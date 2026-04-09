কেৰালাম পুডুচেৰীত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ ভোটগ্ৰহণ; কৰ্ণাটক, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাতো আজি উপ-নিৰ্বাচন
কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ৷ কেৰালামত ১৪০খন আৰু পুডুচেৰীৰ ৩০খন আসনৰ বাবে একক পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈছে । কেৰালামত মুঠ ৮৯০ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ২.৭ কোটিৰো অধিক ভোটাৰে ভোটদানৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ৰাজ্যখনত মূল যুঁজখন হৈছে শাসকীয় চিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বাওঁ গণতান্ত্ৰিক ফ্ৰণ্ট (এল ডি এফ) আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মাজত । মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকালৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, আনহাতে ইউডিএফে পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ আশা কৰিছে ।
পুডুচেৰীত বিধানসভাৰ ৩০খন আসনৰ আটাইকেইখনতে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৰাজ্যখনৰ ৯,৫০,০০০ ভোটাৰে আজি ২৯৪ গৰাকী প্রার্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৷
ইয়াৰ উপৰি কৰ্ণাটক, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাতো আজি উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে মুক্ত, ন্যায্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকে তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ নিয়োগ আৰু কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।