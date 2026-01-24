ETV Bharat / politics

মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশক প্ৰশ্ন লালুৰ কন্যাৰ

বিহাৰত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ আশ্ৰয় লৈ নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক সমালোচনা ৰোহিনী আচাৰ্যৰ ।

FILE- Rohini Acharya, daughter of RJD chief Lalu Prasad Yadav
মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশক প্ৰশ্ন লালুৰ কন্যাৰ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 7:49 PM IST

পাটনা (বিহাৰ) : বিহাৰত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধজনিত ঘটনাক লৈ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ (আৰ জে ডি) । আৰ জে ডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদৰ কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্যই দৃঢ়তাৰে কয় যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যখনত মহিলাসকল সুৰক্ষিত নহয় । সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত নীতিশ কুমাৰক পোনপটীয়াকৈ সম্বোধন কৰি আচাৰ্যই ৰাজ্যৰ মহিলাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ উদাসীনতাক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনালোকে আইনৰ শাসনৰ সকলো দাবীৰ পিছতো বিহাৰত কন্যা সন্তান অসুৰক্ষিত হোৱাটো লজ্জাজনক কথা । চৰকাৰৰ সংবেদনহীনতা আৰু চৰকাৰী-প্ৰশাসনিক উদাসীনতা আৰু ব্যৰ্থতাৰ বাবে ৰাজ্যখন যে অলপো নিৰাপদ নহয়, সেয়া এক দুখজনক সত্য ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত দৈনিক অত্যাচাৰ, অসৎ আচৰণ আৰু যৌন অপৰাধ সংঘটিত হৈ আছে, তথাপিও চৰকাৰখন গভীৰ নিদ্ৰাত আছে ।

তেওঁ লিখিছে, "মুখ্যমন্ত্ৰী জী, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিহাৰত অপৰাধীসকলৰ আইনৰ প্ৰতি অলপো ভয় আছে নে ? আপোনাৰ সকলো নিৰ্দেশনাৰ পিছতো নাৰীৰ ওপৰত হিংসাত্মক আৰু যৌন সম্পৰ্কীয় অপৰাধ কিয় বন্ধ হোৱা নাই ? অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সহজেই পলায়ন কৰিব পাৰিব বুলি বিহাৰৰ অপৰাধীসকলৰ মাজত এটা প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্বাস আছে নেকি ?"

শেহতীয়াকৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা অপৰাধৰ দুটা জঘন্যকাণ্ডৰ উদ্ধৃতি দিয়ে ৰোহিনীয়ে । ঘটনা দুটাৰ এটা সংঘটিত হৈছিল ২১ জানুৱাৰীত, ছাৰণ জিলাত এগৰাকী নাবালিকাক ৩ যুৱকে ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু আনটো ১৭ জানুৱাৰীত পাটনা জিলাত এগৰাকী নাবালিকাক এজন যুৱকে অগ্নিসংযোগ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰোহিনীয়ে ছাৰণ আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও পৰাজিত হৈছিল । য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুডীৰ জয়ী হৈছিল । ৰাজ্যত কন্যা সন্তান তথা নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ ধাৰাবাহিকতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে ৰোহিনীয়ে এই পোষ্ট কৰিছে ।

এই ঘটনাবোৰে নিশ্চিতভাৱে নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰকো উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । শেহতীয়াকৈ পাটনাৰ ব্যক্তিগত হোষ্টেলত NEET চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ আকাংক্ষিত দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ চৰম সিদ্ধান্তৰ খবৰে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে বিৰোধী দল, নাগৰিক সমাজৰ সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত বিক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে । দোষীক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, লালু প্ৰসাদৰ কন্যা ৰোহিনী এগৰাকী এম বি বি এছ । কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তথা উদ্যোগী স্বামী চমৰেশ সিঙৰ সৈতে ছিংগাপুৰত বাস কৰে ৰোহিনীয়ে । ২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ছিংগাপুৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত পিতৃ লালুক বৃক্ক দান কৰাৰ পিছতে তেওঁ চৰ্চালৈ আহিছিল ।

