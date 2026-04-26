অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব, নীৰৱ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব অসমত কাৰ হ'ব চৰকাৰ: দেৱব্ৰত শইকীয়া

কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা নেতাক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে বিজেপিত বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে ৷ কংগ্ৰেছৰ ভাল হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবীৰ কংগ্ৰেছ নেতাৰ ৷

DEBABRATA SAIKIA
নীৰৱ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব অসমত কাৰ হ'ব চৰকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ৰাইজে ভোট দিছে বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৷ দেওবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়,"আমি সদায় বিশ্বাস কৰো যে গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই জনাৰ্দন আৰু ৰাইজেই শেষ কথা । শাসকীয় পক্ষৰ ভিত্তিহীন অভিযোগ, আক্ৰমণাত্মক স্থিতি অথবা গড্ডাৰ আৰু চিপৰাং মৰা ৰাজনীতিয়ে অসমৰ সচেতন ৰাইজক কেতিয়াও বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে ।"

নীৰৱ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব অসমত কাৰ হ'ব চৰকাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"বিজেপিয়ে পৰাজয়ৰ আশংকাত ভুগিছে । বিজেপিৰ উন্নয়নৰ প্ৰচাৰ প্ৰকৃততে অপপ্ৰচাৰ আছিল । বিজেপিত বিসম্বাদ হোৱাটো সঁচা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা আৰু যাৰ বাবে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতাক প্ৰম'ট কৰিছে। তাৰ উদাহৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু এনে বহুত উদাহৰণ আছে । যাৰ ফলত বিজেপিৰ নেতাই টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল । বিসম্বাদ হৈছে । কোনোবা মন্ত্রীয়ে মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে ৷"

চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "চৰকাৰ এইবাৰ ৰাইজৰ হ'ব। ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে আৰু বিজেপিৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে । এইবাৰ যথেষ্ট নীৰৱ ভোটাৰ আছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যই বিশেষকৈ পৱন খেড়াই তেওঁৰ পৰিবাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ পাছত তেওঁৰ আচৰণে বহুক্ষেত্রত কংগ্ৰেছক সহায় কৰিলে । এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দলবোৰৰো ভাল হ'ব । বিজেপিয়ে কোৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ ফলাফল এইবাৰ নহ'ব। কংগ্ৰেছৰ ভাল হোৱাটো নিশ্চিত।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্রীয়ে হিটলাৰী শাসন চলাইছিল। তাৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব। কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে। অনাগত নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু এখন সুস্থিৰ, জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দিশত আমি যথেষ্ট আশাবাদী । আমাৰ যাত্ৰা সত্য আৰু ন্যায়ৰ যাত্ৰা ।"

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়াৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেওঁ যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আনিছে, সেয়া অত্যন্ত চিন্তনীয় আৰু ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য অনুধাৱন কৰা উচিত। পৱন খেড়াৰ কথাবোৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁক সুযোগ দিব লাগিছিল, যিটো দিয়া নাই । পৱন খেড়াৰ ঘটনাটো আৰু অধিক তদন্ত কৰাৰ থল আছে।"

DEBABRATA SAIKIA

