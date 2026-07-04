ETV Bharat / politics

Z+ কাঢ়ি নি Z ঘূৰাই দিলে লালু-ৰাবৰীক: চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বামী-স্ত্ৰীৰ ক্ষোভ

বুলেটপ্ৰুফ বাহনো লাভ কৰিব বিহাৰৰ দুই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

LALU PRASAD AND WIFE RABRI DEVI PROVIDED Z CATEGORY SECURITY
লালু-ৰাবৰীয়ে পালে Z ছিকিউৰিটি আৰু বুলেটপ্ৰুফ গাড়ী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 1:29 PM IST

|

Updated : July 4, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা: ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল (আৰজেডি)ৰ মুৰব্বী তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু তেওঁৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী ৰাবৰী দেৱীৰ নিৰাপত্তাৰ সন্দৰ্ভত বিহাৰ চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ চৰকাৰে দুয়োকে Z পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । লগতে তেওঁলোকক বুলেটপ্ৰুফ বাহন প্ৰদান কৰাৰো অনুমতি দিয়া হৈছে । অৱশ্য়ে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শুকুৰবাৰে কোনো অধিসূচনা জাৰি কৰা হোৱা নাছিল, সেয়ে শনিবাৰে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাবে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে ।

ৰাবৰীয়ে ১০ নং চাৰ্কুলাৰ ৰোডত থকা চৰকাৰী ঘৰ খালী কৰা দিনাই(শুকুৰবাৰে) ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁক Z কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ ৰাবৰী, লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলে উক্ত চৰকাৰী ঘৰটোত প্ৰায় দুটা দশক ধৰি বাস কৰি আহিছিল ।

LALU PRASAD AND WIFE RABRI DEVI PROVIDED Z CATEGORY SECURITY
লালু-ৰাবৰীয়ে পালে Z ছিকিউৰিটি আৰু বুলেটপ্ৰুফ গাড়ী (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, যোৱা মাহত লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু ৰাবৰী দেৱীৰ Z প্লাছ নিৰাপত্তা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল ৷ লগতে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ ।

ইয়াক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ দুয়োগৰাকী নেতা, তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা তথা পাটলীপুত্ৰ সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সদস্য মিছা ভাৰতী, কনিষ্ঠ পুত্ৰ তথা বিহাৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱ আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰাজশ্ৰী যাদৱে নিজৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ত্যাগ কৰিছিল ।

  • চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ‘Z প্লাছ’ৰ নিৰাপত্তা

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ ৪ জুনত বিহাৰ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে আৰজেডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱৰী দেৱীৰ ‘Z প্লাছ নিৰাপত্তা’ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । কিন্তু দুয়োজনেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে আইনী বিধানৰ অধীনত তেওঁলোকক SSG-ৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

  • লালুৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী নিৰাপত্তা ঘূৰাই দিছিল

বিহাৰ চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিলেও লালু পৰিয়ালে চৰকাৰক নিৰাপত্তা ঘূৰাই দিছিল । বিহাৰ চৰকাৰে বিৰোধী দলৰ নেতা তেজস্বী যাদৱৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সালসলনি কৰা নাছিল যদিও বিহাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত ক্ষুব্ধ হৈ তেওঁ চৰকাৰী নিৰাপত্তা ঘূৰাই দিছিল ।

  • লালু আৰু ৰাবৰীৰ নিৰাপত্তাৰ আপোচ

বিহাৰত লালু আৰু ৰাবৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু হুলস্থূলৰ সৃষ্টি হৈছিল । আৰজেডিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ শক্তি যাদৱে কয়, "বিহাৰ চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰাজনৈতিক কাৰণত নিৰাপত্তা হ্ৰাস কৰিছে আৰু দুয়োজন নেতাৰ নিৰাপত্তাৰ লগত আপোচ কৰা হৈছে ।"

  • Z প্লাছ নিৰাপত্তা পুনৰ বাহাল, বুলেটপ্ৰুফ বাহনৰ ব্যৱস্থা

সকলো ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু ৰাবৰী দেৱীক Z প্লাছ নিৰাপত্তা পুনৰ প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি তেওঁৰ দলে দাবী কৰিছে । অৱশ্যে দলটোৰ একাংশ নেতাই কয় যে তেওঁলোকে এই কথা কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাহে জানিব পাৰিছে ৷ তেওঁলোকে এতিয়াও কোনো চৰকাৰী নথিপত্ৰ পোৱা নাই ।

  • Z প্লাছ নিৰাপত্তা কি ?

Z প্লাছ নিৰাপত্তাত বিহাৰ আৰক্ষী, আইটিবিপি আৰু চিআৰপিএফৰ কৰ্মীকে ধৰি ২৪ ঘণ্টীয়া শ্বিফটত নিয়োজিত ২২ জন নিৰাপত্তাৰক্ষী জড়িত হৈ থাকে । চাৰি-পাঁচজন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু এখন এস্কৰ্ট গাড়ী থাকে । সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষী আধুনিক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ থাকে ।

লগতে পঢ়ক : গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সন্ত্ৰাসবাদী হিচাবে চিনাক্ত কৰিলে ২৩ জনক
Last Updated : July 4, 2026 at 1:37 PM IST

TAGGED:

লালু প্ৰসাদ যাদৱ
লালুৰ পত্নী ৰাৱৰী দেৱী
লালু ৰাৱৰীয়ে পালে Z ছিকিউৰিটি
Z প্লাছ নিৰাপত্তা
LALU PRASAD Z CATEGORY SECURITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.