে, এতিয়া অসমৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আগতকৈ পিছপৰি গৈছে । চাৰিওফালে দুৰ্নীতি-চিণ্ডিকেটে আচ্ছন্ন হৈ থকা সমাজখনৰ কথা পাতিব লাগে নে বেলেগ এইবোৰ পাতল কথা পাতিব লাগে ?"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পোনপটীয়াকৈ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁ কয়, "বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি, টকা-পইচাৰ ৰাজনীতি কৰি মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীও হ'ব পাৰিব, কিন্তু সময়ে তেওঁলোকক মনত ৰাখিব । বহুত এনেকুৱা অসমৰ ইতিহাসত মন্ত্ৰীও হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীও হৈছে, কিন্তু নামগোন্ধ কাৰো নাই । যি ভাল কাম কৰিছে তেওঁৰ নাম ৰৈ যাব । আজি গোপীনাথ বৰদলৈৰ নাম আছে, কাৰণ তেওঁ যুঁজিছিল, ভাল কাম কৰিছিল ।"

আহিল লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিয়াৰ প্ৰসংগ । সাংবাদিকে সোধাৰ লগে লগে গগৈয়ে ক'লে, "সেইবোৰ পাতিবলগীয়া বিষয় নেকি ? আপোনালেকেও সুধিবলগীয়া বিষয় নেকি ?" অসমত মূল মূল সমস্যা কি আছে, বাট-পথৰ সমস্যা কি আছে সেইবোৰৰ লগতে অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উনুকিয়াই দিয়ে আন কেইবাটাও বিষয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক সোঁৱৰালে তেওঁৰ চকীখনৰ গৰিমাৰ কথা । তেওঁ কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ গৰিমা আছে, গাম্ভীৰ্যতা আছে, লগতে সাংবিধানিক দায়িত্বও আছে । গতিকে মই ভাবো যে সেই আসনখনৰ মৰ্যাদা ৰাখি কথা ক'ব লাগে, নিজে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ নহ'ব বেলেগৰ ওচৰত । গোটেই পৃথিৱীয়ে চাই আছে আপোনাক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন বহু ত্যাগৰ পিছত পায় । জীৱনজোৰা সংগ্ৰাম, নিজৰ প্ৰচেষ্টা তাৰ বিনিময়ত এই আসন পায় । গতিকে লঘু নকৰিব ।"

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, "আজি বিল এখন উত্থাপন হৈছে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ । প্ৰস্তাৱ এটা পঠিয়াবৰ কাৰণে ১০ বছৰ লাগিল । যিটো প্ৰস্তাৱ আগতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত কৰিছিল । যিটো প্ৰস্তাৱ ২০১৯ চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোতে দিছিল । এতিয়া আকৌ প্ৰস্তাৱ এটা প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে চাৰে ৯ বছৰ লাগিল ।"

তেওঁ আৰু কয়, "তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ২০১৪ চনৰ নিৰ্বাচনত আছিল, ২০১৬ তো আছিল । মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা ১০ বছৰতকৈ বেছি হ'ল আৰু অসমত বিজেপি চৰকাৰ হোৱা প্ৰায় ১০ বছৰ হ'বলৈ হ'ল । ইমানদিনে জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । নিৰ্বাচনৰ তিনিমাহ আগত জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে ? নিৰ্বাচন । আকৌ এইটো নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত ঠগিব ।"

জুবিন গাৰ্গে কাক লৈ গীত ৰচিছিল ? বিধানসভাত এই বিষয়ক লৈ চলা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কৈছে সেইটোৱেইটো সঁচা নহয় । 'পলিটিক্স নকৰিবা...' বুলি কাক কৈছে সেই সময়ৰ জুবিন দাৰ বক্তব্য চালেই হ'ব । তেওঁ কৈ থাকিলেই হ'ব নেকি ? হিটলাৰেও বহু চেষ্টা কৰিছিল, ৰেডিঅ'ত বহু মিচা কথা বিয়পাই সমাজক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ । এতিয়া ডিজিটেল যুগ, মানুহে পঢ়া-শুনা কৰিলে, সাক্ষ্যৰতাৰ হাৰ বহুত বেছি, গতিকে জনা দৰকাৰ, 'পলিটিক্স নকৰিবা...' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁলোকে কৰি থকা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক কৈছে ।"

শেষত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়,"জুবিন দাৰ সত্বা, আদৰ্শটোৰ প্ৰতি ভয় খায়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, জুবিন গাৰ্গৰ যিটো আদৰ্শৰ সম্প্ৰসাৰণ, আদৰ্শৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা সেইটোক স্তিমিত কৰিবৰ কাৰণে এনে ব্যক্তব্য ৰাখিছে ।"

লগতে পঢ়ক: চাৰিটা বছৰে উদং অনিমেষ ভূঞাৰ পিতৃ-মাতৃৰ বুকু: ২০২৬ৰ ভিতৰত হ'বনে চূড়ান্ত ৰায়দান ?

আদিবাসী ভাষাত জুবিন গাৰ্গৰ ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’

TAGGED:

ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
AJP
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
LURINJYOTI GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.