চৰকাৰৰ এয়া স্বেচ্ছাচাৰিতা, ফেচিষ্ট শাসন আৰু আদালত অৱমাননাৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন : লুৰীণজ্যোতি

চৰকাৰৰ এয়া স্বেচ্ছাচাৰিতা, ফেচিষ্ট শাসন আৰু আদালত অৱমাননাৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন : লুৰীণজ্যোতি
‘‘চাৰ্জশ্বীটত মোৰ নাম উল্লেখ কৰি মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, এই ভয়-ভাবুকিয়ে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ৷” এই মন্তব্য লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৷
Published : August 3, 2026 at 1:33 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "চৰকাৰে মোৰ নাম উল্লেখ কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰে । চৰকাৰে মনত ৰখা দৰকাৰ আমি জীৱনত কোনো ধৰণৰ ভয় ভাবুকি, প্ৰৰোচনা আৰু কিনা ৰাজনীতিক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ । চৰকাৰক কৈ থব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰৰ বাবে, মাটি-ভেটি, ভাষা, সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে সকলো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি আমি যুঁজি আছোঁ আৰু যুঁজি থাকিম ।’’ এই মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘চাৰ্জশ্বীটত মোৰ নাম উল্লেখ কৰি মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, এটা পানী বোমা দলিয়াব বিচাৰিছে । এই ভয়-ভাবুকিয়ে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । স্পষ্ট কথা অধিকাৰ বিচৰা সংগ্ৰাম আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংগ্ৰামত আছিলোঁ, আছো আৰু থাকিম ।’’
লগতে সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰণৱ দলেক আদালতে জামিন প্ৰদান কৰা পাছতে এন এছ এৰ দৰে আইনৰ অধীনত বন্দী কৰা কাৰ্য চৰকাৰৰ চৰম স্বেচ্ছাচাৰিতা, ফেচিষ্ট শাসন আৰু আদালত অৱমাননাৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন । বিজেপি চৰকাৰৰ এই দমনমূলক ৰাজনীতি বৰ বেছি দিন টিকি নাথাকে ৷"
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (NSA) আইন প্ৰয়োগ কৰি ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেক অসম চৰকাৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই ৰাখিছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী পৰ্যটন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বাবে প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । জামিন লাভ কৰা পাছতেই প্ৰণৱ দলেক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (NSA) প্ৰয়োগ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
আনকি প্ৰণৱ দলেৰ চাৰ্জশ্বীটত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নাম উল্লেখ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই । সোমবাৰে খোৱাঙত সাংবাদিকৰ আগত এই কাৰ্যক গৰিহণা দি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ।