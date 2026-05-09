কলকাতাত শুভেন্দুৰ শপত, চেন্নাইত অনিশ্চিত বিজয়ৰ ভৱিষ্যৎ, আজি নহয় শপতগ্ৰহণ: প্ৰধানমন্ত্ৰী কলকাতাত

কলকাতাত শুভেন্দুৰ শপত, চেন্নাইত অনিশ্চিত বিজয়ৰ ভৱিষ্যৎ, আজি নহয় শপতগ্ৰহণ: প্ৰধানমন্ত্ৰী কলকাতাত
Published : May 9, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:48 AM IST
পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শনিবাৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিব ৷ কলকাতাৰ ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বিজেপি শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে পুৱা ১১ বজাত শপতগ্ৰহণ কৰিব ।
ইফালে তামিলনাডুত এতিয়াও বিজয়ে ‘মেজিক নম্বৰ’ লাভ নকৰাত আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহ’ব ।
শপতগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণৰ বাবে কলকাতাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷
কলকাতাত উপস্থিত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’
নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’ই বংগত বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কলকাতাত উপস্থিত হয় । তেওঁ কয়, "ৰাজ্যৰ পৰিৱৰ্তন দেখিব, পশ্চিমবংগৰো বিকাশ হ'ব ৷"
শপতগ্ৰহণৰ বাবে বাসগৃহৰ পৰা ৰাওনা শুভেন্দু অধিকাৰী
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছে শুভেন্দু অধিকাৰী । কলকাতাৰ ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত বংগৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব অধিকাৰীয়ে ৷
তামিলনাডুত আজি নহয় শপতগ্ৰহণ
অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈ পৰিণত হোৱা তথা তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ৰ সভাপতি চি জোচেফ বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান পুনৰ এবাৰ পিছুৱাই দিয়া হৈছে । ২৩৪ জনীয়া বিধানসভাত বিজয়ৰ স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অভাৱ বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিজয়ক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।