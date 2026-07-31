লোকসভাত গৃহীত জন্ম-মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন বিধেয়ক ২০২৬
শুকুৰবাৰে লোকসভাই বিতৰ্কবিহীনভাৱে জন্ম-মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন বিধেয়ক ২০২৬ গৃহীত কৰে ।
Published : July 31, 2026 at 2:58 PM IST
নতুন দিল্লী: সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত অৰ্থাৎ ২০ জুলাইৰ দিনা ‘সংসদ চলো’ সমদলৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে লোকসভাই বিতৰ্কবিহীনভাৱে জন্ম-মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন বিধেয়ক ২০২৬ গৃহীত কৰে । বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ দুপৰীয়া সদন পুনৰ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছতে বিধেয়কখন বিবেচনা আৰু গৃহীত কৰাৰ বাবে উত্থাপন হয় ।
বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে শ্লোগান দিয়াৰ মাজতে ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে বিধেয়কখন গৃহীত হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাজনেও সদনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিৰ দাবীত সদনৰ ভিতৰত ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিতৰ্কত বিৰোধীয়ে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখনৰ ওপৰত আলোচনা বিচাৰে । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক । অনুগ্ৰহ কৰি ভৱিষ্যতে এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিব । আপোনাক সংসদলৈ পঠোৱা লোকসকলে আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিব ।’’
দিলীপ শইকীয়াই কয় যে সহযোগিতা অবিহনে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলগীয়া হোৱাটো ‘দুৰ্ভাগ্যজনক’ । এই কাৰ্যবিধিৰ সময়ত সংবিধান (১৩০ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫ পৰীক্ষা কৰা যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ সাংসদ অপৰাজিতা সাৰংগীক শীতকালীন অধিবেশনৰ শেষ সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোলৈ পেনেলৰ প্ৰতিবেদনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় ।
ইফালে দেশৰ সংসদত গৃহীত হোৱা ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ক আদৰণি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা এক নতুন ভিডিঅ’ বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক “অধিক শক্তিশালী” কৰি তোলা হ’ব । তেওঁ কয় যে বিধেয়কখনে যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী