অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ ভোটগণনা
Published : May 4, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:10 AM IST
দিছপুৰত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ ? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ নে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে ? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিব নেকি ? কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট তথা বিৰোধীৰ কি হ'ব ? নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ দিনাৰ পৰা এই প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত সঘনাই চৰ্চা চলি আছে ৷ সেই সকলো বাদ-বিবাদৰ অন্ত পৰিব সোমবাৰে ৷ পুৱা ৮ বজাত প্ৰথমেই পোষ্টেল বেলট গণনা কৰা হয় ৷ তাৰ পাছত ৮.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইভিএমৰ গণনা ৷ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ শেহতীয়া তথ্য উপলব্ধ হ’ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ প’ৰ্টেলৰ লগতে ECINET ত ৷
ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় পক্ষই দাবী কৰিছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ৷ কিন্তু ভোটগণনাৰ পাছতহে দেখা যাব কোনে দখল কৰে দিছপুৰৰ মচনদ ৷
ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৩৫খন জিলাত ৪০টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা চলিব ৷ এইবাৰে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৷ আনহাতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ৫৯ গৰাকী মহিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক ৯৯ গৰাকী, বিজেপিৰ ৯০ গৰাকী, এআইইউডিএফৰ ৩০ গৰাকী, অগপৰ ২৬ গৰাকী আৰু বিপিএফৰ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
ঠিক একেদৰে ৰাইজৰ দল ১৩ গৰাকী, অসম জাতীয় পৰিষদৰ ১০ গৰাকী, চিপিআই (এম) ৩ গৰাকী আৰু অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ আম আদমি পাৰ্টি, ইউপিপিএলে ১৮ টা, টিএমচিয়ে ২২টা, জেএমএমৰ ১৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে ২৫৮ জন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ’বলগীয়া হাই প্ৰফাইল নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিৰোধী দলৰ নেতা দেবাব্ৰত শইকীয়া, এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুৰব্বী লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তকে ধৰি কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিপিএফৰ চৰণ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৷
পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগেই আৰম্ভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা
অৱশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত । পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হ’ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ প্ৰথমে গণনা কৰা হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ভোট ৷