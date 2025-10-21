ETV Bharat / politics

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ কোনো সন্তুষ্ট নহয়: দেৱব্ৰত শইকীয়া

এছ আই টিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে নেকি : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰশ্ন ।

Leader of opposition react on the investigation into the death of Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ সন্তুষ্ট নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 7:09 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এমাহ পাৰ হৈ গ'ল । এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত ৰাইজে গম নাপালে যে কি পৰিস্থিতিত মহান শিল্পীজনৰ মৃত্যু হৈছিল । ছিংগাপুৰ চৰকাৰে কিয় তেখেতক চৰকাৰী আতিথ্য নিদিলে আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কিয় সুৰক্ষিত কৰা নহ'ল, সেই কথাৰ উত্তৰ ৰাইজে নাপালে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ একাংশ মানুহে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পীজনৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুক লৈ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।" এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ।

মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চলি থকা তদন্ত সন্দৰ্ভত কেতবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে যে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তথ্য ৰাজহুৱা হ'লে অসমীয়া মানুহে হজম কৰিবলৈ সময় লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হৈ এই তথ্য কৰ পৰা লাভ কৰিলে । প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে এছ আই টিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে নেকি ? প্ৰশ্ন হয় এছ আই টিৰ বিষয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপি মতে কাম কৰিছে নেকি ?"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ সন্তুষ্ট নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "চি এম ভিজিলেন্সৰ অধীক্ষক ৰজী কলিতাক বাৰে বাৰে কিয় এছ আই টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যৰ ৰ'জী কলিতাৰ নেতৃত্বত যোৱা এছ আই টিৰ বিষয়াসকলে বহু বিতৰ্কিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰলৈ যাওতে লগত কোনো দণ্ডাধীশ লৈ গৈছিল নেকি ? ঘৰটো আইনগতভাৱে ছীল কৰি দিয়া হৈছিল নেকি ? যদি হৈছিল তেতিয়া হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত শ্যামকানু মহন্তৰ পৰিয়ালৰ বাবে ঘৰটো কি পৰিস্থিতিত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল । এইসমূহ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।"

তেওঁ কয়, "যদি গোপনীয়তাৰ খাতিৰত চৰকাৰে তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰাত অসুবিধা আছে তেতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ’ ফুটেজসহ বিধানসভাৰ গোপন অধিৱেশনত দাখিল কৰিব লাগে । অসমৰ ৰাইজৰ বৃহৎ স্বাৰ্থত বিশেষকৈ বৰ অসম আৰু সম্প্ৰীতিৰ অসম গড়াৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

সংবাদমেলত শইকীয়াই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "অসমৰ জনকণ্ঠ জুবিন গাৰ্গৰ অস্থি-চিতাভস্ম অসমৰ সকলো জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা আছিল । প্ৰেৰণ কৰা হ'লনে ? চিতাভস্ম প্ৰেৰণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱক প'ৰ্টেলৰ যোগেদি আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰীভাৱে ঘোষণাও কৰিছিল । প'ৰ্টেলটো খোলা হ'লনে আৰু যদি খুলিলে জিলাসমূহলৈ চিতাভস্ম কিয় এতিয়াও পঠিওৱা হোৱা নাই ? এই চিতাভস্ম ক'ত কেনেকৈ সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছে সেই বিষয়েও অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শিল্পীজনৰ লগত হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ ঠিক পিছতে ২২ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতীয় উচ্ছায়ুক্তক আমি এখন পত্ৰ লিখিছিলো । এই পত্ৰখনত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক বিষয়টো তদন্ত কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ, চিচিটিভিৰ ফুটেজ, সাক্ষীৰ জবানবন্দী, স্বাস্থ্যগত সকলো প্ৰমাণ, অটোপছিৰ প্ৰতিবেদন সংৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো । লগতে ভাৰতীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । চি বি আইৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰিবলৈকো আহ্বান জনোৱা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত ছিংগাপুৰস্থিত ভাৰতীয় উচ্ছায়ুক্তই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে ।"

মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাইজে জানে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা দীৰ্ঘদিন ধৰি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিল আৰু এসময়ত শিল্পীজনৰ মেনেজাৰ হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল । দীৰ্ঘদিনৰ বন্ধুজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিষয়টো মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কিয় গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই ।''

তেওঁ কয়, ''বৈদেশিক মন্ত্ৰী হিচাপে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তথ্য সৰবৰাহ কৰাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছো । এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও চূড়ান্ত অমানৱীয় কাম কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে এবাৰ অসমলৈ আহি বহিঃৰাষ্ট্ৰত মৃত্যু হোৱা অসমৰ শিল্পীজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পৰিয়ালক তথ্যসমূহ অৱগত কৰিব লাগিছিল ।"

ন্যায়াধীশৰ পৰিচালনাত হোৱা তদন্তৰ প্ৰসংগত শইকীয়াই কয়, "২৪ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূলৈ এখন পত্ৰ লিখি এই ঘটনাৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত চি আই ডিয়ে চলোৱা তদন্তত চি বি আইয়ে সহযোগ কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছিলো । চিঠিখনত লিখা হৈছিল যে জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া জাতীয়তাবাদক নেতৃত্ব দিছিল আৰু অসমত 'কা’ আইন বলৱৎ হোৱাতো নিবিচাৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আছু, যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু শিল্পী সমাজক লৈ তেওঁ ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিল ।"

"শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আন্দোলনে অসমত এক প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী জোৱাৰ আনিছিল আৰু শিল্পীগৰাকীয়ে 'পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু’ শীৰ্ষক গীত লিখি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক অসমীয়া জাতিৰ সপক্ষে থিয় হবলৈ আহ্বান জনাইছিল । সেইবাবে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আজি ৰাইজৰ মনত বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে ।'' তেওঁ কয় ।

''আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা এই তদন্ত হ'ব লাগে বুলি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক অনুৰোধ জনাইছিলো । কাৰণ পৰিয়ালৰ অলক্ষিতে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী শ্যামকানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ লৈ গৈছিল । শ্যামকানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেবাবাৰো ৰাজহুৱা বক্তব্য সলনি কৰিছিল । বিষয়টোত আমি সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলো । কিন্তু আমি সঁহাৰি নাপালো ।" শইকীয়াই উল্লেখ কৰে ।

ছিংগাপুৰৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় ,"যোৱা ১৮ অক্টোবৰত ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱঙক এখন পত্ৰ লিখি শিল্পী জুবিন গাৰ্গক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছিল । উক্ত পত্ৰখনত কোৱা হৈছিল যে ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ ৬০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ উচ্চায়ুক্তৰ সহযোগত ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল চৰকাৰী সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই উদযাপনত শিল্পী জুবিন গাৰ্গক কিয় চৰকাৰী আতিথ্য প্ৰদান কৰা নহ'ল ? কিয় তেখেতক দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰা নহ'ল ? সুৰক্ষিত স্থানত ৰখা নহ'ল আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা নহ'ল ?"

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "অসমৰ পৰা লৈ যোৱা শিল্পীগৰাকী যে অসুস্থ হৈ আছিল আৰু চিজাৰত আক্ৰান্ত হৈ থকা শিল্পীজনে দৈনিক নিয়মীয়াকৈ ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে সেই কথা ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষ অৱগত আছিল নে নাই ?''

''ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই কি পৰিস্থিতিত সাগৰৰ মাজলৈ জুবিন গাৰ্গক যাবলৈ দিয়া হৈছিল, লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ পানীত নামিবলৈ দিয়া হৈছিল সেই কথা অৱগত হয় নে নহয় ? এই তথ্যবোৰ জনাই ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা পত্ৰখনৰো উত্তৰ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ।" তেওঁ কয় ।

সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা, প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেককে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: সংসদত অসমৰ সাংসদৰ ভূমিকা : কোন সৰৱ আৰু কোন নীৰৱ

জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা প্ৰত্যেকজনেই দোষী: কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱী

TAGGED:

DEBABRAT SAIKIA
ইটিভি ভাৰত অসম
INVESTIGATION OF ZUBEEN GARG DEATH
অসমৰ জনকণ্ঠ জুবিন গাৰ্গ
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.