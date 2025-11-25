জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু চৰকাৰৰ নীৰৱতা: বিধানসভাত সৰৱ বিৰোধী দলপতি
জুবিনৰ দৰে এগৰাকী 'আইকন'ৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কিয় ইমান অৱহেলা কৰিলে বুলি বিৰোধী দলপতিয়ে সদনত প্ৰশ্ন কৰে ।
Published : November 25, 2025 at 9:10 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন মঙলবাৰে সদনৰ পৰম্পৰা ভংগ কৰি বিধানসভাত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীত স্থগিত কৰা হয় ।
সদনৰ আৰম্ভণিতেই বিৰোধী দলপতি (LoP) দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ 'সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ' (Adjournment Motion) উত্থাপন কৰে । সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ প্ৰসংগত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এইদৰে কয়, “বিষয়টো কেৱল এক ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়, ই আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগ, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত ।”
অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু প্ৰশ্ন সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে ।
বিৰোধী দলপতিয়ে সদনত নিৰাপত্তাৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ (Lack of Security) প্ৰশ্ন কৰি কয় যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন গায়কেই নাছিল, তেওঁ আছিল অসমৰ সম্পদ । কিন্তু তেওঁৰ দৰে এগৰাকী 'আইকন'ৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কিয় ইমান অৱহেলা কৰিলে ? ছিংগাপুৰত তেওঁৰ লগত পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী কিয় নাছিল ?
লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত ছিংগাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নশ্বৰদেহ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত যি অহেতুক পলম আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰ বাবে জগৰীয়া কোন ? চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত কিয় তৎপৰতা দেখুৱাব নোৱাৰিলে ?
দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে চৰকাৰৰ ভূমিকা আৰু 'নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল' (Govt's Role in NE Festival) প্ৰসংগতো সদনত মন্তব্য কৰে ।
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য, “আমি সকলোৱে জানো যে যিটো অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ গৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই "Northeast Festival" ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ (Ministry of External Affairs) পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । তেনেস্থলত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰা ফালৰি কাটিব নোৱাৰে ।”