সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ বিদেশত ৰীলছ বনোৱাত ব্যস্ত: কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি

সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ বিদেশত ৰীলছ বনোৱাত ব্যস্ত: কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি
বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোতে প্ৰতিবাদ । প্ৰতিবাদত উত্তাল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী । মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই প্ৰতিবাদ ।
Published : May 21, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে । বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটো দুটাই । পেট্ৰ'ল, ডিজেল, গেছ চিলিণ্ডাৰ, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্ৰী, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি আৰু অতিৰিক্ত কৰ-কাটলৰ বোজা জাপি দিয়া আৰু বজাৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন পৰিস্থিতিলৈ যোৱাৰ অভিযোগ তুলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
প্ৰতিবাদস্থলীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে নিজৰ দাবীসম্বলিত প্লে'-কাৰ্ড, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি লৈ চৰকাৰবিৰোধী শ্লোগানেৰে তীব্র প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । সৰ্বেত্ৰে প্ৰতিবিধ খাদ্যবস্তু আৰু নিত্যব্যৱহায্য সামগ্ৰীৰ দাম ২০ৰ পৰা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঊৰ্ধ্বগামী হোৱাৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে উপলব্ধি কৰিব নোৱৰাটো অতিশয় দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে ।
বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ দলেই কয়, "এতিয়া এনে পৰ্যায় পাইছে, মানুহে শান্তিত থাকিব নোৱাৰে । আজিৰে পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলিছে । এই চৰকাৰখনে আজিৰ দিনটোত বজাৰৰ দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'বৰ বাবে আলোচনা কৰিব লাগে । পাইকাৰী বজাৰত বস্তুৰ দাম কম যদিও গুৱাহাটীৰ বজাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে । কোনো নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু কোনো বজাৰত অভিযান চলোৱা দেখা নাই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে । অসমৰ জিলাই জিলাই খাদ্য-সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ।"
ইপিনে প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এই সময়ত বিজেপি চৰকাৰখনে তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সংকটৰ কথা কৈ তেওঁ বিদেশত গৈ বিলাসিতা কৰি আছে । তেওঁ ভাৰতৰ ৰাইজক মিঠাতেল খাব নালাগে, পেট্ৰ'লৰ বাহন চলাব নালাগে বুলি সংকটৰ কথা কৈছে । সেই মানুহজনে এতিয়া বিদেশত গৈ ৰীলছ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে । ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰীলছ বনোৱা কার্যই কি সূচাইছে ? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ কোনো শংকিত নহয়, ছিৰিয়াছ নহয়, এইটো সূচাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰীলছ বনোৱা এয়া সময় নেকি ?"
তেওঁ লগতে কয়, "পেট্ৰ'ল, ডিজেল, চিলিণ্ডাৰ আদিকে ধৰি প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'ল । এই সময়ত তেওঁ বিদেশলৈ যোৱাটো আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো । সাধাৰণ মানুহে বজাৰত অধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই । দৰৱৰ অত্যধিক দামৰ বাবে মানুহে ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই । এই সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৰিব লাগিছিল আৰু কি কৰি আছে । এই মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল নে বিদেশত গৈ বিলাসিতাত মচগুল হৈ থাকিব লাগিছিল । আমি ভাৰতৰ ৰাইজ তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখত জীয়াই আছোঁ । আমাক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময় ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি কয়, "আপুনি বিশ্বগুৰু বুলি কয় । সমগ্ৰ বিশ্বতেই আপোনাৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি কয় । কিন্তু এই যুদ্ধৰ পৰিবেশ চলি থকাৰ সময়ত আপুনি যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পৰা নাই । প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ আমাৰ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে । গতিকে আমাক এনেকুৱা নাটক নালাগে, আমাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ।"
সংগঠনটোৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন-১৯৫৫ৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ক'লা ব্যৱসায়ী আৰু মজুতকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, জীৱনদায়িনী দৰৱৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা, চৰকাৰী শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া কৰা, খাদ্য-সামগ্ৰী বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰাৰ সলনি থলুৱা উৎপাদনত গুৰুত্ব দিয়া, ঘৰুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মুকলিৰ ব্যৱস্থা কৰা, প্ৰতিখন বজাৰৰ দৰ-দাম নিয়মিতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আদিকে ধৰি কেতবোৰ দাবীসম্বলিত স্মাৰক-পত্ৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।