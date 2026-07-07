ভগৱানৰ মন্দিৰত চুৰি কৰাটো ডাঙৰ পাপ: ৱাজেদ আলী চৌধুৰী
ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰণামীৰ ধন আত্মসাতৰ কাৰ্যক গৰিহনা বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ৷ মণিপুৰত সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ ৷
Published : July 7, 2026 at 2:02 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰণামীৰ ধন চুৰি কৰা কাৰ্যক গৰিহণা অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলি চৌধুৰীৰ ৷ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়তে সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘এয়া গৰ্হিত কাম ৷ চুৰি কৰাটো পাপ, ভগৱানৰ মন্দিৰত চুৰি কৰাটো ডাঙৰ পাপ ৷’’
উল্লেখ্য যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰণামীৰ পৰা কোটি কোটি টকা চুৰি হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে জোকাৰণি তুলিছে ৷ ইতিমধ্যে আঠজনকৈ লোকক এই সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদন্তকাৰী দলে ৷ শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতে অভিযোগ কৰিছিল যে বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ টকা চুৰি কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনা উদ্ধৱ থাকৰে গোটক ধ্বংস কৰাত ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷
#WATCH | Guwahati, Assam: On the Ram Mandir donation embezzlement case, Assam LoP, Wazed Ali Choudhury, says, " this is a very bad act. stealing is a sin, and stealing from a temple of god is an even greater sin." pic.twitter.com/Fy420TvULk— ANI (@ANI) July 7, 2026
২৬ জুনত অযোধ্যা আৰক্ষীয়ে ৰাম জন্মভূমিৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰি ৮ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিশেষ তদন্তকাৰী দলে ৷
ইফালে সোমবাৰে মণিপুৰত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীৰ আক্ৰমণত দুজন অসম ৰাইফলছৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱা ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে ৷ তাৎক্ষণিকভাৱে দুয়োখন চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে বিয়লি মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ নুংছাং কঙৰ সমীপত আছাম ৰাইফলছৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত বন্দুকধাৰীয়ে আক্ৰমণ চলায় ৷ সেনাৰ কনভয়টো নুংছাং কং অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই এম্বুছ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই আক্ৰমণত দুজনকৈ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷
লগতে পঢ়ক:
ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ বৈঠক: চম্পত ৰায়-অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ