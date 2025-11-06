জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ জৰীপ নোহোৱা মাটি ! সিংহলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ জৰীপ নোহোৱা মাটি ! সিংহলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ
বেলেন্স শ্বীটত থকা ১ কোটি ৩৪ লাখৰ 'সোণাপুৰ'ৰ মাটি কোনডোখৰ বুলি উল্লেখ কৰি তাৰ দাগ নম্বৰ, পট্টা নম্বৰ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতিৰ ।
Published : November 6, 2025 at 8:08 PM IST
গুৱাহাটী : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ জৰীপ নোহোৱা ভূমি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ দখলত ! ৰাজ্যত এতিয়া এই অভিযোগ আৰু মন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷
যোৱা মঙলবাৰৰ কথা । বিৰোধী দলপতি তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াৰ অভিযোগ আছিল— “মাটিৰ কেলেংকাৰী আৰু অশোক সিংহল, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি-সিপিঠি ! জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ওচৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি বেদখল, মহিলা সমিতিৰ ভূমি নিজৰ পত্নীৰ নামত নামজাৰিৰ বাবে আবেদনৰ পৰা নানান কেলেংকাৰীত নাম সাঙোৰ খাই থকা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেবিনেট বৈঠকতে বহিবলৈ দিব নালাগে, যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সঁচাই কিবা কৰিছে ।”
আনহাতে, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অভিযোগৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকেও উত্থাপন কৰি আহিছে অনুৰূপ অভিযোগ । এই সন্দৰ্ভত যোৱা বুধবাৰে মন্ত্ৰী সিংহলৰ প্ৰত্যুত্তৰ, “মই দুর্নীতি কৰিবলৈ ৰাজনীতিলৈ অহা নাই, ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈহে আহিছোঁ ৷ ট্রাইবেল বেল্টৰ এচিকটা মাটি লোৱাৰ প্ৰমাণ কোনোবাই দিব পাৰিলে মই ৰাজনীতি এৰি হিমালয়ত তপস্যা কৰিম ৷” এনেদৰে কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াক প্ৰত্যুত্তৰ দি উভতি ধৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ।
কিন্তু মন্ত্ৰী সিংহলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলোঁ !"
ইয়াৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী সিংহললৈ প্ৰত্যাহ্বান— “যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ সৎ সাহস আছে, তেন্তে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এখন এফিডেভিট (Affidavit) কৰি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাওক যে
১. আপোনাৰ, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ সৈতে জড়িত কোনো কোম্পানীৰ নামত সোণাপুৰত কোনো মাটি নাই ।
২. জুবিন গাৰ্গৰ 'ক্ষেত্ৰ'ৰ ওচৰত থকা সেই চৰ্চিত ভূমিখণ্ড আপোনাৰ নহয় ।”
যিহেতু মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে যোৱা বুধবাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ সোণাপুৰৰ জনজাতীয় বেষ্টনীৰ (Tribal Belt) ভূমিত মাটি থকাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ কৈছিল, অশোক সিংহলৰ সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়— "আপুনি হয়তো ভাবিছিল মই কেৱল হাৱাতে কথা কওঁ, কিন্তু ৰাইজে সঁচা কথা জনাৰ অধিকাৰ আছে । আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰত মই কোনো কাকতৰ বাতৰি নহয়, আপোনাৰ নিজৰ কোম্পানীৰ নথিপত্ৰই ৰাজহুৱা কৰিছোঁ ।"
এই মন্তব্যৰে সোণাপুৰত অশোক সিংহলৰ নিজৰ কোম্পানীৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । সিংহলৰ কোম্পানীৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টটেণ্টে চহী কৰা ভূ-সম্পত্তিৰ কিছু নথি সংলগ্ন কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লিখিছে— “মই ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰা "PROTECH BUILDCON PRIVATE LIMITED" (য'ত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন কোম্পানী "A I Infrastructures Pvt. Ltd." আৰু "Associated India Pvt. Ltd."-ৰ বৃহৎ অংশ আছে) কোম্পানীৰ শেহতীয়া (FY 2023-2024) বেলেন্স শ্বীট (Balance Sheet) খন চাওক । ইয়াৰ 'Note 9: Property, Plant and Equipment' শিতানত, 'Own Assets'ৰ তলত স্পষ্টকৈ লিখা আছে : 'Land at Sonapur' (সোণাপুৰত মাটি) । এই মাটিৰ মূল্য দেখুওৱা হৈছে : ১৩৪.০৬ লাখ টকা (অৰ্থাৎ ১ কোটি ৩৪ লাখ টকা) । আপোনাৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে (CA) চহী কৰা এই দলিলখনে যদি মিছা কৈছে, তেন্তে আপুনি তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক ।”
মন্ত্ৰী সিংহলক কি প্ৰত্যাহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ?
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষৰ ভূমিৰ কথা কওঁতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছিল 'ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লকৰ মাটি’ৰ কথা । এই প্ৰসংগত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সিংহলক কয়, "আপুনি যদি 'ট্ৰাইবেল বেল্ট'ত মাটি নাই বুলি সাৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ বেলেন্স শ্বীটত থকা এই ১ কোটি ৩৪ লাখ টকাৰ 'সোণাপুৰ'ৰ মাটি কোনডোখৰ ? তাৰ দাগ নম্বৰ, পট্টা নম্বৰ ৰাজহুৱা কৰক ।”
লগতে, জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ মাটি যদি অশোক সিংহলৰ নহয় তেন্তে এই মাটি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক আহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী সিংহলক প্ৰত্যাহ্বান— “যদি জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষৰ মাটি আপোনাৰ নহয়েই, তেন্তে আমি দাবী জনাওঁ সেই মাটি চৰকাৰে 'ক্ষেত্ৰ'ৰ বাবে আবণ্টন দিয়ক ।”
দলিলেই প্ৰমাণ 'সোণাপুৰ'ত সিংহলৰ মাটি আছে
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ গাতে লাগি থকা ভূমিখিনি যে অশোক সিংহলৰেই সেই কথাত নিশ্চিত বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সমীপত ভূমি থকা কথাটোত গুৰুত্ব নিদি 'ট্ৰাইবেল বেল্ট' শব্দটোত জোৰ দি মন্ত্ৰী সিংহলে দেৱব্ৰত শইকীয়াক জনাইছিল প্ৰত্যহ্বান । সিংহলৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰত শইকীয়াৰ উত্তৰ যে চাপৰিলেই মেঘ নেৰায় সেয়া স্পষ্ট । 'সোণাপুৰ'ত যে সিংহলৰ মাটি আছে, সেইটো সিংহলৰ কোম্পানীৰ নিজৰ দলিলেই প্ৰমাণ কৰিছে ।
দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “আপুনি কালি কৈছিল আপোনাৰ 'ট্ৰাইবেল বেল্ট'ত মাটি নাই । বাৰু, আমি এক মুহূৰ্তৰ বাবে মানি ল'লোঁ । কিন্তু আপোনাৰ যে 'সোণাপুৰ'ত মাটি আছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ দলিলেই প্ৰমাণ কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে, এই বিশাল ভূমিখণ্ড আমাৰ সকলোৰে আৱেগ, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ 'ক্ষেত্ৰ'ৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে । আনকি আপোনাৰ ছিকিউৰিটী গাৰ্ডেও টিভি কেমেৰাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে যে সেই মাটি আপোনাৰে ।”
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ গাতে লাগি থকা মাটিখিনি মন্ত্ৰী সিংহলৰ হয়নে নহয় তাৰ স্পষ্টীকৰণ শপতনামাৰ জৰিয়তে দিবলৈ মন্ত্ৰী সিংহলক আহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । এতিয়া স্বাভাৱিকতে মন্ত্ৰী সিংহলে জুবিন ক্ষেত্ৰ কাষৰ মাটিখিনি প্ৰসংগত কি উত্তৰ দিয়ে সেয়া লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হ’ব ।