প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল বিৰোধীৰ মহিলা সাংসদ, ৰিজিজুৱে দিলে প্ৰমাণ
বিজেপিৰ মহিলা সাংসদে সদনৰ নীতি-নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ওম বিৰলাৰ ওচৰত কিৰেণ ৰিজিজুৱে দাখিল কৰে অভিযোগনামা ৷
Published : February 10, 2026 at 3:01 PM IST
নতুন দিল্লী : চলি থকা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত হোৱা মতানৈক্যৰ মাজতে মঙলবাৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে লোকসভাৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত কংগ্ৰেছৰ মহিলা সাংসদসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সাধাৰণতে বহা ঠাইৰ সমীপতে সদনৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হোৱা দেখা গৈছে ।
ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ৰিজিজুৱে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ সাংসদৰ আটাইতকৈ অৱমাননামূলক আচৰণত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে !! আমি যদি বিজেপিৰ সকলো সাংসদক ৰখাই মহিলা সাংসদসকলক কংগ্ৰেছ সাংসদৰ মুখামুখি হ'বলৈ নিদিলোহেঁতেন তেন্তে ই এক অতি বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন । সংসদৰ মৰ্যাদা আৰু পবিত্ৰতা ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ অতি উচ্চ বিবেচনা আছে ।"
ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে বিৰোধীৰ এজাক মহিলা সাংসদে বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ লগতে বিজেপিৰ আন জ্যেষ্ঠ সাংসদসকলে কংগ্ৰেছৰ মহিলা সাংসদসকলক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ কোৱা দেখা যায় ।
অৱশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বেই সদন স্থগিত ৰখা হয় । পিছত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অধিৱেশন এৰি দিবলৈ কয়, কাৰণ বিৰোধী সাংসদে তেওঁৰ ওপৰত “আক্ৰমণ” কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
প্ৰাসংগিকভাৱে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মহিলা সাংসদে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সংসদীয় সীমা "পাৰ" কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । বিজেপিৰ মহিলা সাংসদে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ ওচৰত দাখিল কৰা অভিযোগক মঙলবাৰে সমৰ্থন জনায় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰিজিজুৱে কয়, "কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ আচৰণৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ সাংসদসকলে বিশেষকৈ মহিলা সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল শাসকীয় পক্ষৰ আসনৰ ফালে (Treasury side) আগবাঢ়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী বহি থকা বেঞ্চখন পাৰ হৈ তেওঁলোকে ট্ৰেজাৰী পক্ষৰ বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় সমগ্ৰ ঠাইডোখৰ আগুৰি ধৰিছিল ।"
ৰিজিজুৱে কয় যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে ট্ৰেজাৰী পক্ষলৈ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকল এই আচৰণত “অতি উত্তেজিত” হৈছিল।
তেওঁ আৰু কয়, "আমি আমাৰ বিজেপি এন ডি এৰ সাংসদসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছিল । কংগ্ৰেছৰ এই আচৰণত বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকল অতি উত্তেজিত হৈ পৰিছিল । তাৰ পিছত এইসকল সাংসদসকলে অধ্যক্ষ চেম্বাৰলৈ গৈ অধ্যক্ষক ভাবুকি দিছিল । বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিছে । চাওঁ আহক অধ্যক্ষই কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ কি পদক্ষেপ আগবঢ়ায় ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহিলা সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সমৰ্থন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ সময়ত অধ্যক্ষৰ ওপৰত কাগজ নিক্ষেপ কৰি সদনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত বিৰোধী সাংসদসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
বিৰোধী দলৰ মহিলা সাংসদে “প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন ঘেৰি ৰখা” বুলি অভিযোগ কৰি বিজেপিৰ সাংসদসকলে অধ্যক্ষ বিৰলালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু পিছত ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত আক্ৰমণাত্মকভাৱে অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ কাষ চাপিছিল । তেওঁলোকে অধ্যক্ষক এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত সাংসদসকলৰ বিৰুদ্ধে “সম্ভৱতম শক্তিশালী ব্যৱস্থা” ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
কংগ্ৰেছৰ মহিলা সাংসদে ওম বিৰলালৈ লিখা পত্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে শাসকীয় দলে তেওঁক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে “মিছা, ভিত্তিহীন আৰু মানহানিকাৰক” দাবী কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কোনো অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড ৰোধ কৰিবলৈ সদনলৈ নাহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিয়নো তেওঁ তথ্য লাভ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ একাংশ সাংসদে সদনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনলৈ আহি “এটা অভূতপূৰ্ব কাণ্ডৰ আশ্ৰয় ল’ব পাৰে” ।