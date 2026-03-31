লাগিলে মোকেই ভোট নিদিব তথাপিও কুশলক নিদিব ভোটটো... ! কাতৰ আহ্বান অখিলৰ
সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ বাকযুদ্ধ অখিল গগৈ আৰু কুশল দুৱৰীৰ ৷
Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST
আমগুৰি : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ বাকযুদ্ধই অধিক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিৰ পৰা কুশল দুৱৰী আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ দুই নেতাই সমষ্টিটোৰ ভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মাত মতাৰ বিপৰীতে পূৰ্বে হোৱা হত্যাকাণ্ডক লৈও দুই নেতাৰ মাজত দেখা গৈছে বাকযুদ্ধ ৷ বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ বাকযুদ্ধ দুই নেতাৰ ৷
বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ সোমবাৰে অখিল গগৈৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীয়ে কয়, "কমলা শইকীয়াক সেই সময়ত আলফাই হত্যা কৰিছিল ৷ কমলা শইকীয়াৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাছিল ৷ সেই সময়ত আলফাত বহু মানুহ আছিল, কুশল দুৱৰীয়ে আলফাত নাছিল ৷ সেই সময়ত অসমৰ ডি চি, এচ পিয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ লগত সহযোগ কৰিছিল ৷"
ব্যক্তিগতভাৱে মোক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ অখিল গগৈয়ে এই কথা কৈ আছে বুলি কুশল দুৱৰীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "কমলা শইকীয়া গোচৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যেকবাৰে মোক ক্লীনচীট দিছে ৷ কমলা শইকীয়াৰ হত্যাৰ লগত কোনো কাৰণেই মই জগৰীয়া নহয় ৷" দিখৌমুখ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ তেলিয়াডোঙাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে দুৱৰীয়ে ৷
ইফালে অখিল গগৈয়ে পুনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে, "জাঁজী অঞ্চলতে ৬ জন মানুহক হত্যা কৰিছে জয়ন্ত হাজৰিকা ওৰফে কুশল দুৱৰীয়ে ৷ জাঁজীৰ দিবাকৰ শইকীয়া, গোলোক শইকীয়া, হেমন্ত গগৈ, বিজিত দত্ত, মনোজ শইকীয়া, লক্ষ্মীনাথ শইকীয়াক নৃশংসভাবে হত্যা কৰিছিল ৷" হত্যাকাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে পুনৰ কয় যে, হত্যাকাৰীৰ ওচৰত বস্তু বিচাৰি গ'লে গুলীয়াই মাৰিব ৷ লাগিলে অখিল গগৈকো ভোট নিদিব, জয়ন্ত হাজৰিকা ওৰফে কুশল দুৱৰীকো ভোট নিদিব বুলি অখিল গগৈয়ে ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ৷
