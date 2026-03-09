ETV Bharat / politics

৫ বছৰত আমি কৰা কামৰ প্ৰমাণ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই দিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

যিহেতু আশীৰ্বাদ মানেই এটা আধ্যাত্মিক শব্দ সেয়ে আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজনৈতিক কথা নাপাতে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

বাক্সা : "জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ দিছে । যোৱা পাঁচটা বছৰ চৰকাৰ চলাওঁতে আমি যে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ তাক জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই প্ৰমাণ কৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে । মই ভাবোঁ আজি শেষ দিনটো আছে আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত, আজিৰ দিনটোতো ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব ।" জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমদিনা এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে বজালীৰ পৰা নলবাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা । বজালী জিলাৰ পাঠশালা, পাটাছাৰকুছি, টিহু হৈ নলবাৰী টাউনত প্ৰৱেশ কৰে এই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই । মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সৈতে এই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যাত্ৰাত ৰাজনৈতিক কথা নাপাতে বুলি উল্লেখ কৰিও কয় যে বি পি এফ দলে ইউ পি পি এলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগে, বিজেপিৰ লগত নহয় ৷ আনহাতে, বিটিচিত বিজেপিয়ে চাৰিখন আসনতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, বাকী এঘাৰখন আসন বি পি এফ দলক দিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

বজালী-নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বজালীত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে আসন বুজাবুজি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ৷ ইফাল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাটাছাৰকুছিত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োপাৰে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷ ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে যোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে এক লাখ নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা দিছিল যদিও এক লাখ ষাঠি হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক ইতিমধ্যে কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ল । এইবাৰ পুনৰ চৰকাৰ আহিলে দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে এক লাখ ল'ৰাক দুই লাখকৈ টকা দিছোঁ, অহাবাৰ আমি ১০ লাখ ল'ৰা-ছোৱালীক দুই লাখকৈ টকা দিম ৷ এইবাৰ আমি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত ১০ হাজাৰকৈ দিছোঁ, অহাবাৰ আমি ২৫ হাজাৰকৈ টকা দিম ৷ এইবাৰ আমি ডেৰ লাখ বিঘা মাটি এভিকচন কৰিলোঁ, অহাবাৰ আমি ৫ লাখ বিঘা মাটিত এভিকচন কৰিম ৷ আমি জাতিটোক ৰাখিব লাগিব আৰু অসমৰ যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিব লাগিব ৷ সেয়েহে মই যাতে অসমৰ ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু একেলগে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰবাবে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৷"

আনহাতে, সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ শেষ দিন । আমি বামাখাতা সত্ৰৰ পৰা নলবাৰী টাউনলৈকে যাম । অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।"

ৰাজনৈতিক প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত মই ৰাজনৈতিক কথা পতা নাই । যিহেতু আশীৰ্বাদ মানেই এটা আধ্যাত্মিক শব্দ । ইয়াৰ লগতে ৰাজনীতি যোগ কৰাটো ঠিক নহয় । আজি শেষ হ'ব দিয়ক, অহাকালি যি ক'বলগা আছে ক'ম ।"

সোমবাৰৰ এই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আশীৰ্বাদ দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ৷

