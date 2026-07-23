লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ দুজনক আটক
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত লখিমপুৰত জিলা কংগ্রেছৰ প্ৰতিবাদ । জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতিসহ দুজনক আটক ।
Published : July 23, 2026 at 4:36 PM IST
লখিমপুৰ: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত লখিমপুৰত কংগ্রেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ । আনহাতে, এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা দলৰ জিলা সভাপতিসহ দুজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকে ধৰি দেশৰ ছাত্র সমাজৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্যতৰ বাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ চলি আছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰতো জিলা কংগ্রেছে একে দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদী কংগ্রেছকৰ্মীসকলে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । পিছে এই কথাৰ উমান পাই আৰক্ষী বিভাগে ব্যাপক সমৰসজ্জা গঢ়ি তোলে ।
প্ৰতিবাদী কংগ্রেছকৰ্মীসকল কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱৰাকৈ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত বেৰিকেড স্থাপন কৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰে । যাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কংগ্রেছকৰ্মীসকল বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱাত প্ৰৱেশ পথতে শ্লোগান দি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
বিজেপি হায় হায়, বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, ছাত্র সমাজৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহ'ব আদি শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । আনহাতে, আৰক্ষী আৰু একাংশ প্ৰতিবাদী কংগ্রেছকৰ্মীৰ মাজত টনা-আঁজোৰা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় । তেনে সময়তে বেৰিকেড পাৰ হৈ ওলাই অহা জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি গংগাজ্যোতি টায়েগাম আৰু আন এজন কংগ্রেছৰ বিষয়ববীয়া ৰাতুল বৰাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
তেওঁলোকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সদৰ থানালৈ নিয়ে । ইপিনে আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যত ক্ষুদ্ধ হৈ প্ৰতিবাদী কংগ্রেছকৰ্মীসকলে আৰক্ষী তথা চৰকাৰক গৰিহণা দিয়ে ।
প্ৰতিবাদত অংশগ্রহণ কৰা জিলা মহিলা কংগ্রেছৰ সভানেত্রী হাফিজা বেগমে কয়, "সুন্দৰভাৱে, সুস্থভাৱে আমি শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ পদত্যাগৰ দাবীত আমি লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত, এনএছইউআইৰ উদ্যোগত, মহিলা কংগ্ৰেছৰ সহযোগিতাত এনেদৰে আমি মাত্ৰ সাধাৰণভাৱে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈও নিদিয়ে, ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে ভেটা দি ধৰিছে । দুজনক বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰিছে, বাকী মানুহক কি আচৰণ কৰিছে দেখিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ হৈছে । এইজন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ দেশৰ ছাত্র সমাজৰ ভবিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিব । অধঃপতনে গৈছে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা । তেওঁ পদত্যাগ নকৰাটো চূড়ান্ত অভদ্ৰামি হৈছে ।"
ইফালে জিলা কংগ্রেছৰ দুজনকৈ বিষয়ববীয়াক আটক কৰা সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্রকাশ কৰি তেওঁ কয়, "কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্রিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । এনে প্ৰতিবাদকাৰী দুজন কংগ্রেছৰ বিষয়ববীয়াক আটক কৰাটো গৰিহণাযোগ্য ।"
মানুহক পশুতুল্য আচৰণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।