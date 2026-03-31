লাগিলে মোকেই ভোট নিদিব তথাপিও কুশলক নিদিব ভোটটো... ! কাতৰ আহ্বান অখিলৰ

সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ বাকযুদ্ধ অখিল গগৈ আৰু কুশল দুৱৰীৰ ৷

Akhil Gogoi
কাতৰ আহ্বান অখিলৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST

আমগুৰি : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ বাকযুদ্ধই অধিক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিৰ পৰা কুশল দুৱৰী আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ দুই নেতাই সমষ্টিটোৰ ভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মাত মতাৰ বিপৰীতে পূৰ্বে হোৱা হত্যাকাণ্ডক লৈও দুই নেতাৰ মাজত দেখা গৈছে বাকযুদ্ধ ৷ বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ বাকযুদ্ধ দুই নেতাৰ ৷

বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ সোমবাৰে অখিল গগৈৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীয়ে কয়, "কমলা শইকীয়াক সেই সময়ত আলফাই হত্যা কৰিছিল ৷ কমলা শইকীয়াৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাছিল ৷ সেই সময়ত আলফাত বহু মানুহ আছিল, কুশল দুৱৰীয়ে আলফাত নাছিল ৷ সেই সময়ত অসমৰ ডি চি, এচ পিয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ লগত সহযোগ কৰিছিল ৷"

কাতৰ আহ্বান অখিলৰ (ETV Bharat Assam)

ব্যক্তিগতভাৱে মোক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ অখিল গগৈয়ে এই কথা কৈ আছে বুলি কুশল দুৱৰীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "কমলা শইকীয়া গোচৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যেকবাৰে মোক ক্লীনচীট দিছে ৷ কমলা শইকীয়াৰ হত্যাৰ লগত কোনো কাৰণেই মই জগৰীয়া নহয় ৷" দিখৌমুখ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ তেলিয়াডোঙাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে দুৱৰীয়ে ৷

ইফালে অখিল গগৈয়ে পুনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে, "জাঁজী অঞ্চলতে ৬ জন মানুহক হত্যা কৰিছে জয়ন্ত হাজৰিকা ওৰফে কুশল দুৱৰীয়ে ৷ জাঁজীৰ দিবাকৰ শইকীয়া, গোলোক শইকীয়া, হেমন্ত গগৈ, বিজিত দত্ত, মনোজ শইকীয়া, লক্ষ্মীনাথ শইকীয়াক নৃশংসভাবে হত্যা কৰিছিল ৷" হত্যাকাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে পুনৰ কয় যে, হত্যাকাৰীৰ ওচৰত বস্তু বিচাৰি গ'লে গুলীয়াই মাৰিব ৷ লাগিলে অখিল গগৈকো ভোট নিদিব, জয়ন্ত হাজৰিকা ওৰফে কুশল দুৱৰীকো ভোট নিদিব বুলি অখিল গগৈয়ে ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ৷

