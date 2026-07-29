ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত আশ্বস্ত ৰাহুল: লোকসভাত শাসকপক্ষৰে খকা-খুন্দা
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে নীটৰ কাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত তেওঁঁ অতিশয় ‘উৎসাহিত’ আৰু ‘আশ্বস্ত’ বুলি কয় ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 3:25 PM IST
নতুন দিল্লী: নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, ছাত্ৰ আন্দোলন, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ এই বিষয়বোৰে যোৱা সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমত তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষাত অনিয়ম তথা বিসংগতি ৰোধৰ বাবে ৰাজহুৱা পৰীক্ষা বিধেয়কখনত কেবাটাও সংশোধনী আনিছে ৷ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত এই বিষয়ক লৈ বিতৰ্কও হোৱা দেখা গৈছে ৷
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে নীটৰ কাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত তেওঁঁ অতিশয় ‘উৎসাহিত’ আৰু ‘আশ্বস্ত’ বুলি কয় ৷ এই প্ৰতিবাদক তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলৰ অভিব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰে ।
ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি গান্ধীয়ে কয়, ‘‘এই দেশৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰাজপথত যি কৰিলে তাক লৈ মই অতিশয় উৎসাহিত, আশ্বস্ত হৈ পৰিলোঁ । এয়া ক্ৰোধ নাছিল, হিংসা নাছিল, ঘৃণা নাছিল; এয়া আছিল এই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ অভিব্যক্তি ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মোৰ বিজেপিত থকা বন্ধুসকলকে ধৰি সকলো দলেই এই অভিব্যক্তিক সন্মান কৰা উচিত । বিজেপিত থকা মোৰ বন্ধুসকলে যদি গৈ নিজৰ সন্তানক তেওঁলোকৰ ভাই-ভনীসকলে কি কৰিছে বুলি সোধে, তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ মাজতো সহমত বিচাৰি পাব । যি হ'ল তাত কোনো দোষ নাই, আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই গৌৰৱ কৰা উচিত ।’’
গান্ধীয়ে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা দলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাত যুৱক-যুৱতীসকলে শিক্ষা আৰু জ্ঞানক কেনেদৰে চায়, সেই কথা বুজাত সহজ হৈছিল । তেওঁ কয়, ‘‘এটা ভাল আৰম্ভণি হ'ব ৷ কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে মোক এক অতি আকৰ্ষণীয় দৃষ্টিভংগী দিলে ।’’
সেই বাৰ্তালাপৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ এজন শিক্ষাৰ্থীক ছাত্ৰ হোৱাৰ অৰ্থ কি বুলি সুধিছিল ।
‘‘মই ছোৱালীজনীক সোধা প্ৰশ্নটো হ'ল তুমি ছাত্ৰী বুলি কৈছা- তাৰ অৰ্থ কি ? তাৰ মানে যিয়ে কলেজত পঢ়ে, স্কুলত পঢ়ে, কিতাপ পঢ়ে তেৱেঁই নেকি ? ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ক’লে যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হ’ল এনে এজন ব্যক্তি যাৰ মুকলি মন (আৰু) মুকলি হৃদয় থাকে । ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হ’ল এনে এজন ব্যক্তি যিয়ে মানি লয় যে তেওঁ সকলো নাজানে । তেওঁ যি জানে তাৰ ঠাই নতুন জ্ঞানে ল’ব । তেওঁ জানে যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন গতিশীল । জ্ঞান যে অহৰহ পৰিৱৰ্তিত হৈ থাকে, সেই কথাও তেওঁ বুজি পায় । এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণটো হ’ল নম্ৰতা ।’’ -ৰাহুলে কয় ৷
গান্ধীয়ে কয় যে ছাত্ৰগৰাকীয়ে আন এটা শ্ৰেণীৰ লোককো বৰ্ণনা কৰিছে যিয়ে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে সকলো কথা জানে । বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোক একেবাৰে নিশ্চিত যে তেওঁলোকে সকলো জানে । তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন স্থিৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পৰাই জ্ঞানৰ উদয় হয় । তেওঁলোক অহংকাৰী । তেওঁলোকে নুশুনে, তেওঁলোকে আনৰ সত্যক সন্মান নকৰে । মই তেওঁলোকক মূৰ্খ বুলি কওঁ ।’’
ৰাহুলৰ এই মন্তব্যই সদন উত্তাল কৰি তোলে, অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই গান্ধীক বিতৰ্কত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ কয় । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে "অসংসদীয়" শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাত আপত্তি কৰে ।
গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ এই শব্দটো এজন ছাত্ৰৰ বাবে আৰোপ কৰিছে আৰু সদনৰ কোনো সদস্যৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই । বিৰলাই কয় যে কাৰ্যবিধিৰ পৰা অসংসদীয় প্ৰকাশভংগী মচি পেলোৱা হ’ব ।
গান্ধীয়ে আৰু কয় যে ছাত্ৰজনে তেওঁক কৈছিল যে এজন ছাত্ৰৰ চিন হ'ল তেওঁ নিজৰ বুকুত সত্য ধাৰণ কৰে ৷ আনহাতে আনটো শ্ৰেণীয়ে এটা প্ৰতিচ্ছবি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে । সেই প্ৰতিচ্ছবি সঁচা নহয়, কাৰণ মূৰ্খজনে নিজকে ঈশ্বৰ হিচাপে অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেয়েহে তেওঁ এই প্ৰতিচ্ছবিখন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে ।’’
গান্ধীয়ে কয়, "মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়ে সুধিলোঁ -- ‘অন্ধভক্ত’ । তেওঁ একেবাৰেই নিশ্চিত যে সেই মূৰ্খজন এজন ঈশ্বৰ ।" তেওঁ কয় যে এই কাঠামোটো এজন ১৮ বছৰীয়া ছাত্ৰৰ পৰা আহিছে আৰু যুক্তি আগবঢ়াই যে এই প্ৰতিবাদ যদিও পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি কৰা হৈছে, তথাপিও শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি বহল উদ্বেগ প্ৰতিফলিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ