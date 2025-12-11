এক দেশ, এক নিৰ্বাচন: বিধেয়ক পৰীক্ষণ সমিতিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি লোকসভাৰ
এই কাৰ্যকাল বৃদ্ধিত সংবিধান (১২৯ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪ৰ যুটীয়া সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪ সামৰি লোৱা হৈছে ।
Published : December 11, 2025 at 4:31 PM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা বিধেয়কসমূহ পৰীক্ষা কৰা যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ (জে পি চি) কাৰ্যকাল লোকসভাই বৃদ্ধি কৰে । উল্লেখ্য যে এই বিধেয়কক ‘এক দেশ, এক নিৰ্বাচন’ বিধেয়ক বুলিও কোৱা হয় ।
সমিতিৰ অধ্যক্ষ পি পি চৌধাৰীয়ে সংবিধান (১২৯ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪ৰ যুটীয়া সমিতিৰ কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোলৈ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
লোকসভাই ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে । যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত গঠন হোৱাৰ পাছৰে পৰা এই সমিতিখনে সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ, অৰ্থনীতিবিদ, আইন আয়োগৰ অধ্যক্ষ দীনেশ মহেশ্বৰীকে ধৰি অন্যান্য ব্যক্তিসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে ।
বুধবাৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কপিল ছিবালে জে পি চিৰ সন্মুখত নিজৰ মতামত দাঙি ধৰে । নিজৰ মতামতত তেওঁ ৰাজ্যৰ অধিকাৰক যথাযথ প্ৰাধান্য দিয়া উচিত বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আনহাতে, এ এন আইৰ সূত্ৰ মতে, জে পি চিৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ সাংসদ পি পি চৌধুৰীয়ে কয় যে বৈঠকত অতি ভাল আৰু গঠনমূলক আলোচনা হয় । সমিতিৰ পৰৱৰ্তী বৈঠক ১৭ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
"এতিয়াও প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত হোৱা নাই, আমি আৰু বহু পক্ষৰ কথা শুনিব লাগিব । কাৰণ ইয়াত 'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন'ৰ কথা কোৱা হৈছে । যিহেতু ই এক বৃহৎ নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ, সেয়ে সকলো পক্ষৰে মতামত শুনা উচিত । আমি সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন দিছোঁ । প্ৰতিজন (জে পি চি) সদস্যই দেশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে ।" জে পি চিৰ অধ্যক্ষই কয় ।
উল্লেখ্য যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত জে পি চিয়ে মণ্টেক সিং আহলুৱালিয়া, সুৰজিৎ ভাল্লা আৰু অৰবিন্দ ৰাজগড়িয়াকে ধৰি শীৰ্ষ অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । আনহাতে, যদি নিৰ্বাচন সমন্বয় সাধন কৰা হয়, তেন্তে ১.৬%ৰ সম্ভাৱ্য জিডিপি লাভৰ ওপৰত এই বৈঠকৰ আলোচনাৰ বিষয়সমূহ কেন্দ্ৰীভূত আছিল । জে পি চিয়ে এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিছে । চূড়ান্ত ব্লুপ্ৰিণ্ট দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনত অধিক বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।