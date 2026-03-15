নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ২০২৬ Live Updates : আজি ঘোষণা কৰা হ’ব বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
আজি ঘোষণা কৰা হ'ব বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 3:29 PM IST

Updated : March 15, 2026 at 4:11 PM IST

অসমৰ লগতে আন তিনিখন ৰাজ্য পশ্চিম বংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৷ নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীৰ ৷ ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰ্যবেক্ষকে ৷ তাৰ পাছতেই দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হয় 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে দেওবাৰে বলৱৎ হ’ব নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ৷ অহা মে’-জুন মাহত অন্ত পৰিব এই কেইখন ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল ৷ সেই গতিকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত শপত ল’ব নতুন চৰকাৰে ৷

4:04 PM, 15 Mar 2026 (IST)

4 বজাৰৰ লগে লগে আৰম্ভ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল

দেওবাৰে বিয়লি 4 বজাৰৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল ৷ এই সংবাদমেলতে ঘোষণা কৰা হ’ব অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে ৷

3:47 PM, 15 Mar 2026 (IST)

Live Updates : ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ সম্পৰ্কীয় তথ্য

অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২০ মে’ত শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে কেৰালাৰ কাৰ্যকাল ২৩ মে’ত সমাপ্ত হ’ব । তামিলনাডুৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ১০ মে’ত আৰু পশ্চিম বংগৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ৭ মে’ত শেষ হ’ব ।

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ অংশ হিচাপে চাৰিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

Last Updated : March 15, 2026 at 4:11 PM IST

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

