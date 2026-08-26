আপোনাৰ এনেকুৱা আচৰণৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজীক লগাই দিম... ! পৱন খেড়াক ৰিজিজুৰ ধমক
জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পবন খেড়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক ‘অপমানজনক’ আৰু ‘অশ্লীল’ মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
By ANI
Published : August 26, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 3:02 PM IST
নতুন দিল্লী: জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পবন খেড়াক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ তীব্ৰ সমালোচনা ৷ ৰিজিজুৱে খেড়াক ধমক দি ক’লে, ‘অপমান নকৰিব’ ৷ আচলতে এই সমগ্ৰ বিতৰ্কটো এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে ৷
বিগত ২৩ আগষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অৰুণাচলৰ এখন নদীত সাঁতুৰি থকাৰ এটা ভিডিঅ’ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্ট এক্সত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এই ভিডিঅ’টোক লৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পবন খেড়াই মন্ত্ৰীগৰাকীক উদ্দেশ্যি ‘অপমানজনক’ আৰু ‘অশ্লীল’ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
Many people are saying that I'm also doing like Rahul Gandhi. Rahul ji may take training for such activities but it's normal routine in my life. I don't take training as these are child's play for me since childhood. My life is full of adventurous.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 23, 2026
Mein yahan ka khiladi hun 💪 https://t.co/hJhC0AT3hA pic.twitter.com/fvDaGKgr3W
মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে নিজকে এজন ‘প্ৰাকৃতিক ক্ৰীড়াবিদ’ আখ্যা দি নিজৰ মানুহৰ সৈতে সময় কটাবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি পবন খেড়াক দৃঢ়তাৰে কয় ।
এক্সতে উত্তৰ দি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি অভদ্ৰ নহ’বলৈ সকীয়নি দিয়ে ৷ ৰিজিজুৱে পবন খেড়াক তেওঁৰ আচৰণ সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন কৰে ৷ তদুপৰি তেওঁৰ আচৰণৰ বিষয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৱগত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷
Imagine how badly Rahul Ji has gotten under the BJP’s skin.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 25, 2026
On one hand, @KirenRijiju can’t even go for a half-naked swim without invoking @RahulGandhi.
On the other, senior citizen @girirajsinghbjp has been reduced to calling himself a 74-year-old “new baby born”
Ye kya haal… pic.twitter.com/xhX0xQ17uj
ৰিজিজুৱে পোষ্টটোত এই কথা উল্লেখ কৰে, ‘‘প্ৰিয় পবন খেড়া, আপুনি কম কাপোৰ পিন্ধি সাঁতোৰাৰ কথাক লৈ ইতিকিং কৰিছে ৷ মই আপোনাৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজীৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিম । আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ছ্যুট আৰু কোট পৰিধান কৰি সাঁতুৰিব নেকি ?’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছত কয়, ‘‘আপোনাৰ দলে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমবাৰলৈ সাংসদ হ’বলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে মই এতিয়ালৈকে আঠবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো । সেইটোৰ বাবে আপুনি মোক অপমানসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে ৷ আপোনাৰ সেই অধিকাৰ নাই ৷ মই গাঁওবাসীৰ সৈতে সাঁতুৰি নিজৰ মানুহ আৰু সমৰ্থকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰোঁ । মই যেতিয়া মোৰ মানুহৰ মাজত থাকো, তেতিয়া ৰাহুলজী মোৰ মনত একেবাৰেই নাথাকে ।’’
Some congressmen are trolling me on my swimming techniques! They think that swimming in gushing rivers of Arunachal Pradesh is like swimming in pools or simple rivers. In raging rivers, our head should be up, not down as those swimming coaches tell & our body should be more… https://t.co/hJhC0AT3hA— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 24, 2026
কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপক ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ নিয়মীয়া অভ্যাসক তুলি ধৰি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে পবন খেড়াক উভতি ধৰে ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মই ৰাহুলজীৰ দৰে সাঁতুৰিব নোৱাৰো । গতিকে, মই উত্তৰ দিলোঁ যে মই এই কামবোৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই ৷ মই এজন খেলুৱৈ, যিয়ে স্বাভাৱিকতে আমাৰ বিশাল নদীবোৰত পানীৰ সৈতে খেলে । অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে সকলো সময়তে কোনেও সমালোচনা কৰা উচিত নহয় ।’’
পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বাবে বিজেপিয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লৈ কৰা এনে মন্তব্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে হিমাচল প্ৰদেশ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পবন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ চিমলা আৰক্ষীক দাবী জনাইছিল ।
হিমাচল প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক ৰাকেশ জামৱালে সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ‘অশ্লীল আৰু অসংসদীয় ভাষা’ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ লগতে কয় যে বিজেপিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ চিমলা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ।
চিমলাত এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত জামৱালে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে হওক বা সাংবিধানিক পদবীত থকা যিকোনো ব্যক্তিয়েই হওক, এনে অসংসদীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় । পৱন খেড়াই যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ আপত্তিজনক ৷’’
লগতে পঢ়ক: সাংসদ পদ হেৰুৱাব নেকি অসমৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদে ?