খেলপথাৰৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ: নীতিশ কেবিনেটত বিহাৰৰ গ'ল্ডেন গাৰ্ল শ্ৰেয়সী সিং

খেলপথাৰৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ: নীতিশ কেবিনেটত বিহাৰৰ গ'ল্ডেন গাৰ্ল শ্ৰেয়সী সিং
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বুটিঙত স্বৰ্ণপদক বিজয়ী শ্ৰেয়সী সিং এতিয়া নীতিশ কুমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী । কেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে শ্ৰেয়সীয়ে । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 22, 2025 at 8:36 PM IST
পাটনা: ২০ নৱেম্বৰত পাটনাৰ গান্ধী ময়দানত দশমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে নীতিশ কুমাৰে । তেওঁৰ লগতে নতুন চৰকাৰৰ ২৬ জন মন্ত্ৰীয়েও শপত গ্ৰহণ কৰে । ২১ নৱেম্বৰত সকলো মন্ত্ৰীকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব দিয়া হয় আৰু শনিবাৰে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। এই সকলোবোৰৰ মাজতে নীতিশৰ মন্ত্ৰীসভাত নতুন মুখ এখন চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। সেই নতুন মুখখন হৈছে শ্ৰেয়সী সিং ৷
নীতিশ কুমাৰৰ কেবিনেটত নতুন মুখ শ্ৰেয়সী সিং:
ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰি ২০২০ চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা যুৱ মন্ত্ৰী শ্ৰেয়সী সিং হৈছে এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ কন্যা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বুটাৰ শ্ৰেয়সী সিঙে নিজৰ প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে ক্ৰীড়া আৰু ৰাজনীতি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এক অনন্য আসন দখল কৰিছে । শ্ৰেয়সী সিঙে দেশৰ হৈ বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা শ্ৰেয়সী সিং:
কমনৱেলথ গেমছত শ্বুটিঙত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল শ্ৰেয়সী সিঙে । এতিয়া দেশৰ আগশাৰীৰ শ্বুটাৰগৰাকীক বিহাৰ চৰকাৰত মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁৰ পিতৃ দিগ্বিজয় সিং বিহাৰৰ এজন বিশিষ্ট নেতা আছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁৰ মাতৃ পুতুল কুমাৰীয়ে বিহাৰৰ বাংকা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । মন্ত্ৰী পদৰ নিযুক্তিৰ পিছতেই ই টিভি ভাৰতে কথা পাতিছিল শ্ৰেয়সী সিঙৰ সৈতে ।
ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল শ্ৰেয়সীৰ ককাক:
১৯৯১ চনৰ ২৯ আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্ৰেয়সী সিঙৰ ককাক কুমাৰ সুৰেন্দ্ৰ সিং আছিল নেশ্যনেল ৰাইফল এছোচিয়েচনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি । শ্ৰেয়সী সিঙৰ ঘৰ জমুই জিলাৰ গিদ্ধোৰত । ইয়াৰ ৰাইজে তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল ।
ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি কাম কৰিব শ্ৰেয়সীয়ে:
ই টিভিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শ্ৰেয়সী সিঙে কয়, "মোৰ মনত বহু পৰিকল্পনা আছে যিবোৰ মই মোৰ ৰাজ্যখন আৰু জিলা জমুইৰ বাবে কৰিব বিচাৰোঁ । মই এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰি মহিলাৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰোঁ, যিটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰো দৃষ্টিভংগী ।"
ক্ৰীড়া আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰেয়সী সিঙে কয়, "যদিও বিহাৰত আগতে বহু মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ আছিল, আজি এইবোৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । বিহাৰ এখন উন্নত ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে । আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । আমি আগতেও এই কথা কৈছোঁ আৰু আজি পুনৰ ক'ম যে আমাৰ পিতৃ, আমাৰ ককা দিগ্বিজয় সিঙৰ মূল্যবোধ আছে । আমি সততাৰে আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰোঁ । আমি ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিম ।"
শ্ৰেয়সী সিঙৰ শিক্ষা-জীৱন:
শ্ৰেয়সী সিঙে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল দিল্লীত । দিল্লী পাব্লিক স্কুলত পঢ়ি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হংসৰাজ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । স্নাতক হোৱাৰ পিছত মানৱ ৰচনা ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা এম বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অনন্য সফলতা:
বিহাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰেয়সী সিঙৰ হাতত আছে বহু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক । ২০১৮ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ'ল্ড কোষ্টত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ ডাবল ট্ৰেপ ইভেণ্টত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৪ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল । ২০২০ চনত সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল শ্ৰেয়সী সিঙে ।
পিতৃক স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল শ্ৰেয়সী:
শ্ৰেয়সী সিঙে কয়, "মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ সময়ত মই খুব সৰু আছিলোঁ, কিন্তু নিঃসন্দেহে আজি তেওঁ য'তেই নাথাকক কিয়, তেওঁ নিশ্চয় সন্মান আৰু আনন্দ লাভ কৰিছে । সৌভাগ্যক্ৰমে মই যিদিনা শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, ১৯৯০ চনত সেই দিনটোত মোৰ দেউতায়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল । মোৰ বাবে সেয়া আছিল এক অতি আৱেগিক মুহূৰ্ত । শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওচৰত মই গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ ।"
যুৱ-প্ৰজন্মৰ উৎসাহেৰে কাম কৰিম:
মন্ত্ৰী শ্ৰেয়সী সিঙে কয়, "এয়া কেৱল ৰাজনীতি, লক্ষ্যভেদ বা ক্ৰীড়াৰ কথা নহয় । প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সতেজ চিন্তাধাৰা আৰু যুৱক-যুৱতীৰ শক্তি অনাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । যুৱ-প্ৰজন্মৰ উৎসাহৰ লগতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সমৰ্থন পোৱাটোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেতিয়াহে আমি সঠিক দিশত আৰু সঠিক পথত আগবাঢ়িব পাৰিম ।"
জমুই মোৰ পৰিয়াল:
ক্ৰীড়া, তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰেয়সী সিঙে কয়, "কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ীগৰাকীয়ে কয় যে জমুইৰ ভোটাৰসকল দেৱতাৰ দৰে নহয়, তেওঁলোক পৰিয়ালৰ দৰে । মোক কন্যা আৰু ভগ্নী হিচাপে দত্তক লৈছে । মোক নেতৃত্ব দিয়াৰ আৰু এটা সুযোগ দিছে । মই সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । জমুইৰ প্ৰতি মোৰ যি অনুভৱ আছে, জমুইৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ যি মৰম আৰু মৰম আছে, সেই সন্মান মই শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ । জমুইৰ প্ৰতি এতিয়াও বহু কাম বাকী আছে ।"