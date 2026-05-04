বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কাৰ হ’ব চৰকাৰ?
Published : May 4, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:04 AM IST
পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰিয় শাসিত অঞ্চলৰ জনতাৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ তাৰ লগে লগে ঘোষণা হ’ব ফলাফল ৷ চাৰি ৰাজ্য ক্ৰমে অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ ভোটগণনা সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷
পুৱা ৮ বজাত প্ৰথমেই পোষ্টেল বেলট গণনা আৰম্ভ ৷ তাৰ পাছত ৮.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইভিএমৰ গণনা ৷ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ শেহতীয়া তথ্য উপলব্ধ হ’ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ প’ৰ্টেলৰ লগতে ECINET ত ৷
পশ্চিম বংগত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিব বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়েও বংগ জয় কৰিব বুলি আশাবাদী হৈ আছে ৷ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ভোটগণনাৰ পূৰ্বে এটা আধ্যাত্মিক পোষ্ট লিখি কয়, "মই লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ । ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে । সনাতন ধৰ্মৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা চৰকাৰ আহি আছে ।" আনহাতে, মমতা বেনাৰ্জীয়ে অতি সহজভাৱে শাসন অব্যাহত ৰখাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলি কোৱা কথাটোক তৃণমূল কংগ্ৰেছে দুগুণ উৎসাহেৰে প্ৰচাৰ কৰিছে । দলৰ নেতা কুণাল ঘোষে দাবী কৰে, “মমতা বেনাৰ্জীয়ে ২০০ৰো অধিক আসন লৈ জয়ী হ’ব ৷”
তামিলনাডুত ৰাজনৈতিক ধাৰাটো তুলনামূলকভাৱে ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য যেন লাগে যদিও সমানেই তীব্ৰ । শাসকীয় ডি এম কে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি বহুলভাৱে আশা কৰা হৈছে, যাৰ সমৰ্থনত ভোটাৰৰ শক্তিশালী ভোটদান আৰু অনুকূল এগজিট প’ল দেখা গৈছে ।
কেৰালামত এক বেলেগ ধৰণৰ যুঁজ দেখা গৈছে, য’ত শাসকীয় বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই (এল ডি এফ) একেৰাহে অভূতপূৰ্ব কাৰ্যকালৰ দাবী কৰিছে । ঐতিহাসিকভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰৰ বাবে পৰিচিত কেৰালামৰ ভোটাৰসকলে আৰ্হি সলনি হোৱাৰ লক্ষণ দেখুৱাইছে ।
পুডুচেৰী বিধানসভা যদিও সৰু, যুঁজখন উল্লেখযোগ্য দেখা গৈছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছ-ডি এম কেৰ মিত্ৰজোঁটে পুনৰ স্থান দখল কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটাৰৰ ভোটদানৰ শতকৰা হাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হোৱাৰ বাবে ভোটাৰসকলে নিয়োজিত হোৱাৰ এক শক্তিশালী সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছে ।
LIVE FEED
পোষ্টেল বেলটৰ ভোটগণনা আৰম্ভ
চাৰিওখন ৰাজ্যতে ৮ বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ’ল ভোটগণনা ৷ প্ৰথমেই আৰম্ভ হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা ৷