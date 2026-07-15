অসমত মদ খোৱা মানুহ বহুত আছে: সদনত ক'লে আবকাৰী মন্ত্ৰী বৰাই
অসমত যদি সুৰাৰ দোকানৰ বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নহয়, তেন্তে এইসকল লোকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সুৰা ক্ৰয় কৰিব ।
Published : July 15, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 8:06 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘অসমত সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা কম নহয় । আমি সুৰা বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র নিদিলে সুৰাপায়ীয়ে আন ৰাজ্যৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব ৷’’ এই মন্তব্য আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ । বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অষ্টম দিনা সদনত সুৰা বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্রৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় । প্ৰশ্নোত্তৰ কালত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে মৌখিক প্ৰশ্নযোগে বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা অসমত আবকাৰী বিভাগৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ, সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আদি বিষয় উত্থাপন কৰে ।
এই বিষয়ত উত্তৰ দি আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰাই সুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰসংগত সদনত কয়, ‘‘অসমত চৰকাৰে কেতিয়াও সুৰাৰ দোকানৰ বাবে জধেমধে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা নাই । চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি-নিয়ম অনুসৰি এক প্ৰক্ৰিয়া মাজেৰে গৈ সুৰাৰ দোকানৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘অসমত মদ খোৱা মানুহ বহুত আছে । এইসকল লোকে মদ খাবই । অসমত যদি সুৰাৰ দোকানৰ বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নহয়, তেন্তে এইসকল লোকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সুৰা ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ ফলত অসমত সুৰাৰ এখন অবৈধ বজাৰ সৃষ্টি হ'ব । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আইন অনুসৰি সুৰাৰ দোকানৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছে ।’’
সদনত মন্ত্ৰী বৰাই কয়, ‘‘বিগত ২০১৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত ১০০২ খন বিলাতী সুৰা, ৯২৪ দেশীয় সুৰাৰ বিপণিৰ উপৰি ১২৯ খন বাৰৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হয় । জিলাভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে সৰ্বাধিক সুৰাৰ বিপণি আছে । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৪৩৫ খন বিলাতী সুৰাৰ বিপণিৰ লগতে ১১৫ খন দেশীয় সুৰাৰ বিপণি আৰু ৩১৬ খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বাৰ আছে । অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগে সকলো ধৰণৰ অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ বাবে বিগত পাঁচটা বছৰত অসমত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে মুঠ ৬২,২৫৯ টা অভিযান চলাই এতিয়ালৈ ১১,১৬৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমত অবৈধ সুৰা উৎপাদন আৰু বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ বাবে চলি থকা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নটিফিকেচন নং এল জি এল/১৮১/২০১৫/১১, তাৰিখ ২২-০৩-২০১৮ মর্মে অসম আবকাৰী আইন ২০০০ ৰ সংশোধন ঘটাই অবৈধ সুৰাৰ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত জামিন বিহীন ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । এনে অপৰাধৰ বাবে শাস্তিৰ ম্যাদ জৰিমনাসহ নিম্নতম ৬ মাহৰ পৰা ৩ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড ধাৰ্য কৰা হৈছে । অসম আবকাৰী আইন ২০০০ৰ পুনৰ সংশোধন ঘটাই আৰক্ষী বিভাগক অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ অতিৰিক্তভাৱে ক্ষমতা প্রদান কৰা হৈছে । তদুপৰি অবৈধ সুৰাৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে সুৰাৰ বটলত টেম্পাৰ ফ্রি হাই চিকিউৰিটী হ'ল'গ্রাম লগোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । যোৱা ২০২২ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ল'গ্রাম ব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তন কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি আবকাৰী বিভাগে অসমত অবৈধ সুৰা উৎপাদন আৰু বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ যাবে নিয়মিতভাবে অভিযান চলাই আহিছে ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আবকাৰী বিভাগে যোৱা ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৯৩০.৬৭ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ২৬,৪৭,৮০০ টকাৰ বিভিন্ন জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে । একেদৰে ২০২২-২৩ চনত আবকাৰী বিভাগে ২৫২৭.৬৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ আৰু ৪৫,২৯,৭০০ টকাৰ জৰিমনা, ২০২৩-২৪ চনত আবকাৰী বিভাগে ৩১৩৮.৭৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ আৰু ৬৮,৯৬,৩০৯ টকাৰ জৰিমনা, ২০২৪-২৫ চনত আবকাৰী বিভাগে ৩৬০৯.৪৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ আৰু ২৭,০৫,৭৭০ টকাৰ জৰিমনা আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত আবকাৰী বিভাগে ৪০৫৪.৩০ কোটি টকাৰ ৰাজহ আৰু ৩২,৮৪,১৬৫ টকাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’
বিভাগৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সম্প্ৰতি আবকাৰী বিভাগত মুঠ ১১৬ টা(তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ) পদ খালী আছে আৰু এটা প্ৰথম বৰ্গৰ আৰু পাঁচটা দ্বিতীয় বৰ্গৰ পদ খালী আছে । আবকাৰী বিভাগত খালী থকা এটা প্রথম বৰ্গৰ আৰু পাঁচটা দ্বিতীয় বৰ্গৰ পদৰ ভিতৰত এটা আবকাৰী অধীক্ষক আৰু এটা আবকাৰী পৰিদৰ্শকৰ পদ পূৰণৰ বাবে অসম লোকসেৱা আয়োগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বাকী অন্য চাৰিটা আবকাৰী পৰিদৰ্শকৰ খালী পদ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা হ'ব ।’’
সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্রৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ অসম আবকাৰী বিধি, ২০১৬ ত অর্ন্তভুক্ত নীতি-নির্দেশনাৰ ভিত্তিত সকলো নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে প্ৰদান কৰা হয় । একেদৰে অসম আবকাৰী বিধি, ২০১৬ৰ ২৮৯ নং অনুচ্ছেদ মতে সুৰাৰ দোকান সমূহ শিক্ষানুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা পৌৰ নিগম এলেকাত ৫০ মিটাৰ, পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতি এলেকাত ১০০ মিটাৰ আৰু গাঁও পঞ্চায়ত বা আন আন সমতুল্য ক্ষেত্রসমূহত ১৫০ মিটাৰ দূৰত্বত স্থাপনৰ নিয়ম আছে । আইন উলংঘাৰ কোনো অভিযোগ পালে অসম আবকাৰী বিধি ২০১৬ৰ বিধি নং ২৯৫ অনুসৰি যাৱতীয় অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰা হয় । অসম আবকাৰী বিধি ২০১৬ অনুসৰি ২১ বছৰৰ তলৰ কোনো লোকক সুৰা বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আছে আৰু প্ৰতিখন সুৰা বিপণিৰ সন্মুখত ২১ বছৰৰ অনুৰ্ধৰ লোকৰ বাবে সুৰা বিক্ৰী নিষিদ্ধৰ জাননীৰ ফলক লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । আবকাৰী বিভাগত অনলাইন নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি নতুন সুৰা বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । এই বিষয়ত চৰকাৰে সময়ে সময়ে জিলা আয়ুক্তসকলৰ পৰা পোৱা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে ।’’
ইফালে অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য আৰু অন্যান্য অঞ্চলসমূহৰ পৰা অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ বিভাগে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অবৈধ সুৰাৰ সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ আবকাৰী বিভাগে ৰাজ্যৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহত অস্থায়ী ‘নাকা চেকিং’ৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিছে । ইয়াৰোপৰি ডিজিটেল লক ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সুৰা পৰিবহণ কৰা বাহনসমূহ ট্রেকিং কৰাৰ বাবে বিভাগে সিদ্ধান্ত লৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ সুৰাৰ মূল্যৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ বাবে মন্ত্রী পর্যায়ত অৰুণাচল প্রদেশ আৰু মেঘালয়ৰ লগত আলোচনামর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে । সুৰাৰ মূল্যৰ তাৰতম্য হ্রাস কৰি অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে এই প্রচেষ্টা ফলদায়ক হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰে কিমান ঋণ লৈছে ? কোন কোন শিতানত লৈছে ? বিধানসভাত ঋণৰ তথ্য দিলে বিত্তমন্ত্রীয়ে