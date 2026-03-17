খোৱাঙত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ, তালিকা ঘোষণাৰ পিছতেই আনন্দ-উল্লাস
৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব অজাপৰ সভাপতি ।
Published : March 17, 2026 at 7:30 PM IST
মৰাণ : অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পাছতেই খোৱাঙত দলটোৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ফটকা ফুটাই, বিহু মাৰি আনন্দ-উল্লাস কৰে । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে অতি আকৰ্ষণীয় বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈছে নৱ-গঠিত খোৱাং সমষ্টি । উজনি অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হোৱা ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো চূড়ান্ত হ'ল ।
মঙলবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে খোৱাঙত দলটোৰ নেতা-কৰ্মীৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উছাহ । খোৱাং আজাৰগুৰিস্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ খোৱাং সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ফটকা ফুটাই ৰেলী উলিয়াই দলটোৰ কৰ্মীসকলে । শতাধিক কৰ্মীয়ে বিহু মাৰি খোৱাঙৰ ৰাজপথত লুৰীণজ্যোতি গগৈ জিন্দবাদ ধ্বনি দি আনন্দ উল্লাস কৰে ।
খোৱাঙত জাহাজ চলিব :
খোৱাঙত আৱতৰীয়া দীপাৱলী , আনন্দ উল্লাস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক অংকিত গগৈয়ে কয়, "আজি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা পাছতেই ৰাইজৰ যি উল্লাস উদ্দীপনা ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে এইবাৰ খোৱাঙত জাহাজ চলিব । লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দৰে এজন বলিষ্ঠ নেতা পাই খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজ অতি আনন্দিত । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ খোৱাঙত বলিষ্ঠভাৱে যুঁজ দি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব । " আনহাতে কাইলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি খোৱাং সমষ্টিত উপস্থিত হ'বলগা লুৰীণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে বৃহৎ ৰেলী কৰি আদৰণি জনাব ।
বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে টিকট লাভ কৰিলে হ'ব প্ৰত্যাহ্বান:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত পূৰ্বৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ তিলৈ, মৰাণ, দিখাৰী আৰু বামুনবাৰী পঞ্চায়তক টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বৰবৰুৱা, বৰপথাৰ , দুলীয়া-কাকতি আৰু জকাই পঞ্চায়তক নৱ গঠিত ৮৯নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গঠন হোৱা খোৱাং সমষ্টিত জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ বিন্যাস কিছু সালসলনি ঘটিছে । পূৰ্বৰ মৰাণ সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে টিকট লাভ কৰিব বুলি বিজেপি দলৰ একাংশ নেতাই প্ৰচাৰ চলাইছে যদিও প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰম্ভ হৈছে সমষ্টিটোত বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । তেনেস্থলত বিৰোধী এক হৈ যুঁজ দিলে খোৱাং সমষ্টিত প্ৰৱল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব শাসক দল বিজেপি ।
চৰ্চাত কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থী :
আনহাতে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ টিকট কৰ্তন হ'ব বুলি পূৰ্বে চৰ্চা চলি থকা বাবে সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি ৰঞ্জিত বৰুৱা ,সমাজকৰ্মী তথা বিজেপি নেতা পৰাগ দত্ত , ডিব্ৰুগড় জিলা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী উন্নয়ণ ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত গগৈ, প্ৰাক্তন যুৱ মৰ্চাৰ জিলা সভাপতি জোন্টি গগৈ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা অশোক ওৰাং আৰু দীপক তাঁতীৰ লগতে বিজেপি দলৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী পূণ্য বৰা আৰু শিখামণি তামুলী গগৈয়ে সাংগঠনিক ভাৱে কাম কৰিছিল বিগত দিন বিলাকত । তেনেস্থলত বিজেপি দলে চক্ৰধৰ গগৈক তৃতীয়বাৰৰ বাবে টিকট প্ৰদান কৰিলে দলীয় কৰ্মীৰ পাৰাই কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
