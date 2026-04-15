আইনে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল’ব, ৰাহুল গান্ধী ঈশ্বৰ নহয় : খেড়াৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আইনে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল’ব, ৰাহুল গান্ধী ঈশ্বৰ নহয় : খেড়াৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নেতাগৰাকীক অগ্ৰিম জামিন প্ৰদানৰ পিছত এই ৰায়ত ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷
By ANI
Published : April 15, 2026 at 5:42 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ পাছপ’ৰ্ট বিতৰ্ক এতিয়াও তুংগত ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই আদালতত আগতীয়া জামিন বিচাৰিছিল ৷ তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নেতাগৰাকীক অগ্ৰিম জামিন প্ৰদানৰ পিছত এই ৰায়ত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে একাধিক পাছপ’ৰ্ট মজুত থকাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছিল ৷ লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক পাছপ’ৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘মোৰ মতে তেলেংগানাৰ আদালতে তেওঁক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ তেলেংগানাৰ বাসিন্দা নহয় । আইনে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব… যদি মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰো, তেন্তে তেওঁ(ৰাহুল গান্ধীয়ে) একে কথা ক’বনে ? কথা কোৱাৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মনত ৰাখিব লাগে যে তেওঁ ঈশ্বৰ নহয় । তেওঁ নিজৰ পাছপ'ৰ্ট সংবাদ মাধ্যমক দেখুৱাব লাগে আৰু ময়ো মোৰ পত্নীৰ পাছপ'ৰ্ট দেখুৱাম ।’’
উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক এসপ্তাহৰ আগতীয়া জামিন প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখে । এই সকাহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা এখন আৱেদনৰ সন্দৰ্ভতো খেড়ালৈ আদালতে জাননী জাৰি কৰে ।
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু অতুল এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে খেড়াক জাননী জাৰি কৰি তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা প্ৰত্যাশিত(অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন) জামিন স্থগিত ৰাখিবলৈ অসম চৰকাৰে কৰা আৱেদনৰ ওপৰত তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত সঁহাৰি বিচাৰি খেড়ালৈ জাননী জাৰি কৰে । অৱশ্যে বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে খেড়াই যদি অসমত আগতীয়া জামিনৰ বাবে আৱেদন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশ ইয়াৰ আওতাত নপৰে ৷
উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে যোৱা ৫ এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
ইফালে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে দলটোৱে তেওঁলোকৰ নেতা পৱন খেড়াৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে । এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ তদন্তৰ দাবী জনায় ।
The present CM of Assam is the most corrupt in the country. He will not escape the law. His abuse of state power to harass his political opponents and critics is against the Constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2026
Transparency, accountability of…
ৰাহুল গান্ধীৰ এক্সৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত । তেওঁ আইনৰ আওতাৰ পৰা সাৰি নাযায় ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিৰোধী নেতা আৰু তেওঁৰ সমালোচকসকলক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ ক্ষমতাৰ যি অপব্যৱহাৰ কৰিছে, সেয়া প্ৰকৃততে সংবিধানৰ বিৰোধী । যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সেইবোৰৰ তদন্ত কৰিব লাগিব । স্বচ্ছতা, ক্ষমতাৰ জবাবদিহিতা আৰু আইনৰ শাসন আমাৰ সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ আধাৰ । কংগ্ৰেছ দল পৱন খেড়াৰ সৈতে থিয় দিছে । আমি ভয় নাখাওঁ ৷’’
