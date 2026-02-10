অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱত নাছিল ৰাহুল গান্ধীৰ স্বাক্ষৰ !
মঙলবাৰে কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আবেদন দাখিল কৰে ।
Published : February 10, 2026 at 7:35 PM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননীত স্বাক্ষৰ কৰা নাছিল বুলি মঙলবাৰে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ নেতাই অধ্যক্ষক অপসাৰণৰ বাবে আবেদনত স্বাক্ষৰ কৰাটো যথোচিত নহয় ।
সূত্ৰ অনুসৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই মঙলবাৰে সদনৰ প্ৰধান সচিবক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আবেদন দাখিল কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি দিনৰ ১.১৪ বজাত আমি অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম ৯৪ চিৰ অধীনত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো ।’’ কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰ অনুসৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে মুঠ ১১৮ জন সাংসদে এই প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে কয় যে তেওঁ দলৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰে । সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ আগত থাৰুৰে কয়, ‘‘মই মাথোঁ ক'ব পাৰো যে মই বাজেট ভাষণৰ বাবে সাজু । দলে মোক যি কৰিবলৈ কৈছে, দলে সেইটো কৰাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে । স্পষ্টভাৱে দলৰ সদস্য হিচাপে মই দলটোক সমৰ্থন কৰো ।’’
সামাজিক মাধ্যম এক্সত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মানিকম ঠাকুৰে শ্বেয়াৰ কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননী অনুসৰি বিৰোধী সাংসদসকলে স্পষ্টভাৱে দলীয় আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক কথা ক’বলৈ নিদিয়া বুলি কয় । অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননীখনত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, ইয়াৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ত আলোচনাৰ সময়ত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সদনত ভাষণ দিবলৈ অনুমতি নিদিয়া বুলি বিৰোধীয়ে কৰা অভিযোগো অন্তৰ্ভুক্ত ।
বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে আঠজন সাংসদৰ নিলম্বন, বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত কৰা ‘আপত্তিজনক আৰু ব্যক্তিগত আক্ৰমণ’ আৰু অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই দিয়া বক্তব্যৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰে বুলি বিৰোধীয়ে লগতে কয় । য’ত তেওঁ কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ একাংশ সাংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনলৈ আহি "এটা অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত কৰা" বুলি তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সদনলৈ নাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল যাতে কোনো অশুভ কাণ্ড সংঘটিত নহয় ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত কয় যে বিৰোধীয়ে অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিত এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
ঠাকুৰে লিখিছে, ‘‘বিৰোধীয়ে সাংবিধানিক যথাযথতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । সন্মানীয় অধ্যক্ষৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত শ্ৰদ্ধা থাকিলেও আমি বিৰোধী সাংসদসকলক ৰাজহুৱা গুৰুত্বৰ বিষয় উত্থাপন কৰাৰ সুযোগ অব্যাহত ৰখাত আমি ব্যথিত আৰু দুখী ৷ বহু বছৰৰ পাছত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থাৰ ভোট অনা হৈছে – অসাধাৰণ পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা এক অসাধাৰণ পদক্ষেপ ।’’
ইফালে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে মঙলবাৰে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক আবেদন দাখিল কৰিবলৈ কৈছিল ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছে কয় যে যদিহে অধ্যক্ষই দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কাম নকৰে, তেন্তে দলটোৱে অনাস্থা প্রস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰিব ৷
