নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন; আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম : দেৱাশীষ শৰ্মা
Published : October 6, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:16 AM IST
আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে কিছু সময়ৰ পাছতেই আৰম্ভ হ’ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চলিব উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । ২৩০৭ টা কেন্দ্ৰত ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৷ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছৰে পৰা এই আসনখন হৈ আছিল ৷
LIVE FEED
আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম : দেৱাশীষ শৰ্মা
দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "মানুহ অহাৰ ধৰণলৈ চাই আৰু বিগত কেইবাদিনো তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা মোৰ কথা-বতৰাৰ ভিত্তিত এনে লাগে যেন তেওঁলোকে উন্নয়ন বিচাৰে । তেওঁলোকে জানে যে এই উন্নয়ন কেৱল বিজেপিয়েহে আনিব পাৰে । গতিকে, আমি আশা কৰিছো যে আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম ।"
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৱেগিক হৈ পৰে দেৱাশীষ শৰ্মা
প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজকে ভোট দি খুৱ আৱেগিক হৈ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় ৷
বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই কৰিলে ভোটদান
মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই । ভোটদান কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "গণতন্ত্ৰ এই উৎসৱ খুৱ সুন্দৰভাৱে পালন হৈছে ৷ ৰাইজে যিজনকে উপযুক্ত বুলি ভাৱে তেঁৱেই যাতে জয়ী হয় ৷"
স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণ ৫৪ জন মাইক্ৰ' অৱজাৰভাৰৰ
উপ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ পোলিং-প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ উপৰিও ২০৩ জন ছেক্টৰ বিষয়া আৰু ৫৩ জন জ'নেল বিষয়াও ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত নিজ নিজ অঞ্চলত উপস্থিত থাকে । নগাঁও জিলাৰ বাবে নিয়োজিত ৫৪ জন মাইক্ৰ' অৱজাৰভাৰে স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।