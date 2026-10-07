প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ : মন্দিৰত পূজা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প, বিভিন্ন নেতাৰ শুভেচ্ছা
চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বিৰল মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লীৰ শ্ৰীবিনায়ক মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প পুনৰ দোহাৰে ।
By ANI
Published : October 7, 2026 at 11:53 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এই উপলক্ষে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাই কয় যে তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে ।
আনহাতে, এই বিৰল মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লীৰ সৰোজনী নগৰৰ শ্ৰীবিনায়ক মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰে । লগতে দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ সংকল্পৰ কথা পুনৰ দোহাৰে । ইফালে এই শুভ মুহূৰ্তত বিভিন্ন মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দলৰ নেতাসকলে মোদীক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ।
सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के पच्चीस वर्ष, सेवा, समर्पण, सुशासन और प्रबल इच्छाशक्ति का प्रमाण है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। #25YearsOfSeva https://t.co/Tx8aZ003nV— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 7, 2026
পূজা-অৰ্চনা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প
চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে নতুন দিল্লীৰ সৰোজনী নগৰৰ শ্ৰীবিনায়ক মন্দিৰত পূজা আগবঢ়ায় আৰু সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত মনোভাবেৰে দেশৰ সেৱা কৰি যোৱাৰ নিজৰ সংকল্পৰ কথা পুনৰ ব্যক্ত কৰে ।
Heartiest greetings and warm wishes to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji on completing 25 years of service to the Nation as Head of Government. Your journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission, guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayaas. Across my visits to States and Union Territories, I have witnessed Bharat’s visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities and inclusive development. The greatest achievement of your visionary leadership is liberating 25 crore people from extreme poverty. It is a landmark historical achievement that human history can never forget. May the Almighty bless you with good health, happiness and strength as you continue to serve Bharat on its journey towards an inclusive, prosperous and Viksit Bharat by 2047. @narendramodi— Vice-President of India (@VPIndia) October 7, 2026
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা
এই উপলক্ষে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে 'প্ৰধান সেৱক'ৰ ৰূপত তেওঁৰ যাত্ৰাই সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ দৃষ্টিভংগীক 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বস, সব কা প্ৰয়াস'ৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত এক ৰাষ্ট্ৰজোৰা অভিযানলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাপ্তি হৈছে '২৫ কোটি লোকক অতি দাৰিদ্ৰ্যৰ পৰা মুক্তি দিয়া' । ইয়াক এক ঐতিহাসিক উপলব্ধি বুলি তেওঁ কয় ।
LIVE: PM Modi performs aarti at Vinayak Mandir, Delhi I 25 Years Of PM Modi’s Public Service SOURCE: DD #pmmodi #VinayakTemple #narendramodi #delhi #live https://t.co/85kW8bw66z— ANI (@ANI) October 7, 2026
সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "আপোনাৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ ভ্ৰমণৰ সময়ত মই উৎকৃষ্ট সংযোগ, ডিজিটেল অগ্ৰাধিকাৰ, বৰ্ধিত সুবিধা আৰু আন্তঃসংযোগীয় উন্নয়নৰ দ্বাৰা ভাৰতত স্পষ্ট পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ । আপোনাৰ লক্ষ্যভিত্তিক নেতৃত্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি হৈছে ২৫ কোটি লোকক অতি দাৰিদ্ৰ্যৰ পৰা মুক্তি দিয়া । এইটো এক ঐতিহাসিক উপলব্ধি আৰু ইয়াক মানৱ ইতিহাসে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে ।"
मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भूकंप से उजड़े कच्छ का पुनर्निर्माण कर उसे एक मिसाल बनाया, ज्योतिग्राम योजना से गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाई, सौर ऊर्जा और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से निवेश व उद्योग को नई दिशा दी तथा 8% से अधिक कृषि विकास दर हासिल कर गुजरात में सुशासन का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया, जो आगे चलकर पूरे देश का आधार बना। प्रधानमंत्री के रूप में इसी दृष्टि का विस्तार हुआ। अंतरिक्ष से समुद्र तक और वैश्विक मंचों से आंतरिक सुरक्षा तक भारत ने नई उपलब्धियां हासिल कीं। जन-जन के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया—25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों परिवारों को पक्के मकान, ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और घर-घर नल से जल पहुंचा। #25YearsOfSeva— Amit Shah (@AmitShah) October 7, 2026
অমিত শ্বাহৰ শুভেচ্ছা
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সামাজিক সেৱাৰ ২৫ বছৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষ্যত শুভেচ্ছা জনায় । গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে তেওঁৰ এই যাত্ৰাপথক স্মৰণ কৰে আৰু তেওঁৰ শাসন আৰু বিকাশৰ মূলমন্ত্ৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
যোগী আদিত্যনাথৰ শুভেচ্ছা
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰ পূৰ্ণ কৰাটো সকলোৰে বাবে 'অতি আনন্দ'ৰ মুহূৰ্ত বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 'জনসেৱাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ সেৱা'ক নিজৰ জীৱনৰ আদৰ্শ বাক্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতৰ পৰিচয়, গৌৰৱ আৰু সন্মান বৃদ্ধিৰ বাবে নিজকে সমৰ্পিত কৰিছে ।
#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/voCCtYx2Oe— ANI (@ANI) October 7, 2026
এই মুহূৰ্ত ঐতিহাসিক: শিৱৰাজ সিং চৌহান
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানেও এই মুহূৰ্তটোক 'অদ্ভুত, অভূতপূৰ্ব. অকল্পনীয় আৰু ঐতিহাসিক' বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত, যিসময়ত তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল । আৰু এতিয়া ই এক বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ মহাযজ্ঞত উপনীত হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে অবিৰত ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে । গুজৰাটৰ পৰা ভাৰতলৈ বিকাশৰ এক ভিজন আগবাঢ়িছে বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰস্তাৱটোত লগতে কেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুজৰাটৰ সফলতাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপনীত কৰিছে সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
নিজে নাগৰিকৰ ওজৰ-আপত্তি শুনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মঞ্চ 'স্বাগত'ৰ জৰিয়তে তেওঁ ২০২০ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জনসেৱা বঁটা লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ 'প্ৰগতি'ক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা স্তব্ধ হৈ থকা প্ৰকল্পবোৰক পৰ্যালোচনা কৰা, বাধাবোৰক অতিক্ৰম কৰা আৰু দ্ৰুতগতিত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰবোৰক একত্ৰিত কৰে ।
প্ৰস্তাৱত এই কথাও কোৱা হৈছে যে কেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভিজন বিকাশ, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতাক দায়িত্ববোধৰ সৈতে জড়িত কৰিছে । গুজৰাটৰ 'ক্লাইমেট এক্সন'ক সমৰ্পিত বিভাগৰ পৰা আগবঢ়াই নি নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বিকাশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰলৈ উপনীত কৰাইছে ।
#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/voCCtYx2Oe— ANI (@ANI) October 7, 2026
যোগ, বাজৰা, কাশী বিশ্বনাথ ধাম আৰু ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই ভাৰতৰ নিজৰ উত্তৰাধিকাৰৰ সৈতে সংযোগ দৃঢ় কৰে । এই প্ৰস্তাৱ ২০৪৭ চনলৈকে এক সমৃদ্ধিশালী, আত্মনিৰ্ভৰ আৰু বিকশিত ভাৰতৰ বাবে একত্ৰিত প্ৰচেষ্টা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ভিজনৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে অন্ত পৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যাত্ৰাপথ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাৰ যাত্ৰা ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০১৪ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এক ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তিনিবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে ।