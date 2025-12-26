ETV Bharat / politics

ভোটৰ স্বাৰ্থত জনজাতিকৰণত বিলম্ব কৰিছে চৰকাৰে : দেৱব্ৰত শইকীয়া

অমৰ ৰায় প্ৰধান কমিটীৰ পৰামৰ্শ উপেক্ষা মন্ত্ৰীগোটৰ । কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিপুত্ৰক অৱহেলাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতিৰ ।

leader of Opposition Debabrata Saikia on ST status
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 7:18 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰে ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰি বিলম্ব কৰিছে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগটো ৷ আনহাতে, তুলিৰাম ৰংহাং, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে । অসম বিধানসভাৰ শেহতীয়া অধিৱেশনত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত বুলি অসম চৰকাৰে বিশেষ কৃতিত্ব দাবী কৰিছিল; কিন্তু অসম চৰকাৰৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষমতা নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে বিধানসভাত বিৰোধীক কথা কোৱাৰ সুবিধা নিদি প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰা হৈছিল ৷

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

বিৰোধীক বক্তব্য দিবলৈ সুবিধা দিয়া নাছিল :

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলত শইকীয়াই কয়, "এইবাৰৰ বিধানসভা অধিৱেশনৰ শেহতীয়া কাৰ্যসূচীত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল ৷ ২৯ নৱেম্বৰত গ্ৰুপ অৱ মিনিষ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছিল; কিন্তু তাৰ পিছত আমাক কোনো বক্তব্য দিবলৈ সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাঃ বাঃ লৈছিল যেন ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হৈয়েই গ’ল । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কোনো দল-সংগঠনে নিৰ্বাচনৰ আগেয়ে জনজাতিকৰণ নিবিচাৰে ৷"

ইতিহাস লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা বিজেপিৰ :

দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে ইতিহাস লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৰ আলোচনাৰ নামত বিজেপিয়ে ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত পলম কৰি আছে ৷ সেয়ে বিষয়টো পলম হোৱা বাবে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ দেখা গৈছে ৷" শইকীয়াই লগতে কয়, “১৯৫০ চনত যিসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল তাৰ ওপৰত কোনো জৰীপ কৰা হোৱা নাই ৷ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো বিলম্ব কৰি চৰকাৰে সংবিধান উলংঘা কৰিছে ৷ কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে এককভাবে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে বিষয়টোত কেৱল কৌশল অৱলম্বন কৰি নিৰ্বাচনটো পাৰ কৰিব খুজিছে ।”

জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে নিজৰ চৰকাৰৰ শাসনকালত কি কি কৰিছিল সেয়া উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "১৯৯৬ চনত এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিল ৷ কোঁচ-ৰাজবংশী সকলক জনগোষ্ঠীৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি তেতিয়াৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল । আনকি সংসদত তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ আৰু মাধৱ ৰাজবংশীয়ে জনজাতিকৰণক লৈ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্চ বিলো উত্থাপন কৰিছিল ৷"

অমৰ ৰায় প্ৰধান কমিটীৰ পৰামৰ্শ উপেক্ষা মন্ত্ৰীগোটৰ:

২০১৪ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যিটো এতিয়াও কাৰ্যকৰী কৰা দেখা পোৱা নাই ৷ আনকি ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা মন্ত্ৰীগোটে কেন্দ্ৰৰ অমৰ ৰায় প্ৰধান কমিটীৰ পৰামৰ্শ উপেক্ষা কৰা বুলি কয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই । ২০১৪ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল ৷ দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “২০১৬ ৰ পৰা বিজেপিৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ছয় জনজাতিকৰণৰ বাবে একোৱেই নকৰিলে ৷ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনে কেন্দ্ৰই গঠন কৰা অমৰ ৰায় প্ৰধান কমিটীৰ পৰামৰ্শ একেবাৰেই গ্ৰহণ নকৰিলে ৷”

২০১৯ চনতেই লোকসভা-ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক উত্থাপন :

দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, “২০০৫ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ২০১৪ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰলৈ সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধিৰ দল গৈছিল ৷ আনহাতে, ২০১৪ৰ ভিজন ডকুমেণ্টত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল বিজেপিয়ে; কিন্তু আজি ২০২৫ ত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৌশলী স্থিতিহে গ্ৰহণ কৰিলে ।” দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয়, “ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিম বুলি ২০১৯ চনতেই লোকসভা-ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল; কিন্তু কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই ৷ এয়া সম্পূৰ্ণ ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক কৌশল আৰু আওকনীয়া মনোভাৱ ৷”

ৰাজ্যসভাত ইচ্ছা কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে পূৰ্বৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য় কৰি শইকীয়াই পুনৰ কয়, "লোকসভা ভংগৰ লগে লগে বিলসমূহো স্বাভাৱিকতে অচল হৈ পৰে; কিন্তু ৰাজ্যসভা যিহেতু ভংগ নহয়, সেয়ে, বিলসমূহ এতিয়াও সজীৱ হৈ থাকে ৷" সেয়ে বিজেপিয়ে ইচ্ছা কৰিলে ২০১৯ৰ বিলখন কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে বুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য । ২০১৯ৰ ২৮ জানুৱাৰীত ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলক মাতি আনি তেওঁলোকক এছ টিৰ পৰিৱৰ্তে অ’ বি চিৰ সুবিধা ল’বলৈহে বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে মন্তব্য কৰি দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে যেতিয়াই সুযোগ লাভ কৰিছে তেতিয়াই ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টো বাস্তৱিকভাবে উত্থাপন কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰি 'কা' আন্দোলনৰ সময়ত ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টো বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰিছিল যাতে ’কা’ আন্দোলনৰ সময়ত ছয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে ৷

চৰকাৰৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে :

কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিপুত্ৰসকলে কৰা আন্দোলন আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য় কৰে । তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি আৰু তুলিৰাম ৰংহাং, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই কাৰ্বি আংলংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে PGR, VGR ৰ পৰা ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ বাবে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ হাত ভৰি বন্ধা; কিন্তু উচ্চ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননা কৰাৰ গোচৰ ৰুজু হৈয়েই আছে ৷ গোৱালপাৰাৰ উপৰি সোণাপুৰৰ সমীপৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভতো আদালত অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৷ উচ্ছেদৰ বাবে চৰকাৰে সময়ে সময়ে আদালত অৱমাননা কৰি আছে ৷ কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ দেখা গৈছে । ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত এলেকাত চৰকাৰে আদালত অৱমাননা কৰি আদানি আম্বানিক মাটি আৱণ্টন দি আছে ৷”

এফালে উচ্ছেদৰ দাবী আৰু আনফালে উচ্ছেদিতৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ আহ্বান :

চৰকাৰৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হ’ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “তুলিৰাম ৰংহাং, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ আমি বিচাৰো যে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বিসকলৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি উচ্ছেদ চলোৱাৰ লগতে উচ্ছেদিতসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ বাহিৰত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত ।”

