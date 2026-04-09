আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ভোটগ্ৰহণ : ভাগ্য নিৰ্ণয় হ’ব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 6:55 AM IST

Updated : April 9, 2026 at 7:02 AM IST

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি আজি ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,৩১,৫৫২ গৰাকী পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ইফালে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৬৫৩ গৰাকী পুৰুষ প্ৰাৰ্থী আৰু ৬৯ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী । আনহাতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ১৮-১৯ বছৰৰ ৬,৪২,৩১৪ গৰাকী ভোটাৰ, ২,৫০,০০৬ গৰাকী ৮০ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু ২,০৫,০৮৫ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ।

১২৬ টা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণ মুক্ত, নিকা আৰু নিৰাপদভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ নেতৃত্বত বিভাগীয় প্ৰতিটো শাখাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । আইন-শৃংখলা, ব্যয় আদি সকলো দিশতে নিৰীক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰিছে। তদুপৰি প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচকৰ অংশগ্ৰহণ চমুকৈ SVEEPৰ যোগেদি সকলো নাগৰিককে ভোটদানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে বিশেষ সজাগতামূলক প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ফলপ্ৰসূ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই ভোট গ্ৰহণৰ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা সংযোগ কৰিছে ।

ৰাজ্যখনৰ সৰ্বমুঠ ৩১,৪৯০ টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটোতে এই ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৩১,৪৮৬ টা মূল ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ৪ টা সহায়ক ভোট কেন্দ্ৰ। ৱেবকাষ্টিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ গোট মোতায়েন কৰা হৈছে ।
Last Updated : April 9, 2026 at 7:02 AM IST

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

