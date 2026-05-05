ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাত নাথাকিব বিৰোধী দলপতি ?
নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত সংখ্য়াই সকলো, বিধানসভাৰ মজিয়াত কিমান আসন পালে এজন মুখ্য়মন্ত্ৰী হ'ব বা কিমান পালে এজন বিৰোধী দলপতি হ'ব সেয়া সকলো সংখ্য়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
Published : May 5, 2026 at 6:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: সদ্য়সমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ চূড়ান্ত ফলাফলৰ পাছত এতিয়া আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত বিৰোধী দলপতিৰ আসনখন খালী হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বিধানসভাৰ মজিয়াৰ দলীয় বিধায়কৰ অংকলৈ মন কৰিলে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ জৰিয়তে এয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে ষষ্ঠদশ বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিৰোধী দলপতিৰ পদটো খালী হৈ থাকিব । কিয় ?
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ফলাফল ৪ মে'ত ঘোষণা কৰা হয় । নিৰ্বাচনী ফলাফল অনুসৰি অসম বিধানসভাত বিজেপি দলৰ পৰা ৮২ গৰাকী বিধায়ক, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ১৯ গৰাকী বিধায়ক, বিপিএফ দলৰ পৰা ১০ গৰাকী বিধায়ক, অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা ১০ গৰাকী বিধায়ক, এআইইউডিএফ দলৰ পৰা ২ গৰাকী বিধায়ক, ৰাইজৰ দলৰ পৰা ২ গৰাকী বিধায়ক আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এগৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে ।
এই পৰিসংখ্য়া অনুসৰি বিজেপি দলে নিৰংকুশ সংখ্য়াগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি ১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে যোগ্য়তা অৰ্জন কৰিছে । কিন্তু বিজেপি দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা মিত্ৰতা অনুসৰি শাসকীয় চৰকাৰ গঠনৰ দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিপিএফ দলটো চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব । আনহাতে অসম বিধানসভাত বিৰোধীৰ আসনত বহা দল কেইটাত কংগ্ৰেছ দল, এআইইউডিএফ দল, ৰাইজৰ দল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দল থাকিব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা মিত্ৰতা অনুসৰি এই দল চাৰিটাৰ মাজত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতা আছে আৰু এআইইউডিএফ তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছ একক দল হিচাপে আছিল ।
বিধানসভাৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি এটা বিৰোধী দলে বিধানসভাৰ মুঠ আসন সংখ্য়াৰ ন্যূনতম এক ষষ্ঠাংশ বিধায়ক থাকিলেহে বিৰোধী দলপতিৰ আসনখন দাবী কৰিব পাৰে । সেই অনুসৰি ২০২১ বৰ্ষত গৌহাটী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ এক মত অনুসৰি অসম বিধানসভাত ২০ৰ পৰা ২৪খন আসন পালে এটা বিৰোধী দলে বিৰোধী দলপতিৰ আসনখন দাবী কৰিব পাৰে । অৱশ্য়ে এই ক্ষেত্ৰত ২০২৬ৰ ফলাফল অনুসৰি বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছে ১৯খন আসনহে লাভ কৰিছে ।
এইক্ষেত্ৰত বিজয়ী দলৰ নেতা তথা মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমানো মন্তব্য় কৰি আছে যে এইবাৰ বিধানসভাত কোনো বিৰোধী দলপতি নাথাকিব । কিয়নো তেওঁৰ অংক মতে বিৰোধী দলে দলপতি নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ২৪খন আসন এককভাৱে পাব লাগে আৰু দলটোত জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিত্বও থাকিব লাগিব।
ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় সংবিধানত ৰাজ্য় বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি পদটোৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ নাই যদিও The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliamnet Act, 1977 (বিৰোধী দলপতিৰ দৰমহা আৰু ভাট্টা সংসদীয় আইন, ১৯৭৭) অনুসৰি এই পদৰ বাবে (মাভালাংকাৰ নিয়ম বুলি জনাজাত) বিধানসভাৰ মুঠ আসন সংখ্য়াৰ এক দশমাংশ লাভ কৰা দলটোৱে প্ৰয়োজনসাপেক্ষে বিৰোধী দলপতিৰ আসনখন দাবী কৰিব পাৰে ।
এই নিয়মমতে অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলৰ পৰা মুঠ ১৩খন আসন পোৱা দলটোৰ বিধায়কসকলেও দলপতি পদৰ বাবে এজন বিধায়কক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে । অৱশ্য়ে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব নে নাই সেয়া ষষ্ঠদশ অধিৱেশৰ প্ৰথম অধিৱেশনত বিৰোধী দলপতি পদটোৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত সকলো কথা ৰাইজৰ বাবে স্পষ্ট হৈ পৰিব ।
লগতে পঢ়ক:
৯ মে’ত পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ: মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে অমিত শ্বাহক দায়িত্ব
কপাল ! মাত্ৰ এটা ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰি থাকিল প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী