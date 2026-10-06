ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন; আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম : দেৱাশীষ শৰ্মা

NAGAON LOK SABHA BY ELECTION
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 7:01 AM IST

|

Updated : October 6, 2026 at 8:16 AM IST

Choose ETV Bharat

আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে কিছু সময়ৰ পাছতেই আৰম্ভ হ’ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চলিব উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । ২৩০৭ টা কেন্দ্ৰত ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৷ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছৰে পৰা এই আসনখন হৈ আছিল ৷

LIVE FEED

8:12 AM, 6 Oct 2026 (IST)

আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম : দেৱাশীষ শৰ্মা

দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "মানুহ অহাৰ ধৰণলৈ চাই আৰু বিগত কেইবাদিনো তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা মোৰ কথা-বতৰাৰ ভিত্তিত এনে লাগে যেন তেওঁলোকে উন্নয়ন বিচাৰে । তেওঁলোকে জানে যে এই উন্নয়ন কেৱল বিজেপিয়েহে আনিব পাৰে । গতিকে, আমি আশা কৰিছো যে আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম ।"

8:01 AM, 6 Oct 2026 (IST)

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৱেগিক হৈ পৰে দেৱাশীষ শৰ্মা

প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজকে ভোট দি খুৱ আৱেগিক হৈ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় ৷

7:45 AM, 6 Oct 2026 (IST)

বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই কৰিলে ভোটদান

মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই । ভোটদান কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "গণতন্ত্ৰ এই উৎসৱ খুৱ সুন্দৰভাৱে পালন হৈছে ৷ ৰাইজে যিজনকে উপযুক্ত বুলি ভাৱে তেঁৱেই যাতে জয়ী হয় ৷"

7:08 AM, 6 Oct 2026 (IST)

স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণ ৫৪ জন মাইক্ৰ' অৱজাৰভাৰৰ

উপ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ পোলিং-প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ উপৰিও ২০৩ জন ছেক্টৰ বিষয়া আৰু ৫৩ জন জ'নেল বিষয়াও ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত নিজ নিজ অঞ্চলত উপস্থিত থাকে । নগাঁও জিলাৰ বাবে নিয়োজিত ৫৪ জন মাইক্ৰ' অৱজাৰভাৰে স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।

Last Updated : October 6, 2026 at 8:16 AM IST

TAGGED:

NAGAON LOK SABHA CONSTITUENCY
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচন
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON LOK SABHA BY ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.