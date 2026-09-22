বিজেপি চৰকাৰক হিন্দু বিৰোধী আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ
বিজেপি চৰকাৰখনে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰি কেৱল ধনাঢ্য পুঁজিপতি আৰু কেইজনমান উদ্যোগপতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাতহে ব্যস্ত হৈছে, কিয় ক'লে এআইইউডিএফৰ সভাপতিয়ে ?
Published : September 22, 2026 at 5:41 PM IST
মৰিগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত । শাসক-বিৰোধীয়ে এই প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ মাজতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাকযুদ্ধও সমানেই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই এইবাৰ এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক হিন্দু বিৰোধী আখ্যা দিলে ।
এআইইউডিএফৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে মৰিগাঁৱত উপস্থিত হোৱাত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয়, "চৰকাৰখন হিন্দু-বিৰোধী, মুছলমান বিৰোধী আৰু ব্যৱসায়ী বিৰোধী । কেৱল সেয়াই নহয় চৰকাৰখন ৰাজনৈতিক দল বিৰোধীও ।" তেওঁ চৰকাৰখনক ধৰ্ম বিৰোধী বুলিও কয় । চৰকাৰৰে বিকাশৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও আজমলে কটাক্ষ কৰে ।
এআইইউডিএফ প্ৰধানগৰাকীয়ে চৰকাৰখনৰ নীতি আৰু কাৰ্যপন্থাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এখন গণতান্ত্ৰিকভাৱে নির্বাচিত চৰকাৰৰ মূল দায়িত্ব হ’ল সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা । ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰি কেৱল ধনাঢ্য পুঁজিপতি আৰু কেইজনমান উদ্যোগপতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাতহে ব্যস্ত হৈছে ।"
ৰাজনীতিক এনে হোৱাটো ভাল নহয়
লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰমাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মী -সমৰ্থকৰ মাজত সংঘটিত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতাৰ কনভয়লৈ বিজেপি সমৰ্থৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "ৰাজনীতিক এনে হোৱাটো ভাল নহয় ।"
এনে কাৰ্যই ৰাজ্যখনৰ শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বুলিও মন্তব্য কৰে আজমলে কয় যে এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা অত্যন্ত গৰ্হিত, দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পৰিপন্থী ।
সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণক গৰিহণা :
সংবাদ মাধ্যমৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰতো গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে এআইইউডিএফৰ সভাপতি আজমলে ।
তেওঁ কয়, "কালি আনকি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকা অৱস্থাত এদল সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীৰ ওপৰতো বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ চলোৱা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে । গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থস্তম্ভ স্বৰূপ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত চলোৱা এনে আক্ৰমণে ৰাজ্যখনত আইন-শৃংখলাৰ অৱস্থা আৰু সুস্থ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । এই কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো ।"
আজমলে কয় যে সুস্থ আৰু নিকা ৰাজনীতিৰ বাবে এনে হিংসাত্মক পৰিৱেশ কেতিয়াও শুভলক্ষণ হ’ব নোৱাৰে । সেয়েহে চৰকাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ সকলো প্ৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক হিংসা বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক: চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভূপেশ বাঘেল-গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ত কোনে দলিয়াইছিল শিলগুটি? বিজেপিক দোষাৰোপ কংগ্ৰেছৰ
চামগুৰি মানেই যেন নিৰ্বাচনী হিংসা ! নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ উত্তপ্ত