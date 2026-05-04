অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী : বিন্নাকান্দিত বদৰুদ্দিন আজমল, কোকৰাঝাৰত শিউলী মহিলাৰীৰ অগ্ৰগতি
Published : May 4, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 12:57 PM IST
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অব্যাহত আছে । ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব । তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিবোৰত কোন প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে ? ৰাজ্যখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিবোৰত ভোটগণনাৰ আপডেট । এইবাৰ হাই প্ৰফাইল তথা চৰ্চাত থকা নেতাবোৰৰ ভিতৰত আছে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, দেবব্ৰত শইকীয়া, অতুল বৰা, কুংকি চৌধুৰী, শিউলী মহিলাৰী, প্ৰমোদ বড়ো, কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, কৃষ্ণেন্দু পাল, বদৰুদ্দিন আজমল, জ্ঞানশ্ৰী বৰা আদি । তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব ? কি কয় ইভিএমৰ গণনাই ?
কোকৰাঝাৰত হাগ্ৰামাৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ অগ্ৰগতি
৫ টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী তথা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীয়ে লাভ কৰিছে ২২,৬৭০ টা ভোট । দ্বিতীয় স্থানত আছে ইউপিপিএল দলৰ লৰেন্স ইছলাৰী । ইছলাৰীয়ে লাভ কৰিছে ১৫,৯৮৮ টা ভোট । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাণিক চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই লাভ কৰিছে মাত্ৰ ২৫১০ টা ভোট । বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰায় ৬৬৮২ টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
১৩,১৫৩ ভোটত অগ্ৰগতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ
বিন্নাকান্দি সমষ্টিত এআইইউডিএফৰ অগ্ৰগতি । ৮ টা ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত সমষ্টিটোত এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে ৩৯,২৮৩ টা ভোট লাভ কৰিছে । দ্বিতীয় স্থানত আছে অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী । চৌধুৰীয়ে ২৬,১৩০ টা ভোট লাভ কৰিছে । এনডিএৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ছাহাব উদ্দিন মজুমদাৰে লাভ কৰিছে ৭০০২ টা ভোট । বদৰুদ্দিন আজমলে ১৩,১৫৩ টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।
শিৱসাগৰত সামান্য অগ্ৰগতি অখিল গগৈৰ
বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক পিছ পেলাই অগ্ৰসৰ হৈছে অখিল গগৈ । ৫ টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ৯৩৩ টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । অখিল গগৈয়ে লাভ কৰিছে ২০,৩২৭ টা ভোট । আনহাতে কুশল দুৱৰীয়ে ১৯৩৯৪ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
খোৱাং সমষ্টি : ৭১৭৫ ভোটত পিছ পৰি আছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ
খোৱাং সমষ্টিত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈ আগবাঢ়ি আছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ পিছ পৰি আছে । ৭ টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী ৭১৭৫ টা ভোটত পিছ পৰি আছে ।
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি : বিজয় গুপ্তাৰ অগ্ৰগতি
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টি মধ্য গুৱাহাটীতো এনডিএ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে । ভোটগণনাৰ চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ অন্তত এনডিএ প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই লাভ কৰিছে ২২,৫১৩ টা ভোট । বিৰোধী ঐক্যৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছে ১১,৭৮৭ টা ভোট । এনডিএ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ১০,৭২৬ টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।
জালুকবাৰী সমষ্টি : ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অগ্ৰগতি
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰীত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । জালুকবাৰীত পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপি । ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা বৃহৎ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এনডিএ প্ৰাৰ্থী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ অন্তত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভ কৰিছে ২৫,৩৫০ টা ভোট । আনহাতে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে লাভ কৰিছে ১০,১৯৬ টা ভোট । নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপিকা দাসে লাভ কৰিছে ৪৮৭ টা ভোট । এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ১৫,১৫৪ টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।