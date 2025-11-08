জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাষৰ মাটি মোৰ নহয় বুলি শপতনামা দিয়ক অশোক সিংহলে : দেৱব্ৰত শইকীয়া

জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাষৰ মাটি মোৰ নহয় বুলি শপতনামা দিয়ক অশোক সিংহলে : দেৱব্ৰত শইকীয়া
জুবিনক্ষেত্ৰৰ সমীপত ভূমি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ দখলত থকা সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে মন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।
Published : November 8, 2025 at 5:12 PM IST
গুৱাহাটী : "সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাষৰ জৰীপ নোহোৱা মাটিখিনি কাৰ দখলত ? সোণাপুৰৰ এই মাটিখিনি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ।" অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু বিভিন্নজনৰ এই অভিযোগৰ পিছতো বিষয়টো স্বীকাৰ কৰা নাই মন্ত্ৰী সিংহলে ৷ মাথো ৰাজহুৱা সভাত কৈছে -"ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লকৰ এচিকুট মাটি লোৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে মই হিমালয়লৈ যামগৈ ৷"
এই লৈ পুনৰবাৰ উভতি ধৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই । অশোক সিংহলক জুবিনক্ষেত্ৰৰ বাবে মাটি দান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ শনিবাৰে শইকীয়াই লগতে মাটিখিনি যদি অশোক সিংহলৰ নহয় তেন্তে শপতনামাযোগে স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰৰ ওচৰৰ মাটিখিনি অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াৰ নহয় বুলি এফিডেফিট কৰি দিয়ক । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সততা দেখুৱাব লাগে । মুখ্য সচিবৰ জৰিয়তে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিব লাগে ।"
শইকীয়াই লগতে আৰু কয়, "সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ওচৰৰ জৰীপ নোহোৱা ভূমি বেলেগ ঠাইৰ দাগ নম্বৰ, পট্টা নম্বৰ দি বহুৱাই লোৱাৰ উদাহৰণ বহুত আছে । গুৱাহাটীৰো কেইবা ঠাইত সিংহল ডাঙৰীয়াৰ কোম্পানীৰ দ্বাৰা অবৈধ বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ অভিযোগ আছে । গতিকে সেয়া তদন্ত হ'ব লাগে ভালকৈ ৷ সিংহল ডাঙৰীয়াই জুবিনক্ষেত্ৰৰ বাবে মাটি দান কৰক ।"
লগতে কংগ্ৰেছ নেতা শইকীয়াই ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সৈতে ৰিজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, আদানী আৰু আম্বানীক ৷ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকৰ এজেণ্ট আখ্যা দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।
দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কংগ্ৰেছে খেদিছিল । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দৰে এতিয়া গুজৰাটীসকলৰ এটা কোম্পানী বনাই লৈছে - য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আদানী, আম্বানী এইসকল হৈছে সেই কোম্পানীৰ পৰিচালক আৰু ভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰত তেওঁলোকে একোজনকৈ এজেণ্ট ৰাখিছে ৷ তাৰেই এজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ।"
অসমত প্ৰস্তাৱিত আদানীৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টক ভূমি প্ৰদান কৰাক লৈও সমালোচনা কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে । শইকীয়াই এই বিষয়ে কয়, "সেই কাৰণেই বাংলাদেশত থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ পাৱাৰ দিছিল তেওঁলোকক ৷ কিন্তু বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱা বাবে সেই পাৱাৰবোৰ অসমক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে । অসমত বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলেহে তাত ঘোচ দিয়া টকাবোৰ উদ্ধাৰ হ'ব । তাত ঘোচ দিয়া কথাবিলাক ওলাইছিল । তামিলনাডুত ১০০ ইউনিটলৈকে সাধাৰণ মানুহৰ বিজুলীৰ পইচাই নলয় ৷ অসমত ৪ টকা ৫০ পইচা লয়, ওড়িশাত লয় ২ টকা ৯০ পইচা । গুজৰাটী বণিয়াৰ বাবে ব্যৱসায়হে সদায় আগত ।"
